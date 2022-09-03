Проблема не в вас, а в вашей низкой самооценке

Если у вас низкая самооценка, важно работать над ее повышением. Нужно научиться ценить себя. Откройте глаза и начните заботиться о вашей самооценке. И тогда вы обнаружите, что стали гораздо счастливее.
У Вас проблемы с общением? Поневоле, Вы оказываетесь окружены «токсичными» людьми? Вероятно проблема заключается в Вашей низкой самооценке. Уже не в первый раз вы задумываетесь о том, что над вами «висит проклятие». Вы не достаточно хороши, чтобы притягивать «правильных» людей? Вам трудно дается проявлять настойчивость и говорить «нет»? Вы часто чувствуете отчаяние, потому что не верите, что справитесь с тем, что делаете?
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Прекратите винить только себя в своих неудачах. Ваша основная проблема заключается в низкой самооценке, и с этим нужно что-то делать.
На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с трудностями. Полученный опыт позволяет нам учиться и продвигаться дальше. Однако, иногда, мы получаем обратный результат.
Мы превращаемся в «серую массу», без мотивации и с явным недостатком уверенности в себе.
Одна из причин, почему это происходит, заключается в том, что мы не можем принять себя такими, какие мы есть. Мы хотим быть совершенными и не признаем свое право на ошибки. А ведь они способны продвинуть нас вперед, если посмотреть на них с другой стороны.
Кроме того, вероятно мы постоянно ждем одобрения других. Это приводит к тому, что наши мотивация и счастье находятся в руках других людей.
Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!
Нет ничего хуже, чем постоянно сравнивать себя с другими. Это не принесет ничего, кроме вреда.
И еще один важный момент: вы ведете здоровый образ жизни? Делайте регулярные физические упражнения, правильно питайтесь и держитесь подальше от людей, которые приносят вам вред. Все это крайне положительно влияет на самооценку.
Очевидно, что никто сознательно не выбирает низкую самооценку. Во многих случаях это — результат не каких-либо наших действий, а опыта, который мы получили по независимым от нас причинам.
Например, детство в неблагополучной семье или агрессивные родители могут стать подобным триггером.
Вы пострадали от насилия? Дети, пережившие издевательства, часто имеют серьезные проблемы с доверием, в первую очередь, к себе.
Кроме того, слишком высокие ожидания родителей или гиперопека также может вызвать низкую самооценку в будущем.
Как вы уже могли заметить, то, что происходит в первые годы нашей жизни, способно сильно повлиять на наше будущее. Тем не менее, можно ли изменить это?
Любую ситуацию можно изменить, и ваша самооценка не исключение. На протяжении всей жизни вы станете сильнее, мудрее, научитесь укреплять ее.
Чтобы сделать это, начните с простых упражнений:
Хотя это кажется простым, мы знаем, что, на самом деле, это очень сложно. Поэтому в некоторых ситуациях необходимо обратиться к психологу, который направит вас.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Ладить с людьми, справляться с неприятностями — не легко, и ваша самооценка всегда будет страдать первой. Однако, это не означает, что вы не сможете добиться успеха.
Иногда низкая самооценка дает возможность лучше узнать себя, принять то, что мы чувствуем и черпать дополнительные силы.
Подумайте о том, что иногда нужно спуститься вниз, чтобы затем подняться на вершину. Это именно то, что происходит с вашей самооценкой. Это проверка вашей выносливости: сможете ли вы стать лучшей версией самих себя.
Тем не менее, реальное решение всех проблем заключается в том, что нужно научиться любить себя и уметь постоять за себя. Мы верим, что нас любят и о нас заботятся, но иногда это большая ложь.
Наши действия и то, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, говорят нам обратное.
Откройте глаза и начните заботиться о вашей самооценке. И тогда вы обнаружите, что стали гораздо счастливее.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий