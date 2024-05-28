Психологическая техника для выхода из негатива и ступора

Тяжелые времена бывают у всех. Что делать, если вас накрыло волной проблем? Воспользуйтесь простой техникой, которая поможет переключаться, не зацикливаться на негативе и увидеть плюсы в любой ситуации.
Когда в жизни все идет не так, все валится из рук попробуйте простую психологическую технику под названием «ЗАТО».
Техника "ЗАТО"
Подумайте о любой негативной ситуации или состоянии (депрессии, отчаянии, страхе, обиде, злобе и т.д.).
Назовите ее (ситуацию) или его (состояние) и найдите в них ТРИ "ЗАТО" - три плюса. Причем, плюсы могут быть малюсенькими, в них, возможно, ваше сознание не захочет верить (все зависит от степени травматизма ситуации). Но вы цепляйтесь за них.
Например:
"Я проспал/а свидание/работу/встречу, ЗАТО эта ситуация меня научила более ответственно относиться к режиму дня (будильник, готовность №1 и пр.), ЗАТО я успел/а сделать важные дела вчера вечером, ЗАТО я выспался/лась"
"Меня предал друг, ЗАТО я вовремя узнал/а, что на этого человека нельзя полагаться; ЗАТО я сохранил/а деньги; ЗАТО я не потеряю время на человека, способного на предательство"
"Меня бросил муж, ЗАТО это произошло сейчас, а не в 60-70 лет; ЗАТО у меня есть время встретить человека, который будет меня любить и уважать так, как это надо мне; ЗАТО меня многому научила эта ситуация (например, ценить отношения, не давать унижать себя, больше времени проводить с мужем и пр.)
и т.д.
Конечно, с бросившим/изменившим мужем или ушедшей женой, конечно, не так все просто, однако если вы собираетесь стать счастливым или переживать подобные травмирующие события самостоятельно, вам предстоит научиться вытаскивать себя из болота депрессии и отчаяния буквально за волосы.
Попробуйте начать с трех «ЗАТО», а когда вы доведете эту технику до автоматизма, сможете находить больше плюсов от сложившейся ситуации - тогда переходите на 5 и более "ЗАТО".
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Иногда технику "ЗАТО" рекомендуют применять в качестве метода выхода из ступора, в который вас ввели непредвиденные обстоятельства или неожиданные негативные высказывания в ваш адрес (возможно и что-то другое).
В этом случае, в возникшей ситуации, на брошенное в ваш адрес обидное высказывание или задевающее вас действие, попробуйте ответить волшебное "ЗАТО" серьёзно или в шутливом тоне. Главное - особенно не задумывайтесь и, после произнесенного на автомате "ЗАТО", произнесите первое, что приходит в голову, пусть даже самое нелепое, глупое или грубое (по желанию).
Важно "ЗАТО" довести до автоматизма.
Например, вам сказали, что вы не стильно одеты, на это можно ответить:
... и т.д. - любое "зато", которое придет вам в голову.
В результате вы:
Т.о. вы научитесь переключаться, не зацикливаться на негативе, видеть плюсы в любой ситуации, что позволит вам позитивно мыслить, создавая вокруг себя новую реальность. Поверьте, гораздо более свободную и счастливую, чем прежде.опубликовано econet
Автор Ольга Литвякова
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Источник: https://econet.ru/
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