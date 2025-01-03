Психологическая защита: 7 законов

Существуют основные психологические законы, которые позволят избежать неприятных ситуаций, сделают вашу защиту более крепкой и стабильной. Какими чертами и качествами должна обладать психологически защищенная личность?

В повседневной жизни нам приходится общаться с самыми разными людьми, в том числе и теми, кто недоброжелательно настроен. Поэтому, важно уметь не поддаваться психологическим атакам и манипуляциям в свой адрес. Если вы часто подвергаетесь давлению, то напишите небольшую шпаргалку, где перечислены основные правила и время от времени ее перечитывайте.

7 законов психологической защиты

1. Защита и защищенность

Защита от грубости или психологического удара должна быть достаточной для противостояния, потому что чаще всего случается разовое нападение. Не стоит напрягать все свои силы, чтобы отвечать «пушечным ударом на комариный укол» - его можно просто с достоинством проигнорировать.

Но, кроме защиты, у человека должна быть внутренняя сила – общая защищенность, уверенность в себе, и вот ее, должно быть в избытке. Внутренняя сила играет не только отражающую роль, но и является профилактикой против нападений. Если человек наполнен внутренней силой и энергией, то на него очень редко ведется атака, а если это произошло, то быстро прекращается.

2. «Хочешь мира – готовься к войне»

Манипулятора или агрессивного человека переделать невозможно, все компромиссы только принесут травмы и огорчения. Поэтому, таким людям нужно четко дать понять, что «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…» С людьми следует общаться так, чтобы они поняли, что имеют дело с сильной и уверенной в себе личностью, которая не позволит себя обижать.

Уважающий себя человек, имеющий высокую самооценку, мудрый и обаятельный, имеет такую внутреннюю силу, которая отводит от него конфликты и психологические нападения, уже на первых этапах.

3. Лечите раны сразу

Острое заболевание сразу вылечить намного проще, чем когда оно перейдет в хроническую форму. Один сильный психологический удар со временем затянется, но периодические нападения, даже более слабые, могут привести к стойкой душевной травме, которая будет болеть постоянно.

Многие «хищники» чувствуют такие травмы и позволяют себе насмешки, агрессию и грубые выпады, задевающие это больное место. Таким образом, душевная травма не заживает как из-за внутренних переживаний по ее поводу, так и из-за постоянных раздражений извне. Нужно серьезно работать над собой, чтобы лечить раны сразу по получению, а не стремиться загнать их внутрь.

4. Не соглашайтесь на то, чтобы вас сломали

Любые тяжелые несчастья или испытания могут согнуть даже самого сильного человека, но чтобы полностью сломать, требуется его внутреннее на то разрешение. Если человек будет отстаивать свое достоинство, то даже в самых критических и экстремальных ситуациях он не должен идти на поражение даже бессознательно. В любом случае, вы не должны соглашаться на то, как с вами поступают, даже, если изо всех сил внушают, что вы сами виноваты.

5. Ищите опору в себе

Даже самая лучшая поддержка друзей и близких, рано или поздно прекратится, и вы должны будете опираться на собственные ресурсы. Внутренняя духовная сила и убеждения часто незаметны на первый взгляд, но они могут оказать куда более действенную поддержку, чем все самые блестящие внешние связи.

6. Работайте над собой

Самый сильный человек может в один миг стать слабым и безвольным, если расслабится и перестанет развиваться. При всей хрупкости и незащищенности, любой может выработать собственный ресурс несокрушимой силы и мощи, главное – это постоянно работать над собой.

7. Разумный баланс

Человек должен быть постоянно психологически защищен. Это означает, что нужно сохранять целостность своей личности, уважающей и защищающей себя, как сильное государство охраняет свои границы. Но, с «дружелюбными странами» (или друзьями) надо вести себя соответственно – открыть границы, не пользоваться серьезными методами защиты, общаться и взаимодействовать.

Другое отношение должно быть к недругам – здесь лучше полностью закрыть свою территорию и не допускать близко к себе недобросовестных людей. Так вы легко избежите зла, манипуляций и агрессии. опубликовано econet

Фото Cristina Coral

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