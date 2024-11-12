Психосоматика: 40 вопросов для выявления главных преимуществ болезни

Болеть никто не любит. Недуг приносит не только физические страдания, но и жизненные осложнения: мы не можем полноценно трудиться, общаться и развлекаться. Однако люди могут в своей болезни находить много преимуществ. Эти вопросы помогут определить, нравится ли вам болеть.

Изначально интерес к популярной психосоматике вызван именно желанием снизить невротическую тревогу, которая так или иначе сопутствует любым психосоматическим расстройствам и заболеваниям. В виде статьи, таблицы или книги она «диагностирует» быстро, дает готовую причину, и совет, как все исправить.

Вопросник, который поможет определить ваше отношение к болезни

В то же время, чем дальше, тем больше становится очевидно, что «диагноз» чаще ошибочен, готовая причина — несоответствующая, а совет неэффективный или просто неприменимый на практике. И если сначала мы испытывали облегчение, когда по волшебному взмаху страницы «все о себе узнавали», то после мы получали фрустрацию и еще большую тревогу, т.к. если «все узнали и ничего не смогли с этим сделать, то что теперь вообще будет!?».

Эта заметка может быть хорошим помощником (одним из элементов) для тех, кто понимает, что психосоматика - это сложная наука, и для анализа и выявления действительных причин нужны знания, время, помощники и готовность работать над собой.

В моей практике были разные случаи обращений: как расстройства, так и заболевания, ситуативные проблемы и хронические, легкие и неизлечимые и т.д.. Потому на основании различных запросов, я собрала вопросы, которые больше всего стимулировали клиентов к активному самоанализу и поиску именно своих психологических причин возникновения того или иного заболевания (а лучше сказать, симптома, т.к. не всегда при ярко выраженных ощущениях физического недомогания у нас действительно обнаруживается какое-либо заболевание).

Поэтому, в некотором смысле, он универсальный, и важно прислушаться к себе, рассматривая каждый из вопросов, даже если кажется, что он не имеет к вам никакого отношения.

Тематический опросник выявления главных преимуществ психосоматических расстройств и заболеваний

Ниже приведен ряд утверждений, к каждому из которых дается два блока оценивания. I блок — затрагивает причины, которые могли способствовать возникновению «симптома» (заболевания или расстройства), II блок — затрагивает причины, которые могут удерживать заболевания (когда мы никак не можем от него избавиться). Прочитав утверждение, вам предлагается подумать, насколько оно соотносится с вашей реальной жизнью, вашим характером и текущей ситуацией, а затем оценить степень присутствия такого убеждения, где 10 баллов — это точно про меня, а 0 — это не имеет ко мне никакого отношения.

1. На самом деле, моя болезнь помогает мне уйти от неприятной ситуации.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

2. Мое заболевание помогает мне отсрочить принятие решения или переложить принятие решения на других людей

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

3. Моя болезнь помогает не общаться и не взаимодействовать с конкретными людьми.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

4. В связи с моим заболеванием, я получаю компенсацию или льготы от государства, начальства и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

5. Наконец-то я могу отдохнуть, выспаться, никуда не бежать не спешить и т.д.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

6. Во время болезни я стал иначе видеть многое в своей жизни, изменил свои установки, цели и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

7. Моя болезнь помогает мне сделать так, чтобы меня все оставили в покое, хотя бы на какое-то время.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

8. У меня тяжелая болезнь, люди уважают меня за то, что я так мужественно с ней справляюсь, ставят в пример.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

9. Моя болезнь помогает мне удержать нужного человека рядом (кого?) или сохранить семью.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

10-а. Благодаря болезни я могу не подгонять себя под стандарты социума и не оправдывать чужих ожиданий.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

10-б. Благодаря болезни я могу не выполнять правил, делать все что хочу и мне за это ничего не будет.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

11. Когда я заболеваю, меня наконец-то «замечают», прислушиваются к моему мнению, выполняют мои пожелания.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

12. Благодаря болезни я увидел смысл в жизни, я стал ценить жизнь и хочу жить.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

13. Моя болезнь помогает мне не выполнять конкретную работу (какую?), задания, сдавать экзамены и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

14. Заболев, я больше ощущаю внимание, поддержку, заботу и любовь окружающих меня близких.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

