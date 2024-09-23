Проявите гибкость: психосоматика больных суставов

Почему болят суставы? Безусловно, с возрастом все органы и системы нашего организма "изнашиваются". Но только ли в этом кроется причина болевых ощущений и потери гибкости суставов?Суставы в нашем теле – источник и способ подвижности. Если говорить не только о физиологическом уровне, то они связаны с самооценкой.

Суставы в нашем теле несут важную функцию. Как кости скелета соединяются между собой? Что обеспечивает нам подвижность и гибкость? Суставы и есть подвижные соединения в скелете. Благодаря суставам сочленяющиеся кости могут совершать движения (здесь подключается мускулатура). Интересно, что суставы в скелете находятся в тех местах, где имеют место ярко выраженные движения: это сгибание / разгибание, отведение /приведение и так далее. Как самодостаточный орган, сустав имеет ключевое значение в реализации опорной и двигательной функций.

Суставы и наша самооценка

Суставы в нашем теле – это источник и способ подвижности, гибкости, динамичности. Если говорить не только о физиологическом уровне, то суставы проецированы на самооценку. Заниженная самооценка не даёт возможности делать то, чего нам хочется. Что это может означать? Мы стремимся быть «хорошими» для всех, угождаем, забываем о своих интересах. Говоря другими словами, предаем себя, своё внутреннее «Я».

Суставы нижних конечностей обеспечивают перемещение человека в пространстве. Ключевые суставы нижних конечностей – тазобедренные. Они дарят нам способность двигаться по жизни смелым, уверенным шагом (и в прямом, и в переносном смыслах). Если имеются болевые ощущения в указанных суставах, просто спросите себя: «Кто или что не даёт мне двигаться вперед по жизни?». Возьмите четыре важных сферы: личные взаимоотношения, родителями, в трудовом коллективе, друзьями). Ответ на ваш вопрос будет располагаться в какой-то из этих четырех плоскостей. Не нужно забираться в какие-то философские дебри, ответ, как правило, лежит на поверхности.

Что обеспечивает биомеханику тазобедренного сустава? Это подвздошно-поясничные мускулы (они ассоциируются с почками), большие ягодичные (интимная область), грушевидные, средние ягодичные и ряд других.

Человеческие страхи, неуверенность, заниженная самооценка, нелады с окружающими миром тормозят движение вперед и в физическом, и в социальном отношении.

Коленные суставы ассоциируются с возможностью «преклонить колени». Как это понять? Например, воздать должное своим родителям, отдавать себя партнеру или даже обществу. Коленные суставы утрачивают гибкость, когда мы полны высокомерия, гордыни в отношении к другим людям. Наша самооценка имеет в этом случае большое значение.

Из-за дефицита самооценки мы впадаем в раздражение, становимся обвинителями и судьями. Это на соматическом уровне проявляется в области коленных суставов. Голеностопные суставы – суставы направления движения. Почему человек может подвернуть ногу, что называется, на «ровном месте» страдать болями в голеностопном суставе. За этим кроется боязнь двигаться не тем путем, сделать неверный выбор.

Голеностоп воплощает в себе неудовлетворенность текущим положением дел и опасение совершить ошибку, выбрать не ту дорогу (опять же, в переносном смысле).

Правая часть тела и суставы, расположенные справа, – это наши взаимоотношения с семьей, семейные/родовые установки.

Левая сторона тела передает взаимоотношения с представителями противоположного пола.

Верхние конечности. Как можно трактовать недуги суставов рук? Верхние конечности – это взаимоотношения человека с другими людьми. Руки берут начало в грудной клетка, а это значит, что они имеют связь с чувствами.

Плечевые суставы можно представить как «суставами объятий». Они транслированы на сердце. Обнимаясь с кем-то, мы символично «соприкасаемся сердцами», обмениваемся позитивной энергетикой.

Всё, что относится к физическому, телесному, - вторично по отношению к нашей духовной составляющей и контакту с внешним миром.

Откуда берутся боли в плечевых суставах? Это невозможность отдавать, не требуя чего-то взамен. Разрушить проще, чем созидать. Оттолкнуть легче, чем принять.

Локтевые суставы являются продолжением плечевых. Болевые ощущения в них наблюдаются реже. Они также связаны с объективной любовью.

Реальная причина болевых проявлений в суставах кистей рук –невозможность дарить, давать. Если мы берем больше, чем даем, суставы подают тревожные сигналы и «не желают» работать как положено.

Суставы и самооценка связаны на психосоматическом уровне. Мы боимся чего-то, раздражаемся и не можем отдавать безусловно – болят суставы.

Проблемы с отдачей – это не обязательно жадность. Это напряжение, следствием которого является чёрствость и невнимательность к другим людям.опубликовано econet

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