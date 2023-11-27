Противоречивые послания: ЧЕГО мы хотим от своих детей

Если вас упорно не слушается ребенок, подумайте, не получает ли он внутренне противоречивых посланий. Если ребенок не делает то, чего вы от него хотите, это не только неприятность, но и возможность. Возможность проанализировать вою жизнь, свои требования к ребенку и свои способы общения с детьми и с собой.

Большинство обращений ко мне с детьми старше 5 лет происходит по поводу инертности ребенка, нежелании учиться, заниматься спортом, что - либо полезное делать. На словах родители внушают ребенку, что нужно учиться, помогать по дому и вообще быть трудолюбивым. Но, понимаем ли мы, насколько сами способствуем тому, что дети не хотят делать усилий, к любой работе относятся негативно.

Почему вас упорно не слушается ребенок

Эксперимент «Чего я хочу от ребенка»

Ребенок должен сделать то, чего я не могу

Почему ребенок не следует моему примеру?

Эксперимент «Чего я хочу от ребенка»

Выпишите 10 типичных требований, которые вы предъявляете ребенку. Среди этих требований могут быть и те, которые ребенок обычно выполняет, и те, которые он не склонен выполнять, «пропускает мимо ушей».

Пример:

1. Убирать за собой вещи

2. Выбирать для еды полезные продукты

3. Заниматься зарядкой

4. Читать полезные книги

5. Учить уроки

На втором этапе эксперимента задайте себе вопрос: делаю ли я то, чего требую от ребенка?

Не во всех случаях можно так прямо ответить на этот вопрос, но в большинстве случаев можно найти аналоги требований к детям в жизни взрослых. Так, например, вы не можете делать уроки, так как нигде не учитесь, но вы можете задать себе вопрос – не откладываю ли я дела по работе, которые должны быть сделаны? Или не избегаю ли я обучения, которое мне давно нужно пройти?

Результаты этого эксперимента могут быть самыми разными.

Ребенок должен сделать то, чего я не могу

Возможно, вы обнаружите, что требуете от ребенка того, на что сами не способны. Например, вы требуете от ребенка перестать таскать сладости, не чувствуя в себе сил отказаться от десерта. Или вы настаиваете, чтобы он читал книги, тогда как сами давно только смотрите видео в социальных сетях. Или вы требуете от ребенка усилий в учебе, тогда как годами не можете выполнить данное себе обещание подтянуть английский. Или вы выталкиваете ребенка в общение, тогда как сами болезненно стеснительны. Или вы разбрасываете свои вещи, но требуете от ребенка, чтобы он убирался.

Когда родители жалуются на необходимость идти на нелюбимую работу, они подают ребенку пример отношения к своим обязанностям в жизни.

Когда родители ничего не делают для собственного развития в профессиональной и личной областях, они учат ребенка быть пассивным.

Когда родители проводят за одним из многочисленных мониторов все свое свободное время, они моделируют для ребенка времяпрепровождение.

Когда родители недовольны большими домашними заданиями в школе или ждут, не дождутся каникул, чтобы самим отдохнуть, они учат ребенка ненавидеть свою учебу и стремиться к безделью.

В следующий раз, когда вы будете готовы отругать ребенка, что он не хочет делать свою работу «на отлично» задайте себе вопрос – а делаю ли я свою работу в жизни «на отлично»? Развиваюсь ли я в своей профессии, изучаю иностранные языки, занимаюсь спортом, читаю действительно хорошие книги, увлекаюсь искусством, поддерживаю вокруг себя гармонию и порядок, умею ли овладеть своими эмоциями? Большинство людей, если они захотят быть честными с собой, признают, что это не так. Взрослые часто пассивны в своей жизни, инертны, но они требуют наилучших результатов от детей.

Не лишне будет задаться вопросом – на каком основании ребенок будет делать то, чего не можете вы? Он такой же человек, ему тоже трудно и лень, а возможности мотивировать себя гораздо меньше, чем у вас.

Познай себя, прежде, чем ты захочешь познать детей. Прежде, чем намечать круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, которого должен раньше, чем других узнать, воспитать, научить.

Януш Корчак

Бывает так, что вся жизненная активность родителей (матери, как правило) сводится к обеспечению успехов ребенку.

