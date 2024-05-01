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Просто уходите…

Источник: b17.ru 01 мая 2024 6714
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Иногда уйти - это самое лучшее решение. Зачем доказывать, объяснять, оправдываться, обвинять? В полноценных отношениях можно обойтись и без всего этого. Так стоит ли растрачивать себя на недостойных нашего внимания? Просто разворачивайтесь и уходите. Туда, где вам будет лучше.

Просто уходите…

Если человек недостоин ваших эмоций, усилий, внимания, - не тратьте время понапрасну. Уходите. Только так вы сохраните свою драгоценную энергию. Вас не поняли, не оценили, не полюбили? И не надо! Цените и берегите себя.

Уходите

Не старайтесь доказывать свою ценность тем, кто не в состоянии вас оценить...

Не ждите благодарности от тех, кто не может вас отблагодарить…

Не ищите понимания у тех, кто не в силах вас понять…

Не просите у тех, кто не может ничего дать взамен …

Уходите…

Просто уходите…

Без сожаления, без злости, обиды.. Молча. Ничего не объясняя, не доказывая, не обвиняя, не оправдываясь… Не тратьте на них себя, свою энергию и свою жизнь.. Они того не стоят. Просто они не ваши.

Просто уходите...

В мире есть много людей, которые в состоянии оценить, понять, отблагодарить…

Ищите и цените таких людей…опубликовано econet

Автор Малейчук Геннадий

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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