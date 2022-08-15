Про любовь и золото

В чем заключается алхимия жизни? Может быть, в реакциях, которые идут при нашем взаимодействии с окружающим миром? И далеко не всегда компонентом этих реакций выступает любовь. А мы упорно стремимся ее найти, заслужить, вымолить. Забывая о других, не менее важных вещах.

Жила-жила и в очередной раз поняла, что я в этом мире не для того, чтобы меня любили. И уж конечно, не для того, чтобы эту любовь заслуживать. Нет, я не против любви. Я очень даже за! Но я живу не только для этого. А для того, чтобы исследовать, взаимодействовать, меняться, удивляться, поглощать и выделять, чувствовать, созидать, разрушать или просто любоваться происходящим.

То, для чего я живу

В общем, я живу для того, чтобы вступать в отношения с миром. В своеобразную алхимическую реакцию, побочным продуктом которой может быть что угодно. В том числе и любовь. Любовь — как вода и углекислый газ, которые неизбежно выделяются в большинстве реакций.

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Иногда со мной можно договориться или эффективно поругаться. Многие любят еще обниматься, сотрудничать, спорить, спать, разговаривать или гулять. А иногда со мной невозможно ничего сделать, кроме того, чтобы любить. Ну просто ничего! Знаете, как с младенцами, стариками или сумасшедшими: ничего больше не прокатывает, кроме любви.

А еще бесполезных, психованных и странных если уж и любят, то довольно сильно. Иначе как с ними ужиться?

Но это всё равно не является моей целью. Погоня за любовью, жажда любви, выпрашивание любви, вымаливание ее — это как добывать золото ради воды, которая является побочным продуктом. Но она же и так появится! И еще много всякого разного вместе с ней. Стоит только начать проживать себя всеми доступными способами и вступать в неизменно меняющую тебя алхимическую реакцию с миром, добывая свое личное золото.

Удачи!опубликовано econet.ru.

Автор Датешидзе Аглая

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