Проблемы самооценки: почему мы живём плохо и терпим к себе дурное отношение

Что же мешает нам чувствовать себя счастливыми в повседневной жизни? Сегодня поговорим о самооценке...

Почему человек позволяет кому-то относиться к себе неуважительно? Или, почему кто-то относится неуважительно к другим? И в том и в другом случае, проблему следует искать в самооценке. В теории, самооценка — это оценивание человеком самого себя, своих чувств, достоинств, недостатков. Своей деятельности. Значительную роль в формировании самооценки играют оценки окружающих и достижения человека.

Что же такое - самооценка?

Из определения становится понятно, что самооценка - нечто динамическое: сегодня пониже, завтра повыше. Чего-то достиг, самооценка вверх. Сделали комплимент, тоже. Провал - самооценка вниз. Пока все логично.

Но на самом деле, если бы все было так просто...

История знает множество людей, которые имеют хорошие способности, ум, внешность, но тем не менее, живут не очень счастливо с теми, кто их не уважает и ни во что не ставит.

Можно наблюдать, как красивая женщина терпит неуважительное отношение от мужчины, который ей совершенно не соответствует. Или женщина, тотально неудовлетворенная своей внешностью при объективно хороших внешних данных. Мы удивляемся, почему способный человек не преуспевает. Почему кто-то живет в плохих условиях, с недостойными партнёрами, в то время как другие люди, которых многие считают обычными и не выдающимися, живут очень даже хорошо, в своё удовольствие, с теми, кто ценит и уважает их.

Что это? Вселенская несправедливость? Низкая самооценка? Ведь в теории, самооценка штука динамичная. Вколола женщина в губы гель, самооценка выросла, посмотрела на своего Васю и поняла, что достойна лучшей жизни. Но так, почему-то не работает. Мы не совсем верно понимаем, откуда растут ноги у всей этой проблемы.

Образ-Я и самосознание

Примерно с трёх лет человек осознаёт своё «Я». Он не придаток своей мамы и не часть окружающих вещей, он отдельный от всего этого организм. К семи годам у ребёнка формируется самооценка. Вот в это время и происходит все самое «интересное». Не зря все психологи говорят: все проблемы из детства.

Что маленький человек сформировал о самом себе в этом возрасте на основе обратной связи от окружающих, то он потом и будет думать.

И будет не важно, что человек закончил школу с медалью, поступил на бюджет в престижный вуз, выиграл крупные конкурсы или получил зарубежные гранты, стал всемирно известной моделью с крупными контрактами. Не важно, если купил десяток домов или дорогих автомобилей. Не имеет значения, что в глазах других он успешный, красивый, умный и интересный.

Он или она - это: «Ты тупой, никчемный балбес, русских слов не понимаешь, все испачкал кашей, не буду любить такого тупого ребёнка». Или: «А вот Манькина доча красивая, стройная. Такая маленькая, а уже умница. А ты что? Волосы жиденькие, задница огромная». И невдомек некоторым родителям, что дети - это их генофонд, со всеми интеллектуальными и физическими данными. Кстати, задумывался ли об этом хоть один человек с низкой самооценкой?

Когда говорят о том, что надо «повысить» самооценку, «поднять» самооценку, это скорее, предложение немного подкрасить фасад.

Полная бесполезность аффирмаций, вроде «Я самая обаятельная и привлекательная», «Я красивая», «Я люблю себя», «Я ценю себя», объясняется очень просто.

Подойдите к колодцу с грязной, тухлой водой. Наклоняйтесь, опираясь руками о края. И кричите туда, в глубину: «Это вода чистая, кристальная, родниковая. Очищайся!». Стойте и кричите, можно ежедневно. Можете читать над ней любые заклинания, сколько душе угодно. От этого вода не станет чистой. Можно бросить туда немного блесток, чтобы вода стала «красивой». Можно отремонтировать колодец, обложить его красивым кирпичом. В общем, делать все, что душе угодно. А вода все равно будет тухлой.

В вопросах самооценки мы имеем дело с глубинной структурой.

Схемы

Наши представления о себе возникли рано и дальше только укреплялись. Это глубинные структуры, схемы. Зачастую они неверные и искаженные. Как правило, основаны на дихотомии, то есть восприятии чего-то в двух возможных вариантах: неудачник - успешный, некрасивый - красивый, чёрное - белое. Если кто-то имеет глубинное убеждение о себе как о человеке глупом, некрасивом, неправильном и неуспешном, это распространённая ошибка мышления максимализм или черно-белое мышление.

Пока эта установка сидит глубоко внутри, человек может делать все, что угодно, но никогда не достигнет своего идеала. Его идеал, если он «некрасивый» - это «красивый». Нет оттенков, нет промежуточных: «достаточно хороший», «милый», «ничего так», «симпатичный», «обаятельный». Есть только чёрное и белое. И до белого никогда не дотянуться, даже если перекроить у пластического хирурга все лицо или скупить все автомобили представительского класса.

Поведение людей с искажёнными представлениями о себе

Нетрудно догадаться, что будет делать женщина с глубинным деструктивным убеждением о себе как о некрасивой или неправильной: искать «плохонького, да своего». А что будет делать мужчина с подобной установкой? Правильно, самоутверждаться за счёт женщины и других людей.

Поэтому в деструктивных парах, где люди несчастны, они несчастны оба и имеют проблемы со своей самооценкой.

Что делать

В идеале, работать со специалистом. Самостоятельно можно выявить свои глубинные убеждения о себе. Обычно они всплывают в моменты стресса, грусти, злости, скуки, обиды и других состояний. Вот эти вот: «Я не такой», «Я неправильный», «Я страшный» и тд. Что там шепчет в глубине голос? Кто я?

Вот на этой авторской нарисованной схеме то, что поможет визуализировать это когнитивное безобразие. Всякий раз, когда в голову приходит: «Я самый худший из возможных худших людей», лучше всего брать эту схему и сверяться с ней. Где бы вы поставили отметку?

Вам действительно кажется, что такое возможно? Действительно ли мир может быть черно-белым? Или всё-таки, в нем существует множество оттенков?

Где бы вы поставили отметку?

И вы не плохой, никчемный и некрасивый, а очень даже ничего.опубликовано econet

Автор Анна Погребняк

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet