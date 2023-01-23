Психология взгляда: Как глаза отражают отношение людей к нам?

Общение при помощи взгляда - очень интересный способ коммуникации, особенно с незнакомыми людьми. Узнайте, что значит определённый взгляд, направленный на вас собеседником.
Одной из основных составляющих невербального общения является взгляд. Именно он даёт дополнительную информацию о человеке и раскрывает его намерения. Давайте разберём типы взглядов, которые лучше слов говорят об отношении людей к своим собеседникам.
Он демонстрирует заинтересованность в разговоре и уважение к собеседнику. Если же взгляд прямой и пристальный, то нужно понимать его как предупреждение, вызов или угрозу. К примеру, нарушив личное пространство другого человека и позволив себе панибратское отношение, вы получите взгляд в упор. Таким образом собеседник даёт понять, что вы перешли черту и ему от этого неприятно.
Очень часто люди смотрят покорно и исподлобья, если хотят загладить вину. Так они выпрашивают прощение и признают, что наломали дров. Глаза при этом напоминают маленькие океаны, наполненные мольбой, поэтому есть в них что-то детское. Устоять перед таким взглядом очень сложно, и хочется быстрее простить провинившегося, чтобы только он перестал так смотреть.
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Его применяют мужчины и женщины, чтобы установить контакт с потенциальным сексуальным партнёром. Как правило, у мужчин взгляд более откровенный, и противоположный пол без труда его распознаёт.
А женщины часто стесняются раскрыть свои истинные помыслы в отношении сильного пола, поэтому строят глазки как бы невзначай.
Он говорит либо о незаинтересованности визави в беседе, либо о его неуёмном любопытстве. К примеру, если человек попадает в незнакомую обстановку, которая разительно отличается от всего, что он когда-либо видел, его глаза просто не могут остановиться. Хочется успеть изучить взглядом всё, что встречается на пути, пока есть такая возможность.
Поднимая глаза кверху, человек сигнализирует о раздражении, усталости. Он как бы говорит таким взглядом, что его утомили и он хочет быстрее избавиться от оппонента. Но здесь нужно учитывать и выражение лица, поскольку собеседник может просто посмотреть вверх на то, что привлекло его внимание.
Широко раскрытые глаза выражают удивление или ужас. Такой взгляд возникает невольно, когда собеседник сообщает неожиданную новость или оповещает о своём решении, которое повергает в шок. А вот взгляд из-под полуприкрытых век говорит о высокомерном отношении человека или его равнодушии. Впрочем, нельзя исключать и простую усталость, при которой просто клонит в сон.
Он свидетельствует либо о сконцентрированном внимании, либо о хитрости, недоверии. Если человек прищуривается и отводит взгляд в бок, то, скорее всего, пытается скрыть свои планы.
Общение посредством взгляда в каждой отдельной культуре имеет свои особенности. Поэтому стоит изучить эту тему хорошо, прежде чем «играть в гляделки» с представителями других национальностей.
Так, например, женщинам-мусульманкам долго смотреть на мужчину нельзя, и вызывать её на зрительный контакт не стоит. А японцы, прикрывая глаза и наклоняя голову вперёд, показывают, что сосредоточены на словах собеседника.
Более всего в этом отношении нам близки европейцы, американцы. Они, как и мы, прямой взгляд воспринимают положительно и интерпретируют его как заинтересованность и уважение. С остальными зрительными эмоциями тоже не возникает проблем. Главное – соблюдать меру.
И, даже если хочется кого-нибудь изучить взглядом, стоит подумать о последствиях.опубликовано econet
Автор Юлия Таланцева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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