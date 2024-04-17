Психологические техники, которые помогут вам защитить себя от несправедливой критики и грубости

Психолог Светлана Цуркан предлагаю вниманию читателей несколько простых техник, которые помогут вам защититься от грубости и критики.

Приходилось ли Вам встречаться с несправедливой критикой в свой адрес или с банальной грубостью? Нет?! Тогда Вам стоит подать заявку на занесение своей персоны в книгу рекордов Гиннеса! Вероятно Вы уникальная личность в ещё более уникальных обстоятельствах.

5 техник, которые помогут вам защитить себя от грубости и критики

К сожалению, всем остальным из нас приходится сталкиваться с этими неприятностями наравне с другими несовершенствами этого мира.

А может быть и «не к сожалению». Именно сложные ситуации дают нам возможность формировать у себя новые умения, переосмысливать свою жизнь, а значит личностно расти и развиваться.

Я предлагаю вашему вниманию несколько простых техник, которые помогут вам.

Итак,

Техника № 1: «Бесконечные уточнения»

Была описана Н. Б. Цзеном и Ю. В. Пахомовым (Цзен, Пахомов,1985, с .141).

Суть: В ответ на критическое замечание спокойным, искренним, заинтересованным тоном задавайте уточняющие вопросы.

Ваш партнер может усиливать давление, вызывая вас к сопротивлению, но вы должны стойко удерживаться на позициях человека, желающего выяснить мнение другого.

Тренируйте умение задавать вопросы, требующие содержательного и развернутого ответа. Конечно, поначалу вам придётся активизировать собственные интеллектуальные усилия. Постепенно вы отточите умение извлекать из ситуации важный уточняющий вопрос до такой степени, что даже в критической эмоционально напряженной ситуации оно вас не подведёт.

Пример 1:

- Как ты могла со мной так поступить?!

- О каком именно поступке ты говоришь?

- О предательстве!

- Какой именно мой поступок ты называешь предательством?

- Ты ужинала с другим!

- Что именно дурного ты видишь в ужине с другим? и т. д.

Пример 2

– Вечно ты приготовишь какое-нибудь дерьмо!

- Какое именно блюдо в сегодняшнем обеде тебе не понравилось?

- Суп.

- Что именно тебя не устраивает в этом супе?

Принцип действия: Когда вы задаёте вопросы, человек (хочет он того или нет) начинает над ними задумываться. «Думание» требует энергетических затрат, поэтому мозгу придётся перенаправлять имеющуюся энергию. Как результат - эмоциональный накал разговора снизится и есть надежда, что он постепенно перейдёт в конструктивное русло.

Результат: Бонусом для вас будет то, что со временем человек, который на вас эмоционально нападал, научится обосновывать своё недовольство, объяснять свою позицию, а не кидать вам в лицо оскорбления. Довольно часто можно встретить людей, которые просто не умеют вести конструктивный диалог. Улучшение отношений с ними — ваш и его выигрыш.

Может быть и так, что ваш оппонент эмоциональный вампир, который получает удовольствие от скандалов: от того, что довёл до слёз, раздражения или гнева. В этом случае не получив ожидаемого результата, взаимодействие с вами для него перестанет быть интересным и он переключится на тех, которые будут выдавать необходимую ему реакцию.

Техника № 2: «Наведение тумана»

Суть: В ответ на критику или любое грубое высказывание в ваш адрес, выскажите частичное согласие с человеком и сместите тему разговора в другую плоскость.

Пример 1:

- Знаете, ваши конкуренты работают лучше, чем вы?!

- Согласен, они классные ребята.

Пример 2:

- Это не отчёт! Это чёрт знает что!

- Да, возможно, здесь есть отдельные недочёты.

Пример 3:

- Вы лжец, и вы сами это знаете!

- Да, я действительно не всегда говорю правду. Я считаю правильным,

что например, больному близкие и врачи не всегда говорят его истинный

диагноз. А вы согласны, что бывают случаи, когда правду говорить не стоит?

Принцип действия: Частичное согласие смягчает собеседника. А того, кого оно не смягчило, вы лишаете материала для эскалации конфликта - ему трудно найти зацепку для продолжения нападения. А смещение разговора в сторону, особенно с использованием вопросов, абсолютно его запутает. Важно понимать, что «нападающий» сам в большинстве случаев находится в состоянии нервного напряжения и интеллектуально импровизировать ему в этот момент ой как трудно.

Результат: Вы не входите в конфронтацию с собеседником, избегая продолжения конфликта и сохраняя своё лицо.

Техника № 3: «Внешнее согласие»

Была описана в работах Cotter S., Guerra J, (Cotter S., Guerra J., 1976; Smith M., 1979)

Суть и принцип действия: В ответ на критику или любое грубое высказывание в ваш адрес, выразите внешне согласитесь с человеком, не изменяя своей позицию.

