Психосоматика: Когда болезнь – семейный симптом

К настоящему времени выявлен ряд психологических факторов, приводящих к различным психосоматическим расстройствам. Одним из таких факторов является особый тип дисфункциональных семей – психосоматогенная семья.

Для психосоматогенной семьи характерны определённые особенности, ниже приведена часть из них:

Склонность избегать открытого обсуждения конфликтных ситуаций и проявлений несогласия;

Наличие скрытых супружеских конфликтов, в которых ребенок и нарушения его здоровья выполняют роль стабилизатора.

Психосоматогенные семьи

Психосоматогенным семьям в целом свойственно избегание свободного выражения чувств и отреагирования отрицательных эмоций. Вырастая в такой семье, ребенок усваивает паттерны подавления эмоций, что приводит к их соматизации и развитию психосоматических заболеваний.

Изначально следует отметить, что психосоматический симптом может быть не только вследствие какой-то определённой личной травмы человека, но и может проявляться внутри семейной системы как семейный симптом и зачастую носителем семейного симптома будет является ребёнок.

Особенностью дисфункциональных семей является то, в ней нарушена коммуникация между членами семьи. Это проявляется тем, что члены семьи не могут открыто говорить о своих чувствах, либо выражать несогласие с другими членом семьи. Тогда вместо открытой коммуникации появляется симптом, чтобы выразить «несогласие», либо изменить текущую ситуацию.

Склонность избегать открытого обсуждения конфликтных ситуаций и проявлений несогласия

Пример 1:

Если родители скандалят и просят ребенка принять ту или другую сторону (маму или папу), либо выступить судьей – кто прав, а кто виноват. Для ребенка это непосильная ответственность, потому что если он любит обоих родителей, то он не может в силу возраста принять решение как поступить в такой ситуации, и чтобы такой выбор не делать, он может заболеть.

Пример 2:

Еще один вариант — это когда ребёнок не может сказать прямо и открыто «нет» своим родителям. Когда родители перегружают ребенка занятиями, учебой и другими активностями, и ребенок либо их не выдерживает, либо активности не соответствуют его увлечениям. Такая ситуация, в которой у ребенка нет права выражать собственное мнение, может также спровоцировать психосоматический симптом у ребенка.

Для работы с таким симптомом необходимо выявить:

кому из членов семьи «адресовано» послание;

что именно «зашифровано в послании», которое передает симптом?

что ребенку становиться можно делать, когда он заболевает?

В данном случае необходима работа с обоими родителями, во-первых, чтобы они видели и осознавали его право быть ребенком, и находится в детском сообществе, а во-вторых свои личные ограничения и запреты, которые не позволяют ребенку в семье иметь свое мнение и высказывать его.

Пример 3:

Дети, которые выросли в дисфункциональных семьях переносят свои паттерны поведения в свою взрослую семью. И продолжают говорить «нет» не напрямую партнеру, а через симптом.

Клиентка, 38 лет, обратилась с запросом о постоянных «проблемах» в области гинекологии. Череда новых разных диагнозов заставила ее задуматься о психологической причине их возникновения. В ходе анализа мы с ней выяснили, что они с мужем планируют завести третьего ребенка, именно поэтому она так интенсивно лечится и находится на постоянном наблюдении у гинеколога. Однако на мой вопрос, действительно ли она хочет третьего ребенка, клиентка засомневалась. Когда мы начали разбираться в ее чувствах, она сказала, что, если бы не муж, ей достаточно было бы иметь двоих детей. На самом деле она не хотела рожать третьего ребенка.

Таким образом, получается, что один из партнёров хочет ребёнка, а другой только делает вид, что он хочет. Так случается, когда женщина истощена телесно и психологически не готова к рождению ребёнка.

Выросшая в дисфункциональной семье она не привыкла говорить «нет» и привыкла скрывать свои истинные чувства. Мы вышли на страх клиентки сказать о своих чувствах мужу, так как она боится, что он ее осудит, либо воспримет это как «не любовь» к нему. И вот этот страх она не может вербально высказать и вместо неё этот страх высказывает её тело - через симптом показывает, что оно в данный момент забеременеть «не может».

Работа строилась следующим образом:

мы прорабатывали её детские страхи о том, чтобы заявить вообще своих чувствах;

мы работали с внутренним разрешением себе: я имею право на свое мнение, я имею право на свое тело, я имею право решать сколько мне иметь детей;

проговаривали возможность, как можно мягко можно сказать о своем нежелание рожать третьего ребёнка и пояснить мужу, чтобы он не обиделся и не воспринял её отказ как «нелюбовь» к нему.

После этого Клиентка осознала, что она действительно имеет право хотеть или не хотеть третьего ребенка, и имеет право об этом говорить.

Наличие скрытых супружеских конфликтов, в которых симптом выполняет роль стабилизатора

Пример 1:

Если внутри семьи разлад и ребёнок увидел, что его болезнь каким-то образом помогает родителям помириться, тогда сам не осознавая этого, ребенок будет каждый раз заболевать, чтобы примирить родителей.

Клиентка, 35 лет страдает частыми ангинами. Когда мы начали выяснять, в каком возрасте она начала болеть ангинами, она вспомнила, что они начались примерно в 10 лет, этот возраст совпал с возрастом, когда родители в первый раз решили развестись, однако она в тот момент заболела тяжелейшей ангиной и родители не развелись. Вероятнее всего она неосознанно связала эти два события и с того момента стала болеть ангинами постоянно – ее родители «решали развестись» достаточно часто. Надо отметить, что клиента из семьи врачей, и эта болезнь «включала» обоих родителей в ее болезнь, и соответственно «выключала» из партнерских отношений в силу профессиональной направленности обоих родителей.

Затем, когда клиентке было уже около 19 лет, она стала значительно реже болеть ангинами, но ее ангины возобновились на второй год ее замужества, когда в ее собственной семье начались конфликты с супругом. По привычке ее организм включил ранее «работающий» механизм объединения супругов, но в ее семье он уже не срабатывал.

Подводя итоги:

Если рассматривать болезнь как семейный симптом, необходимо смотреть на то, нарушена ли коммуникация между членами семьи, если да, то в каких именно зонах – запрет на чувства, или запрет свое мнение, запрет на то, чтобы делать самостоятельный выбор;

Как тело клиента коммуницирует и что именно?

Кому адресована коммуникация? Что именно хочет сказать «носитель симптома»?

Почему Клиент не может это сказать, какие страхи блокируют такую возможность?

Для того, чтобы проводить терапию симптома как «семейного симптома» не обязательно вовлекать всех членов семьи. В семейных системах действует закон, что «изменение одного члена системы приводит к изменению остальных членов системы». Опираясь на этот закон, мы может помочь Клиенту измениться и сделать его семейную систему более здоровой.опубликовано econet

Автор Елена Ахунзянова

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