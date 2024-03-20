Простая техника для налаживания близких отношений

Делитесь своими чувствами и настраивайтесь на волну партнера, будьте готовы его услышать и принять, взглянуть на ситуацию его глазами, выражайте признательность и благодарность. Это улучшает качество взаимоотношений, повышает психическую устойчивость, гармонизирует личность и, порой, дает паре новую жизнь.

Разговоры сопровождают всю нашу жизнь. Как правило, с детства мы учимся проговаривать факты: кто и что сделал. А вот о чувствах часто забываем. Многие не умеют их осознавать и проговаривать. Если человек говорит о своих переживаниях, он таким образом выражает доверие собеседнику, раскрывает перед ним частичку себя. Одно дело – рассказать другому человеку, что именно произошло, и совсем другое – поделиться своими чувствами в данной ситуации: что Вас обрадовало или огорчило, чего опасаетесь, о чем тревожитесь и т. д.

Как улучшить качество личных отношений

Наши личностные особенности выражаются не в том, что происходит с нами, а в том, как именно мы реагируем на происходящее. И если человек делится своими переживаниями с другими, ему становится легче, а связь с Другим укрепляется. Это так важно, когда есть кто-то, с кем можно поделиться своими радостями и печалями, поговорить о наболевшем или вместе искренне посмеяться.

Многие из нас уверены, что делиться с окружающими стоит только положительными эмоциями, а негативные чувства подавляют и не говорят о них даже самым близким людям. Есть и другая крайность – человек зациклен на негативе и видит все в черном цвете, что и транслирует окружающим.

Гармоничная личность делится своими эмоциями с родными и близкими – любовью, радостями и горестями, тревогами и успехами. Это позволяет человеку оставаться в отношениях самим собой, быть открытым и не чувствовать себя одиноким.

Быть в отношениях – это значит делиться собой, демонстрировать свое истинное Я. Это включает и достоинства, и недостатки, и даже порой незначительные, с нашей точки зрения, чувства. Это необходимо и потому, что человек меняется и корректирует свое Я для своих близких. Если партнер разделяет наши чувства, не только позитивные, но и негативные, принимает наши качества, мы чувствуем себя единым целым и переходим на более высокий уровень близости.

Делитесь своими чувствами и настраивайтесь на волну партнера, будьте готовы его услышать и принять, взглянуть на ситуацию его глазами, выражайте признательность и благодарность. Это улучшает качество взаимоотношений, повышает психическую устойчивость, гармонизирует личность и, порой, дает паре новую жизнь.опубликовано econet

По материалам Gilbertson T. A Simple Technique for a Closer Relationship

Автор Анна Сокуренко

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