Простой способ понять, дорог ли вам человек

Чтобы понять, дорог ли вам человек, нужно провести мысленный эксперимент. Даже если вы в гневе, если этот человек раздражает вас донельзя, если ваше терпение исчерпалось, найдите силы для этого простого упражнения.

Просто представьте, что тот, кто надоел или бесит, исчезнет из вашей жизни навсегда. Ну, например, уедет в далекую страну, откуда нельзя вернуться. Или полетит осваивать другую планету, - путь его будет длиться сто лет. Или что он умрет.

Это страшно представлять, но вы представьте, если другие средства исчерпаны. Вы не можете больше видеть этого человека? Вот и не увидите больше никогда. И представьте, как вы будете жить без этого человека. Справитесь? Вам будет легче?

Только тогда вы поймёте, как вы на самом деле к этому человеку относитесь

Если испытаете радость и чувство освобождения, как одна женщина, которая стояла в слезах и слушала привычные оскорбления свекрови, - значит, человек не дорог, мягко говоря. Это невыносимая тягота, это злокачественная опухоль вашей жизни. Надо самому уходить. Прекращать всякие контакты. Другого выхода нет.

А если вы испугаетесь и почувствуете печаль - человек вам дорог. В вас говорят обида и гнев. Или вы устали, надоели вечные проблемы в отношениях, или сам человек надоел - бывает такое.

Это один мужчина устал от болтливого старого друга, который вечно лез со своими проблемами, вечно попадал в неприятности. Достал, как говорится.

Но одна только мысль, что друг исчезнет, что нельзя будет ему позвонить, хотя сейчас звонить совершенно не хочется, - одна эта мысль заставила мужчину вскочить и вдруг обнять своего старого товарища. Как это - он исчезнет? Это невыносимо представить…

Вот подумайте об исчезновении человека. Навсегда. На всю жизнь.

И станет совершенно ясно, как вы на самом деле к нему относитесь. Дорог он вам или нет. опубликовано econet

©Анна Кирьянова

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