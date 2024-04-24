Психосоматика болезней желудка: изжога, высокая кислотность, метеоризм

Нарушение функций желудка связано не только с неправильным питанием. Причиной болезненных состояний могут стать психологические причины. Коррекция, связанная с поиском факторов заболевания и избавлением от симптома, лежит в области самовосприятия, самооценки и самореализации.

Писать о том, что каждый симптом, помимо своей биологической природы (инфекции, бактерии, генные изменения), имеет плотную психологическую (обстоятельств и эмоции) природу, необходимо часто. Людям свойственно забывать информацию, знания, даже печальный практический опыт рассматривается как что-то временное и иллюзорное. Эта статья о желужчно- кишечном тракте - яркое подтверждение тому, что переваривается не только пища, но и информация.

Переваривается не только пища, но и информация

Симптоматика изжоги обусловлена излишним выделением желудочной кислоты и выплескиванием её в область пищевода, туда, где чувствительны рецепторы дают сигналы жжения и дискомфорта и человек реагирует разными действиями: принимает препараты, соду, минеральную воду и т.д. Фактически он работает с последствием и не пытается найти причину, проанализировать обстоятельства, спровоцировавшие заболевания, отследить свою эмоциональную реакцию на что-то.

Вместе с действиями по устранению человек ещё и раздражается на свой симптом (злится) и вновь переваривает уже негативную информацию. Кольцо сжимается, и со временем симптом сливается с хозяином, носит хроническое проявление. Злость меняется безнадегой и апатией, печалью и жалостью к себе.

Ещё раз напоминаю, что проговаривание эмоциональных состояний уже несёт терапевтический эффект, а уже выращивание в своём характере и мировоззрении новых позитивных качеств является условием психологического выздоровления.

Метеоризм и сверхактивный кишечник имеют несколько другие причины в анализе с точки зрения психосоматики. Связанное с раздуванием собственной персонализации, с подсознательным желанием быть громче, виднее всех, быть заметным любым способом и вместе с тем страх, неуверенность в своих силах, внутренний конфликт между желаниями и самооценкой.

Коррекционная работа по установлению причин и избавление от симптома лежит именно в области самовосприятия клиента, самооценивания и самореализации. Методы, позволяющие диагностировать проблемные нюансы традиционные: тесты, арт- техники, психодраматические этюды, письменные практики.

Когда рядом с симптомом и человеком опытный специалист, путь к здоровому и счастливому образу жизни ясен и целенаправлен.опубликовано econet

Автор Галина Яковенко