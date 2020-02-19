Прорыв в солнечных технологиях: эффективность солнечных батарей с квантовыми точками

Команда Университета Квинсленда разработала солнечные элементы с квантовыми точками, которые можно превратить в тонкие гибкие пленки и использовать для выработки электроэнергии даже в условиях слабого освещения.

Развитие технологии солнечной энергетики следующего поколения, которая потенциально может быть использована в качестве гибкой «оболочки» на твердых поверхностях, стало еще на шаг ближе благодаря значительному прорыву в Университете Квинсленда (UQ).

Солнечная энергетика следующего поколения

Исследователи UQ установили мировой рекорд по преобразованию солнечной энергии в электричество за счет использования крошечных наночастиц, называемых «квантовыми точками», которые пропускают электроны между собой и генерируют электрический ток при воздействии солнечной энергии.

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Развитие представляет собой значительный шаг к тому, чтобы сделать технологию коммерчески жизнеспособной и поддерживать глобальные цели в области возобновляемых источников энергии.

Профессор Лянчжоу Ванг, возглавлявший этот прорыв, сказал, что в традиционных солнечных технологиях используются жесткие и дорогие материалы. «Новый класс квантовых точек, разработанный Университетом, является гибким и пригодным для печати», - сказал он. «Это открывает огромный спектр потенциальных применений, в том числе возможность использовать его в качестве прозрачной оболочки для питания автомобилей, самолетов, домов и носимых технологий.

«В конечном итоге это может сыграть важную роль в достижении цели Организации Объединенных Наций по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе».

Команда профессора Вана установила мировой рекорд эффективности солнечных элементов с квантовыми точками, разработав уникальную стратегию проектирования поверхности.

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Преодоление предыдущих проблем, связанных с тем, что поверхность квантовых точек имеет тенденцию быть шероховатой и нестабильной, что делает их менее эффективными при преобразовании солнечной энергии в электрический ток.

«Это новое поколение квантовых точек совместимо с более доступными и масштабными технологиями для печати», - сказал профессор Ван. «Улучшение эффективности почти на 25 %, которого мы достигли по сравнению с предыдущим мировым рекордом, очень важно. По сути, это разница между технологиями солнечных элементов с квантовыми точками, которые являются очень перспективными и коммерчески жизнеспособными».

Вице-канцлер и президент Университета Квинсленда Питер Хой А.С. поздравил команду UQ.

«Мир должен быстро сократить выбросы углерода, и это требует от нас гораздо больших инвестиций в исследования, направленные на улучшение существующих технологий производства энергии и разработку совершенно новых», - сказал профессор Хой.

«Использование возможностей фундаментальных технологических и научных исследований является важной частью этого процесса - и это то, на чем мы сосредоточены в UQ». опубликовано econet.ru по материалам scitechdaily.com

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