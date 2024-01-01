В статье психолог Геннадий Малейчук рассматривает специфику близости у невротически организованной личности.
Артур Шопенгауэр
Люди нуждаются в близости. Это базовая человеческая потребность. И если эта потребность не может быть удовлетворена, человек переживает одиночество.
На первый взгляд может показаться, что Близость и Одиночество являются полярными состояниями. Однако это не так. Полярностями будут скорее одиночество и слияние. Близость же является искусством балансировать между названными полярностями, не сваливаясь ни в одну из них.
Близость одновременно притягивает и пугает, исцеляет и ранит. Удерживаться в близости непросто. Не для всех она оказывается доступна. Люди в силу разных причин часто оказываются неспособны к близким отношениям и «сбегают» в различные суррогатные формы близости или псевдоблизость, оказываясь на полюсе слияния или одиночества.
Примером такой псевдоблизости являются эмоционально зависимые отношения.
Для меня способность быть в близких отношениях – это ведущий критерий психологического здоровья. Такого рода отношения оказываются недоступны людям с невротической и пограничной структурой личности. Невротики в отношениях «забывают» о себе, Другой для них является условием их самооценки, самоощущения и даже самочувствия. Для пограничных существует только Я. Другой для них – функция для удовлетворения их Я-потребностей.
Невротики в итоге оказываются на полюсе слияния, пограничники – на полюсе одиночества. И те, и другие живут в формате псевдоблизости. И те, и другие по факту эмоционально зависимы. И даже активно демонстрируемая некоторыми пограничниками независимость на самом деле является противозависимостью – другим полюсом зависимых отношений.
Для отношений близости необходимо наличие как Я, так и Другого. Необходима чувствительность к своему Я и способность замечать-чувствовать Другого. Важнейшим условием для близких Я-Ты отношений является наличие у участников этих отношений ясных и устойчивых психологических границ.
Проблемы с границами – основной показатель эмоционально зависимых отношений.
В своей статье рассмотрю специфику близости у невротически организованной личности.
Важнейшей особенностью психологических границ такого человека будет их нечувствительность.
В первую очередь эта нечувствительность будет касаться так называемых «приграничных чувств», отвечающих за отношения на границе контакта с партнером. «Приграничные чувства» – агрессия (злость) и отвращение. Эти чувства являются своеобразными индикаторами-маячками нарушений на границе. Если же они по какой-то причине оказываются не активированы, то у человека в близком контакте начинаются проблемы.
В силу своей нечувствительности к этим чувствам их территория Я оказывается постоянно «оккупирована» другими.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Агрессия в контакте (от ее легкой степени - раздражения до ярости) сигнализирует мне, что другой «наступает на мои границы», не замечает либо игнорирует их. Эмоционально зависимый человек, пребывая в полюсе псевдоблизости, не умеет использовать агрессию для построения контакта. Он либо удерживает ее, либо проявляет импульсивно, разрушая в первом случае себя, а во втором – партнера. Агрессия же нужна для того, чтобы утверждать в контакте свою ценность и достоинство.
Если к агрессии эмоционально зависимый еще как-то чувствителен, то с отвращением, как правило, все обстоит гораздо хуже. Чувство отвращения необходимо для того, чтобы «не съесть» что-то невкусное, несъедобное либо испорченное. Отвращение активно «убивается» еще в раннем детстве в тех ситуациях, когда родители упорно впихивают в ребенка очередную ложечку каши, игнорируя его протесты. Потом, уже во взрослом состоянии, человек с подавленным чувством отвращения становится психологически «всеядным», привычно «проглатывая все, что предлагает другой».
Индикаторы псевдоблизости в отношениях:
Невротики, как правило, выбирают для отношений партнера, склонного к контролю, по причине своей повышенной тревожности. Подробное описание форм проявления контроля я описал в статье «Особенности проявления агрессии в созависимых отношениях». https://www.b17.ru/article/6602/ Здесь же лишь перечислю их:
Парадоксально, но для близких отношений с другим сначала нужно познакомиться - встретиться с собой.
А для этого необходимо:
Любите себя, а остальные подтянутся!опубликовано econet
Автор Геннадий Малейчук
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий