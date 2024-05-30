Психосоматика эндометриоза

Эндометриоз возникает, когда женщина, сама не желая того, блокирует себя как женщину. Происходит бессознательное уничтожение ее репродуктивной системы. Что может запустить развитие эндометриоза? Особые взаимоотношения с матерью.

Любое заболевание является психосоматическим, в том числе и эндометриоз. Поговорим о характере и жизни женщин, у которых он развивается. Сегодняшний акцент - на отношениях с матерью.

Как отношения с матерью приводят к развитию эндометриоза

О развитии эндометриоза

Внешне заболевание выглядит просто: клетки, очень похожие на эндометрий, начинают вдруг появляться в разных местах, вызывая боль, воспаление и спайки.

Они растут, делятся, "менструируют" почти так же, как и нормальный эндометрий. Они почти похожи на него, но всё же отличаются. Рост и размножение этих "эндометриальных" клеток непредсказуемы.

Развитие эндометриоза может быть медленным и вялым, он может не причинять беспокойства женщине буквально до менопаузы. А может быть быстрым и злокачественным. Клетки этого "эндометрия" могут прорастать в органы и разрушать их, причиняя боль и муки, днём и ночью.

Как лечат эндометриоз

Современная медицина, так или иначе, предлагает только одно - менопаузу. В лучшем случае рекомендуется беременеть, рожать и кормить грудью, это замедляет или совсем останавливает эндометриоз.

Все гормональные препараты, предлагаемые для лечения эндометриоза, направлены на остановку циклических процессов в организме. То есть, на создание вначале искусственной, а потом и натуральной постменопаузы.

Усилия медицины направлены на борьбу с симптомом: с патологической эндометриоидной тканью. Но этот подход не является лечением болезни.

Медицина создана не для лечения болезней, а для спасения жизни, для облегчения симптомов. В этом она достигла больших высот.

Всё то, что не является непосредственной угрозой для жизни, человек должен решать сам.

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У каждой женщины свой эндометриоз

Почему развитие эндометриоза у кого-то злокачественное, у кого-то медленное, а у кого-то это тяжёлое заболевание не возникает совсем?

Потому что все мы разные. У нас разная наследственность, мы выросли в разных условиях, получили разное воспитание, у нас разные жизненные ценности и стратегии жить.

Одно понятно совершенно точно: развитие эндометриоза начинается, когда женщина бессознательно блокирует себя как женщину.

Если в психике есть "запрос" на уничтожение репродуктивной системы, то организм ищет способы, как это сделать. И развитие эндометриоза - вариант частый и очень эффективный.

Отношения с матерью определяют жизнь и здоровье женщины

В качестве примера я хочу рассказать вам три женские истории из моей практики. Эти женщины абсолютно разные, общее у них только одно: отношения с матерью запустили в них развитие эндометриоза.

Хочу подчеркнуть, что рассказ про каждую женщину построен по следам психотерапевтических сессий. В жизни каждого человека много разных обстоятельств. Но только какие-то, особо травматичные для него, становятся началом заболевания. И у каждого человека это заболевание будет особенным.

История первая

Света была в семье младшей, старший брат её оберегал и защищал. Когда ей было 18 лет, брат женился, а родители решили уехать жить в другой город, ухаживать за бабушкой. Неожиданно оказалось, что в Москве ей придётся остаться одной, самой учиться, работать, обеспечивать быт, готовить еду.

Но Света не могла это принять, она привыкла, что мама всегда рядом, всегда оберегает и защищает её. Детское ощущение защищённости рядом с мамой было разрушено. Свете предстояло быстро повзрослеть.

Ощущение беззащитности, беспомощности и ненужности было таким сильным, что Света кричала и плакала, упрекая маму, ведь она бросает её одну.

Мама говорила, что она уже взрослая, да они и помогать будут, что ей надо уехать, у неё нет выбора, но эти слова Света не слышала.

Родители всё же уехали, взрослая жизнь Светы началась. Постепенно всё наладилось, началась учёба, работа, появились друзья. И конечно, любимый мужчина. Света гордилась тем, что всё умеет сама, она независимая, самостоятельная и сильная.

Мужчина, которого она полюбила, а потом и вышла за него замуж, был инфантильным и несамостоятельным. Каждую бытовую мелочь он складывал на плечи жены. Каждый день семейной жизни подтверждал, что Света всё может сама.

Вот только незаметно стала подкрадываться усталость и раздражение, ведь у неё совершенно нет времени и возможностей для себя. А муж, он же совсем не мужчина! Так из семьи стало уходить уважение и взаимопонимание. Мама Светы иногда созванивалась с ней, но в целом участия в жизни дочери не принимала.

Когда у Светы обнаружили эндометриоз, она даже не удивилась. Её жизнь не была жизнью счастливой женщины, она тащила на себе огромный груз и не видела перспектив его уменьшить.

Развитие эндометриоза было быстрым, через некоторое время пришлось делать операцию, удалять огромные кисты яичников. От яичников остались крошечные кусочки, несколько миллиметров в диаметре. По сути, это была почти кастрация.

Через некоторое время, каким-то немыслимым чудом, Света забеременела и родила. Организм собрал последние ресурсы, на свет появился прекрасный малыш. Но усталость, накопленная с 18 лет, когда она неожиданно осталась одна, никуда не делась. Она стала намного больше.

Раздражение многократно усилилось, ведь у неё нет отдыха, а муж по-прежнему складывает на неё все бытовые дела. Света молодая и красивая женщина, но после операции восстановить яичники невозможно. А это значит, что их истощение довольно быстро приведёт к преждевременному климаксу.

В такой ситуации развитие эндометриоза, как правило, останавливается, но цена за это "здоровье", на мой взгляд, очень высока.

