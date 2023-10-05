Прояснять сразу: Почему недовольство лучше не накапливать

Обязательно будут ссоры и стычки. И единственное, что спасет - это не накапливать обиды, а проговаривать недовольство сразу же. Ни в коем случае не копить!

Мы сидим в кафе и разговариваем с моими детьми. Моим детям 18, 16 и 14 лет. Они умные, взрослые и самостоятельные. И мне с ними интересно. Один мой сын пишет музыку. И играет в школьной группе. Он говорит: "Знаешь, я иногда думаю о том, как чувствуют себя люди, которые объединяются в коллектив, и гастролируют по миру. Концерты, переезды, переезды, выступления. Они видятся с одними и теми же людьми, играют одни и те же песни... Наверное, им они надоедают - и песни, и люди из коллектива... Ведь приходится общаться каждый день, нравится им, или нет... Часами, сутками. Это серьезное испытание".

Пережитый опыт прояснения, честности, открытости, приводит людей к близости

Я слушаю и... представляю себя на месте гитариста или барабанщика. Каждый день - новый вояж, жизнь на чемоданах, и вынужденность общения. Я чувствую, что это тяжело для меня.

Сын продолжает: "Обязательно будут ссоры и стычки. И единственное, что спасет - это не накапливать обиды, а проговаривать недовольство сразу же. Ни в коем случае не копить!"

...Я подтверждаю, что это, несомненно, так. Я точно знаю, что копить недовольства и обиды - значит подвергать отношения большому риску. Потому что накопленное вырвется в бурю. И будут скандалы.

Я знаю, почему большинство людей не проговаривают свои чувства, не высказывают свое недовольство:

Во-первых, нет опыта. Их никто не учил, что так можно, и это помогает отношениям. Никто не показал пример. Скорее, наоборот. Общество упражняется в терпении и пассивной агрессии.

Их никто не учил, что так можно, и это помогает отношениям. Никто не показал пример. Скорее, наоборот. Общество упражняется в терпении и пассивной агрессии. Во-вторых, есть противоположный опыт, из детства. Злился на родителей - они наказали, обвинили, назвали плохим. А для маленького ребенка это ужасное испытание. Он же не знает, что его не бросят.

... Мой сын не боится. Почему? Потому что у него другой опыт. Мы проговариваем свои чувства. До недовольства редко доходит. Мы говорим о чувствах сразу же, и слышим друг друга. И принимаем друг друга, как важных и значимых людей.

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... Осенью он ездил с классом в одно дальнее поселение. Жили в глубинке, в сторожке лесника. Спали на полу, работали каждый день. Валили деревья, пилили и носили дрова. Посуду мыли сами, воду тоже носили. Недовольство друг другом, хоть ребята и друзья, возникло быстро.

И в один из дней учительница предложила высказаться всем. Кому, и что не нравится. Но от первого лица, говорить о себе.

... Мой сын сказал, что это был один из самых сильных опытов в его жизни. Он на многое посмотрел другими глазами. Он узнал, что на самом деле вкладывали в свои действия другие ребята. Кто устал, кто скучал. Никто не был равнодушным или ленивым, как он думал.

Ребята сплотились - между собой, с учителями, с лесником и его женой. И с природой: с деревьями, лосями, кабанами...

Пережитый опыт прояснения, честности, открытости, приводит людей к близости. И они уже знают, что не нужно защищаться, что можно избежать больших трудностей, если решишься открыться.

Как хорошо, если это происходит в 12, 14, 16 лет. И как ужасно, если человек всю жизнь защищается, нападает, и так и не узнает, что такое близость.опубликовано econet

Вероника Хлебова

Иллюстрации ©Juliette Bates

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