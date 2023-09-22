Проблемы с деньгами. Желания исполняются через подсознание

Есть люди, у которых погоня за деньгами становится смыслом жизни. Но они забывают, что финансы - это энергия. А энергия берется из любви. Но, когда деньги становятся самоцелью, человек забывает о нравственности, боге и любви. И еще он забывает о том, что не нужно деньгам поклоняться.

Деньги являются эквивалентом энергии, затраченных сил. Деньги – это материализованная энергия. Деньги имеет тот, кто имеет много энергии. Чем больше ты можешь отдать, тем больше ты можешь получить. Бедный человек отличается от богатого именно нехваткой энергии. Ее отсутствие приводит к сужению возможностей человека и к усилению зависимости от ситуации, а значит, и от денег.

Деньги – это материализованная энергия

В свою очередь, энергия – это показатель внутренней гармонии человека. Энергию мы берем из любви. Когда чувство любви в душе постоянно, главная проблема – куда энергию отдать. А если в душе обиды или претензии к Богу, то у нас главная проблема – откуда энергию взять.

Высшая энергия вселенной заключена в чувстве любви. Это аксиома.

Стремление к деньгам не должно становиться смыслом жизни. Стремление иметь деньги не должно быть причиной отказа от нравственности и любви. Если любовь и вера на первом месте, тогда богатый человек будет помогать бедным развиваться, ощущая единство с ними.

Для плоскостного мышления деньги – это или добро, или зло. Христос говорил, что у богатого практически нет шансов обрести Царство Божие, – значит, деньги – это зло и служить им нельзя. Значит, верующий человек не должен увлекаться зарабатыванием денег, – он должен стремиться к ограничению себя, а в идеале – к нищете. Такова логика плоскостного мышления.

Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил, что нельзя одновременно служить Богу и маммоне? Действительно, двум господам нельзя служить, – кого-то из них рано или поздно придется предать, ведь невозможно бежать одновременно в двух или трех направлениях. Вывод простой: должен быть один господин – Творец.

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А деньги должны быть слугами, они служат развитию человека. Когда человек благодаря деньгам имеет большие материальные и духовные возможности, он должен тратить соответствующее количество энергии для их реализации и подсознательно постоянно контролировать то, чем владеет, – это и есть развитие. Но деньгам нельзя поклоняться, от них нельзя зависеть.

Если денег очень много и человек начнет превращать их в недвижимость, предприятия, это будет отнимать много духовной энергии, что может отрицательно повлиять на его душу, опустошить ее. Дело в том, что большие деньги можно иметь далеко не каждому человеку. Деньги будут злом для тех, кто не умеет ими пользоваться, и добром для тех, кто от них не зависит. Одного крупная сумма денег может убить, изувечив его характер и судьбу, а другого та же крупная сумма заставит больше заботиться о своей душе и активнее помогать другим.

Почему незаработанные деньги убивают? Потому что потребление не должно превышать отдачу. Тот, кто хочет больше получать, чем отдавать, начинает вырождаться.

Если делать целью деньги, благополучие, то, в среднем, за три-четыре поколения Божественная энергия в душах уменьшается до минимального уровня, необходимого для выживания. Многие поколения богатых людей встречаются только в семьях верующих. Высшая энергия в объеме, необходимом для того, чтобы взаимодействовать со своим богатством легко и естественно, приобретается при выполнении первой заповеди: внутреннее, подсознательное устремление человека к Богу должно быть сильнее, чем к любому человеческому счастью и к жизни. Душа развивается медленно, энергия приходит не сразу. Нужно долго любить мир, нужно долго жертвовать, долго заботиться, для того чтобы появилась энергия. Необходимо три-четыре поколения, для того чтобы вырастить человека с большими духовными и материальными возможностями, и три-четыре поколения, для того чтобы их утратить. Хотя в последнее время все процессы ускоряются.

Проблемы начинаются тогда, когда поклонение деньгам проходит в подсознание. На уровне сознания мы можем сколько угодно поклоняться материальным благам и видеть в них только положительное. Сами по себе процессы, происходящие в нашем сознании, не воздействуют на окружающий мир. Но для нашей души, которая связана с подсознанием и эмоциями, все выглядит совершенно иначе: мир един, целью и смыслом является обретение единства с Творцом. Любая другая цель попросту уничтожается. Если для человека деньги слишком значимы, то он должен стать нищим, для того чтобы выжить. Либо он сам, либо его дети, либо внуки, – все зависит от степени поклонения.

Проблемы с деньгами часто возникают как следствие «чистки» по судьбе на глубинных уровнях. Если финансовое поступление может усилить концентрацию на благополучной судьбе, – для нашего же блага этого не произойдет. Сверху дадут ровно столько, сколько надо.