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История вторая

Родители Оли ссорились постоянно, и в такие минуты она очень боялась папу. Он мог кричать, он мог ударить маму, и Оля ничем не могла ей помочь.

Однажды, когда Оле было 6 лет, мама во время ссоры стала кричать папе, что больше так не может, она хочет уйти.

Мама стала собирать вещи. А Оля стояла, у неё тряслись ноги, она не видела и не слышала ничего вокруг - только то, что вот сейчас мама уйдёт. Она уйдёт и оставит её тут, с папой, который будет кричать и бить её.

Это воспоминание "всплыло" совершенно случайно, когда во время консультации со взрослой Олей мы разбирались, с какого момента у неё началось развитие эндометриоза.

Этот всепоглощающий ужас, который Оля испытала в 6 лет, стал точкой отсчёта для развития у неё эндометриоза уже во взрослом возрасте. С этого возраста любая ссора с близким человеком, коллегой по работе, подругой, всегда возвращала её в эту ситуацию.

Её взрослая жизнь сложилась поздно, она вышла замуж только после 40 лет. До этого времени, те мужчины, с которыми она встречалась, рано или поздно вызывали у неё страх и недоверие.

Муж Оли - мягкий и любящий человек, напоминает по характеру её маму. Любые их размолвки и непонимание вызывают у Оли тот же безумный страх потери, который она пережила в детстве.

Потерять мужа для неё практически означает умереть. Примерно то же испытывает ребёнок, теряя маму. Чтобы не потерять его, Оля постоянно рядом, контролирует, требует внимания, переживает что не может забеременеть и родить ребёнка.

Их отношения достаточно тяжёлые и сложные. Оля чувствует себя виноватой, считает себя недостаточно хорошей женой для любимого мужчины.

Несмотря на возраст и состояние здоровья, Оля очень хочет родить ребёнка. Она считает, что мужу (и его маме) это необходимо. Хорошие жёны рожают детей. По сути, ребёнок нужен ей не для себя, не для своего счастья, а для мужа

Я думаю, если ничего не менять, муж Оли рано или поздно устанет утешать её и уйдёт из семьи. Мужчина не может быть мамой, и 6-летние девочки не рожают детей.

На фоне такого эмоционального состояния, когда Оля внутренне осталась 6-летней, у неё давно развивается эндометриоз. Он развивается достаточно медленно, но забеременеть у Оли не получается. Да и возраст уже за 40, видны симптомы пременопаузы. Слишком долго она искала мягкого и любящего мужчину, призванного заменить ей маму.

История третья

Настя росла хрупкой и болезненной девочкой. Когда пришло время, у неё начались менструации но цикл был длинным, до 60 дней, а менструации - болезненными.

Настя всегда боялась беременности, каждое "нарушение" цикла вызывало панику. Она бежала к врачам убедиться, что не беременна. Настя очень боялась абортов, рассказы в школе про аборты вызывали страх, а иногда и депрессию.

Когда Насте было примерно 28 лет, ей поставили диагноз аденомиоз (эндометриоз матки). Это было для неё шоком, Настя переживала и плакала, ей было очень страшно. Она начала пить гормоны, не зная про их неэффективность и пагубное воздействия на организм.

Но с чего всё началось? Примерно в 10 лет в силу обстоятельств Настю перевели учиться в другую школу, где она не смогла найти друзей и подвергалась нападкам учителей и одноклассников. Настя не могла проявить себя, единственная возможная модель поведения в новых условиях - быть тихой и незаметной, чтобы не обижали.

В процессе психотерапии выяснилась позиция мамы по отношению к Насте. С детских лет мама говорила, что Настя хрупкая, болезненная, маленькая, и надо себя беречь, не делать "ничего лишнего". Сама мама постоянно "берегла" себя, говорила и думала только о болезнях, старалась меньше "напрягаться".

Так удивительно совпало послание мамы и ситуация в школе. Так или иначе, Насте нельзя было проявлять себя, развивать свои способности, а их было немало. По сути, если человеку нельзя нормально расти и развиваться, а потенциал огромный, то этот рост и развитие приобретает уродливые, болезненные формы.

Эндометриоз в данном случае - процесс своеобразной компенсации, направление потенциала личности хоть куда-нибудь. "Раздувающаяся" матка символически показывает процесс расширения сознания, развития личности. Искажённый процесс "развития" превращается в довольно агрессивный эндометриоз.

Выходом, главным "лечением" эндометриоза для Насти должно стать её собственное развитие, проявление творческих способностей, приложение её потенциала в реальные дела, формирование удовлетворения от жизни.

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Заключение

Разумеется, я перечислила не все механизмы развития эндометриоза. Но мама - ключевая фигура в этом процессе. Она либо убережёт, либо бессознательно подтолкнёт дочку в болезнь. Корни болезни "прорастают" в тело и психику задолго до того, как врач поставит диагноз. Иногда на это нужны десятки лет. Процесс незаметно прогрессирует и становится видимым не стразу.

Когда эти "эндометриоидные" клетки уже появились в разных органах и тканях, стандартное гормональное лечение неперспективно.

Болезнь, без выяснения и терапии изначальных причин, может быть "вылечена", буквально вырезана только вместе с женскими органами. В таком случае репродуктивный возраст женщины заканчивается, даже если она ещё молодая.

Когда такая клиентка приходит на консультацию, задача психолога распутать этот лабиринт и найти выход. И здесь нет ни одной "стандартной" ситуации, каждая женщина имеет свой "рисунок" болезни и свои пути выхода из развивающегося эндометриоза.опубликовано econet

Я желаю вам счастья!

Автор Волженина Елена

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