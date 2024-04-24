Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Психосоматика болезней желудка: изжога, высокая кислотность, метеоризм

Психосоматика болезней желудка: изжога, высокая кислотность, метеоризм

Источник: b17.ru 24 апреля 2024 6164
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Нарушение функций желудка связано не только с неправильным питанием. Причиной болезненных состояний могут стать психологические причины. Коррекция, связанная с поиском факторов заболевания и избавлением от симптома, лежит в области самовосприятия, самооценки и самореализации.

Психосоматика болезней желудка: изжога, высокая кислотность, метеоризм

Писать о том, что каждый симптом, помимо своей биологической природы (инфекции, бактерии, генные изменения), имеет плотную психологическую (обстоятельств и эмоции) природу, необходимо часто. Людям свойственно забывать информацию, знания, даже печальный практический опыт рассматривается как что-то временное и иллюзорное. Эта статья о желужчно- кишечном тракте - яркое подтверждение тому, что переваривается не только пища, но и информация.

Переваривается не только пища, но и информация

Симптоматика изжоги обусловлена излишним выделением желудочной кислоты и выплескиванием её в область пищевода, туда, где чувствительны рецепторы дают сигналы жжения и дискомфорта и человек реагирует разными действиями: принимает препараты, соду, минеральную воду и т.д. Фактически он работает с последствием и не пытается найти причину, проанализировать обстоятельства, спровоцировавшие заболевания, отследить свою эмоциональную реакцию на что-то. 

Вместе с действиями по устранению человек ещё и раздражается на свой симптом (злится) и вновь переваривает уже негативную информацию. Кольцо сжимается, и со временем симптом сливается с хозяином, носит хроническое проявление. Злость меняется безнадегой и апатией, печалью и жалостью к себе. 

Психосоматика болезней желудка: изжога, высокая кислотность, метеоризм

Ещё раз напоминаю, что проговаривание эмоциональных состояний уже несёт терапевтический эффект, а уже выращивание в своём характере и мировоззрении новых позитивных качеств является условием психологического выздоровления. 

Метеоризм и сверхактивный кишечник имеют несколько другие причины в анализе с точки зрения психосоматики. Связанное с раздуванием собственной персонализации, с подсознательным желанием быть громче, виднее всех, быть заметным любым способом и вместе с тем страх, неуверенность в своих силах, внутренний конфликт между желаниями и самооценкой.

Коррекционная работа по установлению причин и избавление от симптома лежит именно в области самовосприятия клиента, самооценивания и самореализации. Методы, позволяющие диагностировать проблемные нюансы традиционные: тесты, арт- техники, психодраматические этюды, письменные практики. 

Когда рядом с симптомом и человеком опытный специалист, путь к здоровому и счастливому образу жизни ясен и целенаправлен.опубликовано econet

Автор Галина Яковенко 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология Яковенко Галина психосоматика желудок изжога кислотность метеоризм

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите - вы обречены прожить жизнь, полную смысла. Герберт Келлехер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.