Анна, мама двух девочек 10 и 13 лет была очень увлечена их развитием: кружки, музеи, книги – все было предоставлено детям. Однако, женщину беспокоила вялость девочек, всем они занимались как бы из под палки, и успехи были средние. Обидно было столько вложить в детей и получить такой блеклый результат. Сама Анна при этом не работала и признавалась, что давно махнула рукой на свою профессию (она была финансистом). Времени на работу не оставалось, все было занято детьми, да и стремления особенного не было. К своей внешности и здоровью Анна тоже относилась все равнодушнее: не было стимула хорошо выглядеть, не было времени заняться спортом и своим здоровьем.

В этом примере дети получают два разнонаправленных послания. С одной стороны, им внушается мысль о ценности роста и достижений. Их водят на занятия и развивают самыми разными путями. С другой стороны, человек, занятый воспитанием наиболее плотно (мама) не является примером высокого развития человеческой натуры (при значительном, кстати, потенциале). Мама занимается при детях очень в сущности простым, хотя и трудозатратным делом: развозит девочек по занятиям и ведет хозяйство. Каждый, кто попробовал бы это делать, подтвердил бы, что дело это хлопотное и непростое. Но к такой ли жизни готовила Анна девочек, ради этого ли она возила их на все занятия? Конечно, нет. Однако, сама она именно такой пример взрослой жизни предлагала детям.

Подобных примеров очень много, родители как бы смещают фокус внимания со своего личного развития на развитие детей, пытаясь через них получить то, что самим получить очень трудно: успех, признание, уверенность.

Опасность тут может грозить с двух сторон:

1. Дети часто сопротивляются натиску родительских требований. Чем больше требований и чем старше ваш ребенок, тем больше вероятности, что он будет проживать «чужую» навязанную ему жизнь и сопротивляться ей. А чем меньше у родителей шансов реализоваться самим, без помощи детей, тем более настойчивыми они могут быть по отношению к детям. Это образует замкнутый круг: родители, чтобы реализовать собственные амбиции напирают на детей, заставляя их трудиться, дети в ответ на давление, становятся инертными и пассивными, что заставляет родителей быть еще активнее и круг замыкается.

2. Обычно плоды родительских усилий не вдохновляют их самих, кажутся незначительными и уж точно не могут восполнить всех потребностей взрослого человека в общественном статусе. Упрощенно говоря, наше общество не «платит» большим признанием матерям, вырастившим развитых детей. И одного того факта, что у вас прекрасный ребенок чаще всего недостаточно, чтобы почувствовать свою жизнь реализованной.

Почему ребенок не следует моему примеру?

А что, если вы обнаруживаете, что большинство требований, которые вы выставляете ребенку, вы выполняете и сами? Если дети согласны с вашими требованиями, то примите мои поздравления – это отличный результат, которым вы и сами, наверняка, довольны.

Но, бывает так, что большинство требований ребенок почему-то игнорирует, несмотря на очевидный положительный пример родителей. Давайте рассмотрим три основные причины, которые могут приводить к такой ситуации.

Эффект встречной ролевой дополнительности

Этот эффект проявляется сплошь и рядом в отношениях родителей и детей. Например, родители очень ответственны, включены в школьные занятия, а ребенок пассивен и безответственен. Родители в таком случае подменяют своей активностью деятельность ребенка, и его ответственность и инициатива не развиваются. Родителям, которые с энтузиазмом делают школьные проекты вместо ребенка не стоит ждать, что в один прекрасный день они увидят такой же энтузиазм у самого ребенка.

Другой пример, ребенок с задержкой развития речи часто воспитывается очень энергичными родителями, которые при любой попытке ребенка сказать нечто, стремятся пояснить, что он имел в виду, не давая ему развить новый уровень, речи, просто оберегая его от какой - либо необходимости в этом.

Примеры подмены и замещения родительской активностью деятельности ребенка можно приводить бесконечно. На днях наблюдала сцену в кафе: мама, нырнув под стол, энергично натягивала на своего ребенка (по виду, как минимум первоклассника) зимний комбинезон и ботинки. Мальчик при этом не только не помогал матери, но не проявлял даже малейшего интереса к происходящему, меланхолично разглядывая потолок. Нет никаких сомнений, что мама считала ребенка «несамостоятельным».

Если вы слишком активны, у ребенка не разовьются те качества, которые вы подменяете. Он не станет внимательнее, если пара зорких материнских глаз следит за каждой его ошибкой, он не станет ответственнее, если его все время страхуют и не дают столкнуться с последствиями его безответственности. Он не разовьет инициативу и тягу к познанию, если родители пичкают его информацией, еще им не востребованной и не принимаемой.

