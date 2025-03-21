Признаки хорошей психологической защиты

Психологическую защиту надо укреплять; отдых, работа, спорт, общение с добрыми людьми, радости жизни - все это помогает! И любовь, конечно. А нападать не надо. Защита - она для того, чтобы защищаться…

Психологическая защита, как писал Ганс Селье, это «запас адаптивной энергии». Это энергия организма, которая позволяет противостоять трудностям, бороться, побеждать, переживать неудачи и снова вставать. Это энергия жизни. Она расходуется в борьбе и в переживаниях. Но потом снова восполняется. Работа, любовь, доброе окружение, победы, отдых - все это восстанавливает защиту.

Психологическую защиту надо укреплять

Как понять, хорошая у нас защита или не очень? Полон наш аккумулятор или почти пуст? Если защита ослабла, надо принять меры для ее восстановления. А если с ней все отлично, можно жить и побеждать дальше! Смело идти вперёд; победа не за горами!

Главный признак хорошей защиты - вы довольно сильно и эмоционально реагируете на стрессы. Внешне вы можете сохранять спокойствие, но внутри все кипит! Вот и хорошо, что кипит. Вы отлично распознаете опасность и насилие, прекрасно чувствуете нарушение своих границ. И в организме вырабатываются специальные гормоны для борьбы. Все в порядке, вы готовы защищаться!

Но как только негативная ситуация прошла, кончилось воздействие психотравмирующих факторов - вы довольно быстро приходите в себя. В течение нескольких часов; и настроение улучшается, появляются силы. Кончилось нападение; через некоторое время кончилась и реакция. Защита в полном порядке!

Если с защитой что-то не так, вы или будете «пропускать удары» и вяло реагировать на нападение или другой стресс. Или будете долго-долго испытывать упадок сил, тревогу, душевную боль после завершения травмирующей ситуации. Уже все кончено, уже прошло довольно много времени, а вы все думаете, нервничаете, теряете силы… Это - нарушение защиты.

И ещё один удивительный факт; если у вас хорошая психологическая защита, просто отличная, через некоторое время тот, кто на вас напал, утрачивает собственную энергию. Теряет свои преимущества, своё положение, а иногда - здоровье. Не потому, что вы пожелали зла, вовсе нет. Это энергетические процессы. Напавший «потерял свой заряд», «обесточил» себя, растратил свою драгоценную адаптивную энергию на неудачное нападение. А от количества этой энергии зависит жизнь…

Психологическую защиту надо укреплять; отдых, работа, спорт, общение с добрыми людьми, радости жизни - все это помогает! И любовь, конечно. А нападать не надо. Защита - она для того, чтобы защищаться…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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