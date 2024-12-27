Признаки того, что ваша душа устала

Длительные СТРЕССОВЫЕ СОСТОЯНИЯ приводят к тому, что душа испытывает чувство истощения и усталости. Это состояние своими проявлениями очень похоже на депрессию. И любые попытки ощутить позитив и энергию не помогают, так как на восстановление душевного равновесия требуется время.

Езда на безумных американских горках под названием жизнь иногда может быть очень утомительной. В одну минуту вы находитесь высоко, а в следующую секунду вы снова опускаетесь и поездка перестает быть захватывающей. Игнорирование признаков усталости души приводит к таким серьезным последствиям, как психоэмоциональные нарушения и даже к депрессии.

Симптомы душевной усталости

Ваше основное желание – прилечь в темном месте, закутаться и никого не видеть. При любой возможности, вы присаживаетесь отдохнуть. Сон не дает отдых – становится неглубоким, терзают реалистичные кошмары.

Неприятные ощущения во всем теле – боли в желудке, напряженность, тревожность, болезненность, нечеткость зрения.

Постоянная слабость – вы чувствуете недостаток энергии, слабость, доводящую до изнеможения. Любые физические нагрузки становятся тяжелой работой.

Страхи и неуверенность – вы не видите себя в будущем, накатывает желание бросить все и далеко уехать, чтобы начать жизнь сначала. Все, что было дорого, перестало приносить радость и удовлетворение.

Вы легко раздражаетесь. На вас влияют самые мелкие вещи. Вы обнаруживаете негатив повсюду вокруг себя. Вы легко теряете самообладание. Неспособность и недостаток силы вызывают у вас все большее раздражение. К сожалению, это может означать, что вы выражаете свое разочарование самым близким вам людям - тем, кто, вероятно, этого не заслуживает.

Вы не можете определить, что не так – понимаете, что плохо, но не получается сформулировать, что и где именно.

Вы перестаете ощущать себя цельной личностью – дезориентация наступает из-за потери синхронизации тела и души.

Вы чувствуете некую отстраненность. Вы чувствуете, что больше не привязаны ни к кому и ни к чему. Вы не чувствуете себя хорошо или плохо. Вы онемели. Независимо от того, с чем вы имеете дело, вы буквально не можете почувствовать эмоции, которые обычно испытываете, когда сталкиваетесь с ситуацией или предметом. Это что-то вроде депрессии, только вместо того, чтобы чувствовать себя подавленным эмоциями, вас угнетает их отсутствие .

Эмоции зашкаливают – как положительные, так и отрицательные. Вы ощущаете резкие скачки настроения, от безудержного счастья, до глубокого отчаяния без объективных причин.

Постоянная напряженность – от хронической тревожности до панических атак.

Одиночество «в толпе» - вы чувствуете отдаленность от других людей, даже семьи или близких друзей. Возможна легкая паранойя – без объективной причины сомневаетесь в людях, подозреваете недоброе, поэтому ведете себя недоброжелательно и неадекватно.

В глубине души возникают негативные эмоции – гнев, раздражение, горечь, хотя внешне, вы доброжелательный и всепрощающий человек.

Вы можете внести определенные изменения в образ жизни, чтобы облегчить симптомы истощения.

Вам нужно побольше отдыхать, отключая телефон и гаджеты. Поставьте свои интересы превыше окружающих и делайте то, что доставляет радость или любые положительные эмоции. Практикуйте осознанность.

Термин осознанность вы, вероятно, слышите много, но техники осознанности - это гораздо больше, чем просто тенденция.

Разговор с другом лицом к лицу - прекрасный способ снять стресс. Человек, который слушает, не обязательно должен решать ваши проблемы, он просто должен быть хорошим слушателем. Друг или член семьи, которому вы доверяете, могут слушать, не осуждая вас. Избегайте любого негатива и займитесь духовными и дыхательными практиками. Ведите дневник благодарности. Записывайте то, за что вы благодарны каждый день, это поможет вам сосредоточиться на хорошем в своей жизни. опубликовано econet

фото ©Clark and Pougnaud

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