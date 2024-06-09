Психологическая техника освобождения от тяжёлого негатива, копившегося годами

Негативные переживания, злость и обиды накапливаются и тяжелым грузом повисают на наших плечах. Эта несложная психологическая техника поможет вам избавиться от всего, что отравляет ваше существование и мешает жить.
Друзья, сегодня, в процессе полезной психологической практики, мы попадём на чудесный, волшебный остров – остров Освобождения. На котором похороним – утилизируем – тяжёлый скопленный негатив: душевные обиды, недобрую память, невыраженную агрессию, злость – всё, что мешает нам оставаться гармоничными, отягощая наши дороги. Готовы? Тогда поехали…
1. Для начала займём удобное место для проведения подобной работы.
2. Расслабим позу и закроем глаза.
3. А теперь соберём в специальный психологический рюкзачок весь накопленный внутренний негатив.
4. Представим, что в некой точке огромного душевного океана существует волшебный остров – остров Освобождения, который принимает отовсюду психологический мусор, на который вывозят подобный груз.
5. А сейчас силой воображения мы построим в эту точку фантастический, дивный мост. Он и приведёт нас на остров Освобождения.
6. В начале этой волшебно-строительной работы устанавливаем устойчивые опоры – под будущее мостовое устройство.
7. Ставим на опоры мостовую дугу. Закрепляем её к опорам.
8. Устанавливаем крепкие поручни.
9. Украшаем свой мост.
10. И начинаем своё движение. Впереди у нас серьёзная цель.
11. Осуществляем движение. Думаем о скором, важном для нас процессе. О процессе освобождения от скопленной «грязи», «копоти», «напылении».
12. Достигаем волшебного острова.
13. Вступаем на его территорию.
14. На острове установлены специальные мусорные контейнеры для утилизации негатива. В их числе – ваш личный, персональный контейнер.
15. Подойдите к нему.
16. Он вложен в разверзшуюся в земельном участке щель, которая по осуществлению выброса, замкнётся, сгладится, зарастёт, погребив под собой контейнер.
17. Выбросьте в щель принесённый в рюкзаке негатив. Отправьте следом рюкзачок с остатками мусора.
18. Всё это исчезает в глубинах земной дыры.
19. Вы свободны!
20. Щель затягивается, закрывается...
21. Обратите внимание на своё душевное состояние. Вы чувствуете, сколько в Вас пространства, какое оно чистое, прекрасное, доброе? Как во всём этом дышится? Вы – другой человек!
22. Поблагодарите волшебный остров!
23. И с чувством глубокого душевного очищения возвращайтесь домой.
24. Обернитесь к мосту и следуйте по нему к первоначальной точке отбытия – в новом, духовно облагороженном состоянии.
25. Обратите внимание: в этот раз дорога через мост радостная и лёгкая. Мы быстро добираемся в отправную точку пространства.
26. И вот, мы на месте. Прислушайтесь к новому состоянию! Зафиксируйте его в теле! Разлейте по всему внутреннему пространству!
27. Вы – лёгкая, крылатая личность. Близкая к своей подлинности, без невыгодных наслоений. Сохраните эти светлые ощущения!
28. Отправьте их в будущее – пусть выстелют своей положительной энергетикой благословенные дороги дальнейшего.
29. Спокойно открывайте глаза! Вы в настоящем, в точке «здесь и сейчас».
30. Будьте счастливы в обновлённом, положительном содержании и гармоничных настройках!
Так, посредством специальной психологической практики мы экологично контейнируем весь накопленный негатив, освобождая себя от душевного мусора, очищая своё пространство. опубликовано econet
Автор: Алена Блищенко
Иллюстрации Mariano Peccinetti
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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