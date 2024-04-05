Психосоматическая техника «Разговор с симптомом»

Если эмоции постоянно не выражаются, прерываются, психика выводит этот феномен в область осязаемого – в тело. Техника «Разговор с симптомом» станет важным шагом к пониманию своего тела и даже поможет облегчить состояние. Вы сможете осознать свой вклад в появление недуга / симптома и получите возможность самостоятельно разрешить проблемную жизненную ситуацию.

Эмоциональные процессы неразрывно связаны с телесными (соматическими) состояниями и даже болезнями. Явление психосоматики - доказательство мудрого устройства человеческой психики. Когда мы игнорируем внутренние эмоциональные переживания, наша психика переводит это в сферу телесного, ощутимого.

Как наладить контакт с образом своего симптома

Вероятно, наша психика так гибка, что использует механизмы по обработке и своеобразной «утилизации» эмоций. Эмоция как таковая, если ее не выразили, прервали, не имеет негативного действия на организм (например, злость, раздражение).

Все эмоции – и негативные в том числе – имеют свое значение в организме. Но картина меняется в худшую сторону, если этот механизм становится постоянным. Вероятно, здесь психика перегружается и выводит данный феномен в сферу осязаемого – в наше тело. Иначе говоря, мы соматизируемся.

Как быть, если вы быстро соматизируетесь?

Срочно обратиться за консультацией к доктору. Врач будет сопровождать вашу болезнь / симптом, контролируя ситуацию, параллельно можно организовывать встречи с психосоматологом / психотерапевтом.

Можно самостоятельно исследовать ваше персональное психосоматическое проявление. Обратите внимание, в каких именно ситуациях возникает / усиливается симптом. Связано ли это с определенными взаимоотношениями?

В гештальт-терапии есть методика, которая называется «Разговор с симптомом». Она дает возможность увидеть собственный симптом будто со стороны и определить персональную сферу влияния в возникновении психосоматического явления.

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Методика «Разговор с симптомом»

Располагаемся удобно, уединяемся, расслабляемся, не отвлекаясь ни на что. Можно прикрыть глаза. Акцент на медленном дыхании. В течение двух минут успокаиваем разум и тело.

Можно прикрыть глаза. Акцент на медленном дыхании. В течение двух минут успокаиваем разум и тело. Обращаем внимание на симптом психосоматики, который волнует. Что он из себя представляет? Как мы его ощущаем? Это проявляется как боль, зуд, дискомфорт? С чем это можно сравнить? Возникает ли в связи с этим какой-либо образ / метафора? Это уже было или в новинку? Это неодушевленный предмет, явление, живой человек, изображение? Какого цвета и текстуры образ? Как он действует в нашем теле? Какие эмоции рождает данный образ? Позитивные они или, наоборот, отрицательные? Что бы вы хотели сделать с ним?

С чем это можно сравнить? Возникает ли в связи с этим какой-либо образ / метафора? Это уже было или в новинку? Это неодушевленный предмет, явление, живой человек, изображение? Какого цвета и текстуры образ? Как он действует в нашем теле? Какие эмоции рождает данный образ? Позитивные они или, наоборот, отрицательные? Что бы вы хотели сделать с ним? Вы смогли наладить контакт с образом собственного психосоматического симптома, теперь можно приступить к воображаемому диалогу. Допустим ваш симптом может разговаривать. Что бы он поведал? Что заключало бы его послание, которое адресовано вам? Называйте его на «ты». «Я слушаю тебя. Что ты можешь мне сказать? Какое сообщение имеешь для меня? Какого поступка ты ожидаешь от меня? Для чего это нужно?».

Эти вопросы помогут выявить неудовлетворенную внутреннюю потребность; отыскать смысл беспокоящего вас симптома.

Предложенная техника поможет облегчить симптом или, напротив, не даст видимого результата, но будет важным шагом к пониманию своего тела.

Полезно понять, каков ваш личный вклад в развитие недуга / симптома, так как это позволяет выйти из положения жертвы обстоятельств, то есть, получить возможность самим разрешить проблемную ситуацию.опубликовано econet

Изображения в статье Кристиан Склое (Christian Schloe)

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