15. Болезнь дала мне новые знакомства, общение, поддержку понимающих людей, новых друзей.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

16. Болезнь помогает мне сказать «нет», я могу увереннее отказывать другим людям ссылаясь на свое состояние.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

17. Болезнь заполнила пустоту в моей жизни, у меня появился режим и график, я хожу по врачам, обследуюсь, отслеживаю новинки вокруг своего заболевания, мероприятия, путевки и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

18. Болезнь помогает мне меняться, стать новым человеком, следить за собой, больше прислушиваться к своему телу, ценить его и т.д.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

19. Эта болезнь была у моего близкого, который умер. Благодаря ей я чувствую с ним связь, вспоминаю и больше его понимаю.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

20. Эта болезнь у нас наследственная, рано или поздно она все равно проявилась бы.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

21.Благодаря болезни я могу отказаться от «опасных» мероприятий: поездок, путешествий, перелетов, работы с опасными элементами и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

22. Моя болезнь помогает мне объяснить окружающим, почему я не добился ничего в жизни (не достиг успехов в карьере, не устроился на хорошую работу, не завел семью, не имею друзей и пр.).

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

23. Моя болезнь подтолкнула меня написать завещание, задуматься о том, как, что и кому оставить после себя, что я имею, чего достиг и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

24. Болезнь помогает мне не соответствовать своей половой роли или социальным функциям.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

25. Моя болезнь как передышка, в жизни я ношу маски и долго играю чужие роли. Болезнь дает мне возможность некоторое время побыть собой.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

26. Болезнь дает возможность не думать о том, что у меня нет больше ресурса, мне неоткуда черпать идеи, вдохновение и т.д.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

27. Болезнь помогает мне вовремя остановиться, ограничить себя в делах, контактах, развлечениях и т.д., она выступает в качестве регулятора.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

28. Моя болезнь помогает мне установить в семье климат уважения, тишины и спокойствия (сделать так, чтобы в доме не было скандалов, непослушания и пр.)

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

29. Когда я принимаю лечение, я становлюсь веселее, я творю, вдохновляюсь и заряжаюсь энергией.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

30. В моей памяти есть воспоминание которое отравляет всю мою жизнь. Болезнь помогает мне справиться с ним (не думать о нем или искупить свою вину).

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

31. Когда я болею, я могу позволить себе наконец-то заняться своим хобби, собой и всем тем, что приносит мне удовольствие, не испытывая при этом вину.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

32. Болезнь стимулирует меня к большим достижениям, к большему заработку, движению, развитию, помогает не стоять на месте и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

33. Когда люди узнают, чем я болен, они сразу идут на уступки. С болезнью мне проще добиться желаемого.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

34. В своей болезни я похож на кумира, такое заболевание есть только у людей особых кругов

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

35. Моя болезнь дает мне возможность не иметь близких отношений, дружить с кем-то долго, жить вместе, часто встречаться и пр.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

36. Воспринимаю свою болезнь исключительно как наказание, как карму, как путь, как знамение, как искупление (нужное подчеркнуть).

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

37. В моей болезни виноваты другие — родители, близкие, начальник и т.д.. Жду, пока они поймут это и искупят свою вину.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

38. Моя болезнь делает меня особенным, уникальным, не таким как все.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

39. Болезнь - это всего лишь возможность переключить внимание с другого больного или проблемного родственника на себя.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

40. В глубине души я рад, что заболел этим, т.к. последнее время жизнь достала настолько, что нет никакого желания с ней бороться, не вижу перспектив.

І — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) II — (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Выявить общую картину помогают вопросы, которые набирают максимальное количество баллов (выше 6). После того как вы определили, чем помогает вам ваша болезнь, создайте список из 10 пунктов — что вы можете предпринять, чтобы получать «это» другим, более конструктивным образом, не используя болезнь и тело. Наметьте первые шаги для каждого пункта и определите реальные сроки для их выполнения. Если вам чего-то не хватает — пропишите пути, как получить недостающее или к кому обратиться за помощью.

Обратите внимание: высокие баллы на вопросы № 8, 9, 10-б, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26,27, 30, 36, 37 и 40 указывают на повышенную необходимость обращения к психотерапевту. опубликовано econet

Автор Анастасия Лобазова

Иллюстрации ©Nani Serrano

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