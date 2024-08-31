Признаки того, что мать завидует дочери

Материнская зависть - бывает и такое... Об истоках этого чувства давайте порассуждаем вместе с психологом.

В сердце матери может жить зависть. Но такая мать эту зависть не признает; зависть - постыдное и страшное чувство. И она находит для своего поведения другие объяснения. А взрослому ребёнку трудно понять происходящее: разве может мама завидовать собственной дочери? К сожалению, может. Все начинается с конкуренции. Дочь расцветает, мать стареет. Незаметно пока стареет; но на фоне дочери это становится заметным.

Материнская зависть

В романе Мопассана сорокалетняя мать изо всех сил постаралась и сильно похудела. И надела точно такое же платье, как дочь. Взяла дочь под руку и встала рядом, как её копия… Но когда ее возлюбленный увидел дочь и мать вместе, в одинаковых нарядах, с одинаковыми фигурами, он был потрясён: моложавая дама на фоне дочери мгновенно поблёкла и постарела… Это стало очень заметно рядом с юной девушкой.

Сравнение все решает. И иногда это сравнение начинается в душе матери.

Цепочка такая: сравнение - конкуренция - зависть.

Есть два типа матерей, склонных к пороку зависти. Это бывшие роскошные красавицы, которые привыкли быть в центре внимания. Или одинокие матери, которые не устроили свою жизнь, не нашли своего мужчину, жили плохо. А потом уверили себя и ребёнка, что сознательно пошли на жертву. Все отдали детям! Но самое странное, что как только дочь начинает жить лучше матери, это ввергает мать в депрессию и вызывает раздражение. Втайне она желает дочери повторения своего пути.

- Завистливая мать постоянно критикует и обесценивает и дочь, и её достижения. Саркастически относится к любым успехам. Все хорошее моментально превращается в плохое. Всюду находится изъяны.

- Такая мать обсуждает свою дочь с посторонними людьми. В уничижительном и критическом ключе. Жалуется на дочь, обсуждает её внешность и личные проблемы с совершенно посторонними людьми или с другими родственниками. И не защищает своё дитя, когда о нем плохо говорят.

- Мать-завистница постоянно попрекает дочь теми жертвами и затратами, которые принесла для неё. Начиная с того, что родила в муках. И заканчивая припоминаниями своей помощи в получении всего, что у дочери есть. В итоге получается, что абсолютно все достижения дочери принадлежат матери. И дочь в неоплатном пожизненном долгу за каждое съеденное в детстве печенье.

- Завистливая мать жалуется на своё плохое положение, на недостаток средств и внимания к себе. Но когда дочь пытается помочь матери и дать денег, мать отказывается или берет так, что дочь еще и чувствует себя виноватой. «Я честная пенсионерка, в отличие от некоторых! Я всю жизнь работала, чтобы тебя содержать! И работа, которая у тебя есть, - это благодаря моим жертвам и моей помощи!».

- Когда происходит что-то хорошее в жизни дочери, завистливая мать тут же даёт плохие прогнозы. Дескать, это ненадолго. Все равно все будет плохо. Он тебя бросит, работу потеряешь, вес вернётся, в путешествии заболеете или вас обворуют! Самое странное, что эти мрачные прогнозы сбываются…

И такое бывает. Просто в «чистом виде» зависть матери проявляется не так уж часто; обычно она завуалирована. И иногда материнский инстинкт все же побеждает: в опасности и в тяжёлую минуту мать может снова стать матерью. И помочь своему ребёнку. Но потом все возвращается на круги своя.

Проблема в том, что такая мать не признаёт свою зависть. И поэтому помочь ей справиться с этим чувством нельзя - она и не просит помощи. А во всем обвиняет дочь; переносит на неё ответственность за свои злые чувства. Ищет поддержки у других людей, очерняет дочь; это тоже приносит облегчение. Не мать завистливая, а дочь плохая!

Так что надо понять ситуацию и принять разумные меры. Рано или поздно придётся защищаться…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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