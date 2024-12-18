Психосоматическая семерка: Заболевания, которые имеют психологические причины

Непрожитые, спрятанные глубоко эмоции накапливают напряжение в теле и приводят к дисфункции многих органов и сестем организма. Вот 7 заболеваний, происхождение которых имеет явные психосоматические причины.

Психосоматика возникла на пересечении наук медицины и психологии, объектом популярного в наши дни направления является воздействие психологических факторов на течение болезней соматического характера.

В психосоматике превалирует теория, что физическому заболеванию предшествует определенный психологический триггер (затяжная обида, нравственная травма, загнанные внутрь негативные переживания).

Психосоматика: куда уходят корни некоторых болезней

Академическая медицина называет 7 недугов, психологическое начало которых доказано на практике. Эти заболевания специалисты назвали «Чикагской семеркой» психосоматических заболеваний.

1. Гипертония – высокое либо повышенное артериальное давление

Рассматривая болезнь с точки зрения психики, ее можно принимать как эмоциональную блокировку. Пациент находится под гнетом собственных неотреагированных эмоций. Обычно люди этого типа чрезмерно эмоциональны, но привыкли подавлять эмоции, сдерживаться, прячут нерешенные проблемы глубоко в себе.

2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

Пережитые и загнанные внутрь эмоции – обида, раздражение, недовольство, злость, вылившиеся на поверхность, когда субъект не получил необходимую ему поддержку, заботу.

Не зря мы о неприятных нам людях говорим таким образом: “Я его не перевариваю”. Но и желудок язвенника аналогично не переваривает определенные продукты и начинает как-бы съедать самого себя, проявляя таким способом нереализованную агрессию. Существует фраза: “заниматься самоедством”. Так характеризуют человека, взявшего вину за определенные события на себя. Или “варится в собственном соку” – прослеживается яркая аналогия с работой желудка.

3. Неспецифический язвенный колит

Всё те же неотреагированные переживания – обида, уязвленность, психологическая нестабильность.

Человек уязвлен до глубины души. Какая-то ситуация сильно задела и обидела его, поэтому он погрузился в себя, закрылся от всех. А травма время от времени напоминает о себе.

4. Нейродермит

Эти пациенты “легкоранимы”, “тонкокожи”. Говоря языком психики – больной буквально кричит своим телом: “Смотрите, что вы со мной делаете!” Невыплеснувшиеся переживания – страх, незащищенность, нужда во внимании. Жизнь этого человека напряжена. Большой перечень дерматологических недугов подразумевают комплекс взаимоотношений с матерью. С первых дней жизни, не получая от матери необходимой ласки, заботы и нежности, и болезненно переживая этот факт, человек приобретает впоследствии кожные заболевания.

Трудноизлечимая, сложная болезнь псориаз, вероятно, тоже подразумевает психосоматическую основу. Больной будто свидетельствует: “Я в некомфортной шкуре. Хочется ее сбросить”. Симптоматика не убирается медикаментами. Предположительно причину появления псориаза специалисты связывают с взаимоотношениями с кем-то из родителей – отторжение или, наоборот, чрезмерная опека.

5. Бронхиальная астма

Невыплеснувшиеся переживания – агрессия, подавленность, скованность, страх. Есть фраза: “Мне перекрыли кислород”. Проблематичность простого физиологического действия - сделать вдох - рождает бессознательный страх. Вдох производится с натугой, со свистом. “Не могу вдохнуть полной грудью” – это говорится образно или в прямом смысле?

Причина недуга – недостаточная любовь к малышу со стороны отца и/или матери, или, с другой стороны, избыток родительского внимания, когда опекой они буквально ”душат” ребенка. Посредством астматических риступов этот больной призывает, будто демонстрируя собственным телом – “Я задыхаюсь без любви”.

6. Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз)

Даже название данного органа говорит само за себя: «ЩИТ». Невыплеснувшиеся переживания – страх. Щит организма максимально активизирует свои функции, когда требуется защита. Эти пациенты, в бытность свою детьми, обычно рано становятся взрослыми. Обычно они чрезвычайно ответственны. Страх из их прошлого слабеет в связи с выработанным навыком все держать под своим контролем. Такая модель поведения распространяется на все сферы жизни. Но нельзя постоянно пребывать в фазе активного стресса. В недалеком будущем ЩИТ начнет терпеть перегрузки и это проявится в форме недуга.

7. Ревматоидный артрит

Невыплеснувшиеся переживания – разочарование, обида, горечь, раздражение, дефицит любви. Проблемы с суставами проявляются в форме воспаления, утраты гибкости, скованности и могут привести к инвалидизации. Психологическая жизнь этих людей обычно проходит скрытно. Подавленные эмоции отрицаются, отвергаются ими.

Такой пациент критичен к своему социальному кругу, обладает высокими нравственными принципами. Он строго относится к себе и, тем более, к окружающим. Но с подобной установкой этого субъекта ожидают одни разочарования. Они накапливаются со временем, трансформируясь в невысказанные обиды и гнев. Категорическое неприятие чуждого для него мешает ему расслабиться. Он стоит на своих позициях, постепенно закостеневая в собственном упрямстве.

Кроме описанной «семерки» существует целый перечень фактов, определяющих присутствие психического элемента в таких недугах как диабет, дерматологические болезни, злокачественные новообразования, простуды и травмы.

Следует помнить: Если вы ощущаете какие-то проблемы со здоровьем, в любом случае, не следует заниматься самодиагностикой. Правильным выходом будет пойти к специалисту, который поможет установить точный диагноз.*опубликовано econet

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