Вы можете использовать фразы типа: «Какая неожиданная мысль! Надо будет ее обдумать ...», «Я подумаю над этим», «Да, я такой. Самому не нравится», «Ох, как вы правы!»

Эти и подобные фразы можно сказать либо с улыбкой, либо со 100% серьёзностью. В первом случае, ваш собеседник увидит вашу уверенность в себе и, в то же время, ему будет сложно продолжать нападать в привычной манере. Ведь вы, среагировав нестандартно, сломали

его шаблон. Во втором случае ваш собеседник также впадёт в замешательство, так как прежде чем продолжить, ему придётся ответить себе на вопрос: «Он действительно согласился со мной или прикалывается?».

Плюс этого варианта ещё и в том, что его легко освоить и Вы сможете им воспользоваться даже в стрессовой ситуации.

Результат: Большинство людей в вашем положении начали бы оправдываться или нападать. Поэтому своим ответом вы поставите нападающего в затруднительное положение и у Вас будет некоторое время чтобы обдумать свои дальнейшие действия

Пример 1:

- Вы нахал!

- Да, я такой. Самому не нравится.

Пример 2:

- Вы ничего в этом не смыслите!

- Неожиданный взгляд на ситуацию?! Я обдумаю эту мысль на досуге …

Техника № 4 «Испорченная пластинка»

Была описана в статье «Женщины в обществе» Лин Фрай (Fry L,1983, р . 264)

Суть: Ответьте собеседнику ёмкой фразой, содержащей важную информацию. Фраза должна быть такой, чтобы можно было повторить ее несколько раз, не нарушая осмысленности разговора.

Произносите фразу как заевшая пластинка, с одной и той же интонацией. В тоне не должно быть ни агрессии, ни усмешки. Пусть другая сторона говорит, что угодно, вы повторяйте свое - как игла на поврежденной пластинке.

Действуйте по алгоритму

1. Сначала скажите собеседнику что именно собираетесь ему сказать.

2. Потом скажите ему то, что вы собираетесь ему сказать.

3. Потом скажите ему, что именно вы ему сказали.

Принцип действия: Вы не даёте собеседнику материала для эскалации конфликта - ему не за что зацепиться. И его энтузиазм снижается. Вы же напротив экономите свою энергию так как вам не нужно напрягать свой интеллект и придумывать ответные фразы.

Результат: Собеседник, осознаёт бесплодность своих попыток и отстаёт от вас. Через пару — тройку раз он поймёт, что привычные методы с вами не работают и ему придётся искать новые. Наверняка одна из его новых попыток обсуждать проблемную ситуацию вам понравится больше.

Пример 1:

- Я думал, ты сможешь меня понять ...

- Я готов еще раз тебя выслушать.

- Что толку говорить, если ты не понимаешь элементарных вещей.

- Я готов еще раз тебя выслушать.

Пример 2:

- Что вы себе позволяете! Вам что трудно разрешить мне…!

- Я всего лишь выполняю свои обязанности.

- Как вы можете! Я буду жаловаться!

- Я всего лишь выполняю свои обязанности.

Техника № 5 «Испорченная пластинка» ( усложненный вариант )

Суть: Прежде чем ответить собеседнику ёмкой фразой, выразите понимание его ситуации, его чувств.

Принцип действия: Ваш собеседник чувствует ваше эмоциональное принятие, ваше уважение к его интересам и, в тоже время, понимает невозможность добиться от вас того, что он в данный момент от вас требует.

Результат: Вы сохраняете хорошее отношение к себе. Собеседнику легче принять вашу позицию или ваш отказ.

Например:

- Сегодня нужно остаться сверхурочно, чтобы доделать эту работу.

- Да, я понимаю как это важно. Но именно сегодня я не могу этого сделать.

- Нет, ты должен! Ты, что не понимаешь, как это важно!

- Да, я понимаю, что должен и как это важно. Но именно сегодня я не могу этого сделать.

- Ты подводишь меня и весь коллектив!

- Да, я понимаю, что подвожу и вас и коллектив, И всё - таки, именно сегодня я не могу этого сделать.

* Хорошо ещё в этой ситуации направить разговор в русло поиска решения проблемы и предложите 3-5 вариантов: Давайте поищем другой вариант решения ... Может быть ...». (Хотя это уже за рамками данной техники).

Тренируйтесь в применении данных техник:

прокручивайте иногда в воображении диалоги, которые вас когда-то выводили из себя, пробуя отвечать на слова собеседника в той или иной технике;

ознакомьте друзей с этими приёмами и вместе с ними отрабатывайте навык, разыгрывая диалоги.опубликовано econet

Автор Светлана Цуркан

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