Родители на дистанции от ребенка

Если вы активны, общительны и любознательны, а ваш ребенок пассивен, замкнут и ничем не интересуется, то есть совсем на вас не похож, можно подумать о том, что все свои лучшие качества вы проявляете вдали от ребенка, а его фактически воспитывает кто-то другой. Да, вы его родитель, но НЕ воспитатель.

В семье Константина и Марины было двое мальчиков. Старшему 14, младшему 10. Оба родителя работали, имели успешную профессиональную карьеру, занимались спортом, саморазвитием, вели активную социальную жизнь. Семья обратилась к психологу с вопросом, который касался детей: младший имел социальные трудности, не мог общаться с детьми, старший был чрезмерно пассивен, имел проблемы с лишним весом. Родители были в отчаянии: дети не унаследовали ни их прекрасных качеств, ни стиля жизни. Выяснилось, что возможности непосредственно воспитывать детей у родителей никогда не было, этим занимались няни и преподаватели. Никто из нанятого персонала всерьез не был заинтересован в гармоничном развитии личности мальчиков, каждый занимался передачей своей порции знаний.

Если вы рассчитываете всерьез повлиять на развитие своего ребенка, надо быть рядом с ним, общаться, передавать свои взгляды и видение мира. Наибольшее влияние на ребенка будет иметь тот человек, кто ближе к нему. Кто это будет? Няня, бабушка, старший брат? Если вы оставили ребенка на попечение третьим лицам, то не удивляйтесь, что он будет «весь в няню». Все отговорки по поводу того, что вы были слишком заняты для того, чтобы растить собственных детей не смогут вас утешить, когда вы увидите результаты своих выборов.

Требования противоречивы

Бывает так, что обоснованные требования к ребенку, имеют «изнаночную сторону». Родитель на самом деле не хочет, чтобы они выполнялись. Так, родитель может требовать от ребенка самостоятельности и ответственности в школьных делах, но внутренне быть заинтересованным в сохранении своего большого влияния на ситуацию, необходимости своего деятельного участия.

Варвара Ивановна бабушка 8 летней Маши, постоянно сетовала, что ей приходится часами просиживать с девочкой за уроками. Она была пенсионеркой и посвящала всю свою жизнь, тому, чтобы как она говорила «вытянуть» ребенка. Маша, однако, была вполне нормальной ученицей и не нуждалась в том, чтобы ее страховали в любой мелочи и куда - то «вытягивали». Она училась не на пятерки, но ее уровень успеваемости никакой опасности для будущего девочки не представлял. На любое предложение чуть отступить, предоставить девочке немного больше самостоятельности Варвара Ивановна реагировала болезненно и агрессивно. Дело в том, что «беспомощность» девочки была косвенно выгодна бабушке, остро нуждавшейся в повышении своего статуса в семье и ощущении своей необходимости.

Мама обращается к психологу с проблемой неконтролируемой грубости дочери. Грубость обращена к бабушке, свекрови обратившейся. Никакие требования к девочке, угрозы и санкции не помогают. В процессе работы выяснилось, что у двух женщин (невестки и свекрови) крайне натянутые, хотя и спокойные внешне отношения. В этих отношениях масса невысказанного гнева и претензий. Девочка делает по отношению к бабушке то, чего не может позволить себе ее мать. И получает от матери невольное поощрение в этом. Внешне ее ругают за грубость, но в глубине души мать считает, что бабушка своим невыносимым характером заслуживает подобного обращения. И транслирует это дочери на невербальном уровне.

Если вас упорно не слушается ребенок, подумайте, не получает ли он внутренне противоречивых посланий.

Бывает, что требования к ребенку противоречивы и более явным образом. Например, от ребенка требуется одновременно тянуться к знаниям, побольше читать, стремиться узнать новое и «не умничать». Или ему дается установка «никуда не лезь», а потом его журят за робость. В таких случаях ребенок в очень затруднительном положении: выбрав одну тактику, он обязательно будет противоречить другой. Как правило, ребенок действительно выберет что-то одно и не сможет показать вам всю неестественность ваших противоречивых требований к нему. Но, вы можете увидеть ее сами, анализируя свои отношения с ребенком.

Если ребенок не делает то, чего вы от него хотите, это не только неприятность, но и возможность. Возможность проанализировать вою жизнь, свои требования к ребенку и свои способы общения с детьми и с собой.опубликовано econet

© Елизавета Филоненко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet