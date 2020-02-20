Продавец времени

Психолог Геннадий Малейчук предлагает свой способ борьбы с СХУ. СХУ – общепринятая аббревиатура синдрома хронической усталости. Это достаточно частый гость в среде моих коллег-профессиональных психотерапевтов, интенсивно работающих с людьми.

Однажды в расцвете моей профессиональной деятельности, когда все выходные я был занят работой с группами, а в будние дни «пропускал через себя» немалое количество клиентов, я стал замечать, что времени в сутках мне катастрофически не хватает.

Время моей жизни - это мое время

Не хватает на приятные радости в жизни – общение с друзьями, семьей. Не хватает на занятия спортом, хобби… Не хватает даже на чтение профессиональной литературы (о художественной я уже молчу). В общем, не хватает на мою жизнь – такую, какую я хочу. Место приятного, привлекательного «Хочу» оказалось занято жестким и требовательным «Надо!». Но если я начинал анализировать это «Надо», то оказывалось, что действительно «Надо! «Надо и то, и это, и другое и хорошо бы еще и третье…!»

И все бы ничего, но как-то незаметно энергия ушла из жизни, а с ней и радость. Зато появилась апатия и усталость. А еще раздражение. И ощущение хронической нехватки времени и все чаще возникающее переживание того, что «жизнь стала не моей», и «моя жизнь проходит где-то мимо меня».

Не обращая на все это внимание на все эти симптомы-послания, я по-прежнему много работал, хотя более точным здесь был бы термин «пахал». Пахал и терпел под жестким давлением «Надо!», уже привычно сам себя насилуя и теряя чувствительность ко всему живому в своей душе. Разве что стал больше жаловаться на жизнь и на катастрофическую нехватку времени на эту самую жизнь.

И вот на одной из моих бесконечных терапевтических групп выходного дня, делясь своими насущными переживаниями и привычно жалуясь на нехватку времени, я мечтательно обронил: «Вот если бы была такая возможность покупать у жизни за деньги дополнительное время! Пусть даже немного, хотя бы часика два-три!»

На что одна из участниц группы прекрасно вернула мне мои переживания. Приведу этот наш диалог почти дословно:

- А какую сумму вы могли бы заплатить за час дополнительного времени в сутках?

Я, не задумываясь, называю сумму…

- А сколько сейчас стоит час вашей работы?

Я опять называю сумму, и у меня происходит озарение! Я назвал одну и ту же цифру!

- Ну в таком случае купите этот час у себя!

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Для меня это был момент истины! «Я могу сам выстраивать отношения со своим временем: продавать его так, как мне хочется и сколько хочется. И что-то оставлять себе…»

Сейчас в борьбе с многочисленными «Надо!» мне помогает ощущение, что время – это не просто время, а это мое время - время моей жизни. И у меня есть возможность выбирать, что за него покупать! И я все чаще покупаю время сам у себя. опубликовано econet.ru.

Автор Геннадий Малейчук

Подписывайтесь на наш youtube канал!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet