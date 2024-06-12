Психология денег. Три закона, которые нужно знать каждому

От чего зависит количество денег, которые у нас есть? Почему одни люди зарабатывают тяжелым трудом, а к другим деньги сами плывут в руки? Это связано с нашим подсознанием и энергетическим потенциалом. Страхи, созависимые отношения, зависть, обида отнимают у нас много энергии.

Любопытно, но некоторые продолжают думать, что деньги подчиняются каким-то особенным, секретным законам. А на самом деле они, как часть нашего мира, подчиняются его законам. И они, эти законы, весьма психологичны!

Законы денег

1. Вы получаете ровно столько денег, сколько можете усвоить без вреда для вашей психики

Пример. Вы получаете тридцать тысяч рублей в месяц, а вам для счастья нужно пятьдесят. Вы, разумеется, считаете, что это непорядок и не счастье.

А подсознание так не считает. Оно знает, что если вам дать пятьдесять тысяч рублей, то вы начнете их тратить с повышенным энтузиазмом.

Аппетиты возрастут. Деньги закончатся быстро. Вы начнете переживать уже на другую тему: "Деньги закончились, а я так ничего толкового и не купила".

А так вы получаете свои тридцать тысяч и худо-бедно справляетесь с ними. Вы знаете, что их хватит на то, чтобы заплатить за коммуналку, купить продукты и дать ребенку на питание в школу. Сверх этих расходов вы не выходите. Переживания есть. Но они не настолько сильны. Ум спокоен, душа - тоже.

Хотите, чтобы в вашу жизнь приходило бОльшее количество денег? Научитесь обращаться с теми деньгами, которыми обладаете сейчас. В идеале вы должны тратить меньше, чем зарабатываете и при этом иметь хорошее расположение духа.

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2. Вы имеете ровно столько денег, сколько готово иметь ваше подсознание прямо сейчас

Подсознание не обманешь. Вы можете думать о себе всё, что угодно. Но иметь будете в соответствии с внутренними убеждениями. То самое библейское "По вере вашей и воздаться вам" на денежном языке означает следующее: "Вы будете иметь столькот денег, во сколько верите".

Верите в то, что достойны дохода в сто тысяч рублей? Именно столько будет и приходить в вашу жизнь. А вовсе не миллион долларов, который вы нашаманили на одном из последних денежном тренинге.

Нуждаетесь в деньгах? Значит на уровне подсознания вы верите в то, что ваш уровень, это уровень нужды.

Верите в то, что достойны дохода в миллион рублей? Именно такой доход вы будете иметь в настоящем времени. Не завтра и не через пять лет, а сегодня.

У веры, кстати, нет прошедшего и, тем более, будущего времени. Она "живет" настоящим.

Хотите жить завтра лучше, чем сегодня? Начните "прокачивать" свою веру сегодня!

3. Вы имеете столько денег, сколько у вас энергии

Именно поэтому, самые богатыми люди, это не всегда самые умные и/или талантливые.

Энергия, это всегда эквивалент уровня личности. Если человек имеет повышенный уровень энергии, значит, он дан ему не просто так. Лидеры, спортсмены, победители, лауреаты и изобретатели, это обладатели высокого энергетического потенциала.

Это простенький закон, но про него почему-то многие забывают. Всё в нашем мире есть энергия, деньги не являются исключением.

Поэтому то, сколько вы имеете денег прямо пропорционально тому количеству энергии, которое есть у вас.

Желаете увеличить свой потенциал? Ваши страхи, переживания, незаконченные/созависимые отношения, зависть, обида и другие нехорошести забирают огромное количесто энергии. Найдите то, куда вы "сливаете" свою энергию и прекратите это делать.

И тогда вы сможете стать по-настоящему состоятельным человеком. Причем ваша состоятельность будет вам приятна.

У кого-то она будет исчисляться несколькими квартирами в собственности, а у кого-то домиком в деревне. Главное в этом будет то, что вы не будете нуждаться в деньгах.

Они у вас просто будут, а вы будете просто счастливыми! Чего нам всем и желаю!опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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