Привычки мышления или почему мир нас зеркалит

Все, что происходит вокруг, отражает то, что происходит в нас самих. И тут дело даже не в какой-то магии и эзотерике, а в том, что фокус нашего внимания чаще, чем в 80% случаев, выхватывает из окружающей действительности то, что созвучно нам. И каждый раз мы подтверждаем уже присутствующие в нас убеждения и установки.

Я помню, как пришел в магазин в соседнем городе с двумя знакомыми мне людьми. Один говорил, что цены тут высоковаты (это, кстати, отчасти было правдой - средний ценник там был на 2-3 рубля дороже), а второй нашел кучу акционных товаров, которые были гораздо дешевле чем товары из других магазинов.

Техники, которые помогут изменить привычное мышление

Я часто езжу по разным фестивалям и люблю обещаться с интересными и творческими людьми, которых там нахожу. При этом многие люди на тех же самых фестивалях жалуются, что вокруг все бухают и употребляют наркотики, а поговорить-то и не с кем. И это тоже правда, поскольку, действительно, частенько люди приезжают на такие фесты, чтобы «оторваться».

И в первом и во втором примере есть разные мнения и они соответствуют действительности. Но у нас всегда есть выбор, в какую сторону посмотреть, какую позицию принять и что решить для себя. Если, конечно, мы осознаем, что мир зависит от вашего восприятия.

В качестве практики я могу порекомендовать очень простую и популярную технику. Делайте что-то новое. Ходите непривычными путями, чистите зубы, держа щетку в левой руке, попробуйте послушать новую музыку, которую раньше не слушали, сходить в места, в которых раньше не были.

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Еще один хороший способ сделать мир таким, каким вам хочется - обращать внимание на то, на что вам хотелось бы обращать и то, чего вам не хватает в данный момент.

Например, вам хочется, чтобы в вашей жизни было больше хороших людей, а вокруг одни уроды. В таком случае стоит "понапрягаться" и поискать этих самых хороших людей среди обычных людей, а еще постараться найти конкретные "хорошие" черты в каждом человеке. В общем, сместить свой фокус внимания на что-то приятное и то, чего бы вам на самом деле хотелось.

Поначалу это может быть очень и очень сложно, так как старые нейронные связи в вашем мозгу весьма прочны, а новые пока что довольно иллюзорны. Но все, что нужно делать - продолжать эту практику, и со временем делать ее будет становится легче и легче, а хороших людей вокруг появится гораздо больше.опубликовано econet

Автор Никита Дмитриев

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet