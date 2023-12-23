Психосоматика любви: ваше тело «знает» о проблемах в отношениях

Вы еще не признались себе откровенно в том, что в личных отношениях начались проблемы, а тело уже сигнализируент об этом. Какие тревожные психосоматические признаки скажут, что пора что-то менять в вашем романтическом союзе? Вот основные проявления.

Интимная жизнь пары не может быть гармоничной и безоблачной, если в отношениях присутствуют скрытые конфликты. Вроде бы все идет нормально: вы доверяете друг другу, заботитесь и испытываете нежные чувства. Но почему тогда в постели начались определенные проблемы? Может быть, в отношениях присутствует какая-то недосказанность, появились скрытые обиды и недовольство? Нарушение внутрисемейного взаимодействия, усталость, претензии не могут не отразиться на сексуальном поведении партнеров.

Проблемы в отношениях и психосоматика

В подобной ситуации паниковать не стоит. На помощь может прийти знание сексуальной психосоматики. Попробуйте просто прислушаться к собственному телу, и вы обязательно найдете пути решения проблемы.

Симптомы проблем в личных отношениях: о чем сигнализирует наше тело?

Нижние конечности

В эзотерике (да и в материальном мире – тоже) нижние конечности являются воплощением опоры, устойчивости на жизненном пути. Вы движетесь вперед, побеждаете все неприятности и невзгоды? Или у вас с этим проблемы, которые находят свое отражение в личных взаимоотношениях?

Проблемы в данном случае выражаются в двух крайностях: либо стремление к контролю партнера и желание все решать самостоятельно, либо неспособность быть ему опорой, уход от жизненных трудностей.

В 1-м случае человек может ощущать постоянную усталость в нижних конечностях, они напряжены, находятся в действии: данной личности сложно доверять, и в итоге приходится все тянуть на себе. Во 2-м варианте конечности слабые, возникает желание сидеть, лежать. Этот партнер возлагает ответственность на свою половину, на него нельзя опереться в делах, заботах. И тот, и другой случаи – «перебор», которого постарайтесь избегать.

Тазобедренная область

В данной зоне обитает ваше интимное влечение, не подвластное рассудку: вы либо желаете своего партнера, либо нет. Область таза дает способность ощущать в личных отношениях удовольствие. А если один перестает получать «сладкое», случается перекос. Как это выражается?

Влечение может исчезнуть или даже проявится к постороннему человеку. Пойдете ли вы на поводу у «основного» инстинкта? Какую сторону выберете: темную, животную или человеческую и разумную? Стремление к чему-то новому вполне нормально, но нам дана возможность выбора, в какую сторону направить собственную страсть. Ведь мы отвечаем за свои решения и дела. Однако, подходя к этому вопросу с рациональной позиции, мы рискуем потерять связь между импульсами тела и сознанием. Например, девушка вышла замуж по расчету, не желая партнера, а потом не в состоянии забеременеть. Так «работает» психосоматика.

Живот

Эта область ответственна за отношение к себе и принятие партнера. Когда живот пребывает в напряжении или прячется в жировых складках, это недобрый сигнал. Примите себя со всеми несовершенствами, полюбите собственное отражение в зеркале. И тогда вы примете и своего партнера. Разрешите себе быть собой, будьте снисходительнее. И тогда ваш взгляд на партнера будет объективным, без идеализации или, наоборот, обесценивания.

Грудная клетка

Это «обитель» сердца, а, значит, данная область тела ответственна за душевную привязанность и любовь. Если ваши чувства не получают должного отклика, если пришлось пережить чье-то предательство, измену, сердце закрывается, а мускулатура грудины формирует своеобразный «корсет», не позволяющий дышать полной грудью. Когда нанесена сердечная рана, мы испытываем напряжение в области грудной клетки, дыхание становится неполным, поверхностным. Вступая в новые отношения, постарайтесь не разучиться доверять партнеру, в противном случае не будет полноценного обмена энергиями.

Верхние конечности

Эта область отражает умение развивать нежные отношения, заботиться о партнере и самому принимать заботу с его стороны. Через руки, объятия осуществляется энергообмен между вами. Обратите внимание, как вы привыкли держать руки. Формируете из них замок? Скрещиваете на груди? Без конца что-то теребите, вертите в пальцах? Вероятно, вам сложно проявлять любовь в отношениях. Когда жестикуляция свободна –чувства не зажаты. Но активные взмахи руками могут говорить и о некоторой навязчивости.

Голова

Это «центр управления» нашими установками в любви. Голова, черепная коробка служит убежищем головного мозга. Он позволяет распознавать любовь, регулировать порывы и желания, правильно их выражать. Кроме того, голова – это зрение, слух, ваш голос – то, что помогает вам ощущать и дарить в ответ чувства, переживания. Насколько ваш разум контролирует романтические порывы? Подчиняетесь ли вы ему полностью? Или позволяете себе отдаться чувствам без остатка? В этом вопросе хороша «золотая середина». Так вы сможете избежать крайностей в личных отношениях.

Кожа

Кожные покровы буквально впитывают нежность и эротику. Они «помнят» прикосновения. Чем больше в паре стремления обнимать друг друга, касаться, держать за руку – тем стабильнее и гармоничнее взаимоотношения. Тревожным сигналом становится тот факт, что пропадает желание быть рядом и касаться партнера. К тому же, объятия полезны для психологического состояния человека, что тоже положительно отразится на вашем общении.опубликовано econet

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