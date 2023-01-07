Простой метод вернуть порядок и благополучие в свою жизнь

Известный психолог Анна Кирьянова рассказывает о безотказном методе, который поможет привести свое жизненное пространство в порядок.

Это пример из личного опыта, проверенный на практике. Метод простой, но есть два необходимых условия: тщательность и упорство. Если хоть раз проявить небольшую небрежность и махнуть рукой на соблюдение правил, все пойдёт насмарку. И придётся начинать заново. Нет, это не сложный, а простой метод. Спасительный. Но им редко пользуются импульсивные и эмоциональные люди. Которые и попали в плохую ситуацию из-за своей импульсивности и нетерпеливости; не всегда, но очень часто причина в этом.

Как вернуть счастье и благополучие в жизнь - безотказный метод

Мой давний друг оказался в плохом положении, в очень плохом. Человек добрый, чувствительный, трудолюбивый незаметно попал в неприятности, в жизненную бурю, которая принесла беды и унесла счастье и покой. Унесла эта буря и здоровье; болезни следовали одна за другой. Бизнес небольшой распался, клиенты перестали заказывать то, что он делал. Арендодатель повысил плату сильно, платить стало нечем и скопился долг. Пришлось взять кредит, но неожиданно сломалась машина, без которой невозможно было работать. Скопились долги за квартиру, они быстро превращаются в крупную сумму. В довершение всего прорвало трубы в перекрытиях, пришлось разрушить стену в ванной, возник хаос. Ремонтировать ванную заново не на что…

И простой метод мы применяли месяц. Сначала ничего не менялось. А метод такой: не оставляй на столе ни крошки. Сразу убирай. Мой тщательно посуду, не оставляй грязной даже чашку. Застилаешь постель - застилай так, как в армии хороший солдат застилает, без единой складки. Чисти обувь до блеска. Крахмаль и гладь белые рубашки. Тщательно одевайся. Не опаздывай ни на минуту никуда. Нет работы - все равно иди в офис и читай, пиши, учись новому, разговаривай с людьми. Не можешь пока рассчитаться с крупными долгами, не делай мелких. Моментально рассчитывайся за маленькие услуги. Будь спокойным и вежливым, контролируй каждое слово. И каждую мысль. Вставай в одно и то же время и в будни, и в выходные. Например, в 6.48. Поставь будильник. И ложись в одно и то же время. В 23.27. Даже если не хочешь спать, если кино интересное смотришь или по делу переписываешься. Отключись, извинившись. Завтра допишешь.

Так вот, когда спустя месяц Дмитрий пошёл в магазин, чтобы не купить что-то, нет, а отдать два рубля, которые задолжал вчера вечером, потому что у кассира не было сдачи, - в этот самый момент ему позвонили и сделали огромный заказ за отличные деньги. Он только монетку положил перед кассиром, - тут же раздался звонок с предложением. А потом все стало выправляться, словно самолёт набрал высоту.

И сейчас все нормально в его жизни. С долгами удалось рассчитаться. Бизнес выздоровел. А ведь его, бизнес-то, чуть не похоронили! И здоровье поправилось. Это работает: тщательность, скрупулёзность, внимание к мелочам. Из них и складывается целое, вот в чем дело. И великая армия потерпела поражение из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Вот с гвоздя и надо начинать, с приведения в порядок своего пространства и своих привычек. Но, как ни странно, этим простым методом редко пользуются. Терпения не хватает. Один раз вытер стол, пару раз заправил тщательно постель и принялся нетерпеливо спрашивать: "а когда вернётся везение и счастье?".

Надо долго и тщательно менять свои привычки и приводить в порядок своё пространство. Это работает. Но подтвердить это могут единицы - те, у кого хватило терпения и внимания. И кто смог понять смысл немудреного метода. Осознание цели и смысла очень важны. А вот нетерпеливое ожидание результата может все испортить. Это полезный и нетрудный способ, который можно применять всегда.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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