Почему иногда мужу свыше не позволяют заработать деньги? Это происходит потому, что деньги навредят душе его жены. Судьба посылает женщине не мужа, а отца будущих детей. Внешний вид, поведение, физические, духовные, материальные возможности мужа должны быть такими, чтобы дети родились жизнеспособными. Если в подсознании женщины на первом месте деньги и потерю их она перенести не в состоянии, муж должен быть бедным неудачником. Любой мужчина, который будет хорошо зарабатывать и давать такой женщине деньги, невольно станет уничтожать ее будущее вместе с детьми.

Дети усиливают тенденцию родителей, – у них концентрация на благополучной судьбе может достигнуть уже смертельного уровня, и выживать они будут тогда, когда родители будут находиться в состоянии, близком к нищете.

Иногда через проблемы с деньгами лечат гордыню.

Сейчас очень популярны разнообразные методики управления своим подсознанием, – в том числе, с целью получения денег и других материальных благ. Это часто приводит к непоправимым последствиям. Все наши желания исполняются через подсознание, через душу. Если у человека в душе есть любовь и энергия, его желания будут исполняться: например, он купит себе машину, когда захочет, и это не повредит его душе. Человек, который вводит в свое подсознание программу «хочу поскорей купить машину», перераспределяет свои потоки энергии. Он высасывает энергию из отдаленного будущего и передвигает ее в ближнее будущее. И он действительно получает машину и радуется, не подозревая при этом, что через какое-то время заплатит за это болезнями и несчастьями.

Когда можно помогать деньгами другим людям?Мы привыкли считать, что гуманизм – это помощь другому человеку. Мы щедро помогаем деньгами и прочими благами и уверены, что поступаем гуманно. Когда мы помогаем человеку материально и духовно, забывая о душе и о любви, мы можем нанести ему огромный вред. Любая помощь и поддержка – это закрепление пути, по которому идет человек. Если мы помогаем жадному, он будет еще более завистливым и жадным. Если мы помогаем гордому, он будет еще высокомернее и агрессивнее. Если мы помогаем любящему и щедрому, он будет еще добрее.

Вывод напрашивается простой: людям жадным, завистливым, агрессивным, жестоким помогать нельзя. Минимальную помощь в критической ситуации оказать можно. Но регулярная помощь таким людям вызовет взрыв неблагодарности с их стороны. Они будут мстить нам и правильно сделают, потому что мы, укрепляя их физическое и духовное благополучие, убиваем их душу.

По сути дела, серьезную помощь можно оказывать только человеку верующему, добродушному и благодарному. Тогда Бог не накажет нас, а тот, кому мы оказываем помощь, не развратится и не станет нам мстить. Наша помощь ближнему должна способствовать тому, чтобы человек раскрывал в себе Божественное. После нашей помощи он должен стать щедрее, добрее, его вера в Бога должна усилиться.

Если человек занимает деньги, – это значит, что у него не хватает энергии, он не может их заработать. Человек должен внутренне рассчитывать только на себя. Самодостаточный человек занимает крайне редко. У человека-потребителя, который занял у другого, может возникнуть эйфория, как от неожиданного выигрыша. Это чувство сродни наркотику, и безответственный человек будет стремиться к этому удовольствию. Если занимают, чтобы не отдать, – нужно сопротивляться, включать все возможные механизмы воздействия, чтобы у человека не было ощущения, что можно грабить безнаказанно.

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Давать деньги в долг можно тогда, когда видишь, что положение у человека действительно критическое. Нужно понимать, что деньги могут не отдать, поэтому занимать лучше ту сумму, которую вы готовы потерять. Хороший способ в таком случае – просто подарить человеку какую-то часть той суммы, которую он просит. Если у вас занимают деньги и потом не отдают их, – значит, вы зацеплены за идеалы, нравственность и порядочность.

Повышение своего статуса, ощущение своей состоятельности необходимо каждому человеку. Одно из главных условий внутренней состоятельности человека – это умение развиваться, совершенствоваться и при этом не зависеть от вознаграждения. Если свой статус и свою внутреннюю энергию человек привязывает только к зарплате, развиваться дальше он уже не сможет. Если у человека высокая внутренняя энергия, приложение ее делает его счастливым. Все богатые люди начинали с творческого импульса. Богатство всегда начинается с энергии, с желания самореализации и помощи другим.

Счастливым и внутренне состоятельным человека делают не деньги, не положение в обществе и не интеллект. Энергия любви – вот главный показатель состоятельности человека. Развивать свое умение любить, повышать интенсивность любви, увеличивать запасы любви в душе – вот к чему в первую очередь должен стремиться каждый. Потом эта высшая энергия будет превращаться в духовность, чувственность, она будет раскрываться в материальных возможностях человека.

Главное богатство – это не деньги, главное богатство – это состояние нашей души. К этому богатству надо стремиться всем. Главное лекарство от бедности – это любовь.опубликовано econet

Автор Лазарев С.Н.

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