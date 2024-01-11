Противоядие от посланий токсичных матерей

Что делать, если сепарация от матери терпит крах? Если взрослый человек (за 20, 30, 40, 50...) до сих пор ощущает себя "никем", "пустышкой", не уверен в себе и лишен эмоционально теплого контакта с матерью? Если мать, встревоженная намерением своего сына или дочери переехать в другой город, не только не поддерживает, но и активно манипулирует: "У тебя ничего не получится!", "Ты никто!", "Ты будешь бомжом!", "Ты никому не нужен!", "Ты должен думать о матери!" и самый трэш - это " Я покончу с собой!". Подобные послания слышат и те, кто живет отдельно, и те, кто не может всю жизнь отделиться от родителей.

Эмоциональная привязанность к матери теоретически хорошо изучена многими психологами, однако каждый случай уникален и имеет исключительно свою формулу выхода из кризиса.

Токсичная мать

Следует учитывать и психический анамнез семьи: так, в роду, где были суициды, редко рождаются люди со здоровой нервной системой. Это, однако, вовсе не означает, что такая судьба будет у всех, но часто негативные установки мешают даже принять объективную картину.

Например, безработному сыну предлагают интересный проект в другом городе в соответствии с его образованием и опытом. Мама грозиться "наглотаться таблеток", а переезжать в другой город из разряда фантастики, так как она "ни за что не продаст квартиру, которая достаоась ей от дедушки" и тп.

К тому же "я буду к тебе приходить ночами и мучить тебя!".

В лучшем случае, если человек дойдёт до психолога, а в худшем - останется безработным в семейном "мавзолее", опасаясь маминых действий.

Вспомнила одну песенку советских времён, где такие слова: "Лишь бы мама моя жила, долго-долго жила на свете".

Однозначно напрягает сочетание "лишь бы". То есть другого ничего не надо. Отказ. Добровольная жертва во благо мамы?

И увы, таких случаев, не сосчитать.

Кто-то не уехал учиться в другой город реализовать свои таланты и идеи, стращась материнских слов и гнева...

Кто-то так и не смог найти работу по душе, выбрав то, что "велела мама"...

Кто-то ушел из семьи, потому что "невестка злыдня".

Кто-то не создал семьи и не нарожал детей,потому что "мама не одобряла"....

А теперь мама ставит перед ребёнком условие, заведома прибегая к запрещённым приемам... Повешусь, застрелюсь, наглотаюсь...

И что остается человеку? Принимать решение, тем не менее.

Люди, которым уже далеко за 40.., а то и больше, но которые до сих пор не могут даже съехать от своих мам, как будто консервируются в проблеме. Они по сути уже не видят остроты и воспринимают как должное жить так, а не иначе. Часто у многих даже нет и мысли об отделении. И дело не в финансах, хотя это тоже немаловажно, а именно в закостенелости той самой пуповины. Ощущение, что она уже зацементирована.

Увы, по подобным вопросам такие взрослые люди-дети уже и не идут к психологу. Да и что там нового можно узнать?"Ведь мама плохого не посоветует...".

Безволие, страх, отрицание, избегание... Пресловутое чувство вины трансформируется "да мне и так хорошо"... "лишь бы с мамой все хорошо было". Она ж не перенесет разлуки со мной...

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Так часто нам не хватает той самой любви к самим себе, чтобы понять "именно мы способны принимать решения!". И способны расти, а не уподобляться тем незрелым плодам, законсервированным в колбах" .

Собственную жизнь обесцениваем в угоду токсичным матерям. И в итоге живем не своей жизнью, а по сценарию мамы.

Мама, несмотря на все родственные и энергетические связи, это не Вы. А Вы самостоятельный и совершенно уникальный человек со своими собственными потребностями, интересами, талантами...

Осталось лишь это осознать...и действовать.опубликовано econet.ru

Автор Надежда Архангельская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet