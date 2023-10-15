Про любовь детей к родителям

У детей часто есть все основания злиться на своих родителей. Но Внутренний ребёнок, который живет в нас, не хочет понимать их ошибок, страхов, не зрелости. И чем честнее во взрослом возрасте себе в этом признаться и разрешить злиться, тем больше возможности изменить жизнь к лучшему.

Это самая преданная и безусловная любовь, по моим наблюдениям. Чем больше я работаю, тем больше я поражаюсь, насколько дети безусловно и предано любят своих родителей. Не родители детей. Уж простите. А именно дети родителей. Они вырастают. Приходят к психологу. И сидят и защищают своих родителей до последнего.

Дети - лучшие адвокаты своих родителей

Вот уже очевидно, что родитель был не прав. Думал только о себе. Вообще не думал в этот момент о ребёнке. А этот взрослый малыш сидит и до последнего держится и твердит:"У меня хорошие родители. Хорошие родители."

А родители там такого могли накосячить, что просто волосы дыбом встают. Так не думать о ребёнке, что хоть плачь.

Нет ведь. Всегда у родителей были обстоятельства. Плохо про них говорить нельзя. Злиться тоже нельзя. Они самые лучшие. "Скажите, дорогой психолог, как сделать маму счастливой?" - спрашивают часто они.

Плохая новость. До тех пор, пока этот взрослый малыш так старается грудью защищать своих родителей, оправдывает их и боится их расстроить - все будет стоять на своих местах. Ничего не поменяется.

Жизнь начинает меняться, когда мы начинаем признавать реальность.

А в реальности наши родители простые смертные, которые совершали ошибки. И у детей есть основания на них злиться. Чем честнее во взрослом возрасте себе в этом признаться и позволить злиться, тем больше шансов изменить жизнь в желаемом направлении. Внутренний ребёнок не хочет до сих пор понимать их ошибок, игнорирования, страхов, не зрелости. Он не хочет их оправдывать.

И пока вы так закрываете своему внутреннему малышу рот, он сильно грустит и страдает. Также, как в детстве. И снова решает, что его чувства не важны. Он не значимый. Его все равно проигнорируют или накричат. И ничего страшного, что с ним так поступают.

Тогда не удивляйтесь, почему с Вами так не правильно поступают окружающие. Не замечают ваших чувств. И не ценят.

Относись к внутреннему ребёнку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе другие люди. Если ему больно и он злится - начни его слышать. Если он хочет плакать - позволь ему и начни его жалеть. Если он хочет покричать - дай ему возможность. Если он хочет побыть один - организуй для него это.

И тогда малыш осмелеет, потихоньку выйдет из темного угла и начнёт взрослеть.

А желанные перемены действительно начнут происходить.опубликовано econet

Автор Сержантова Агния

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet