Пять методов, которые научат детей не бояться своих ошибок

Ребенок, делая первые шаги в этом огромном и непознанном мире, сталкивается с первыми трудностями. Он учится, обретает навыки, делает ошибки. Неудачи могут воспитать в нем робость, нерешительность, неуверенность в собственных силах. Что мы можем сделать, чтобы наши дети не боялись своих ошибок?

Не бояться своих ошибок ребёнку должны помочь в первую очередь родители. Как быть, если у него не выходит что-то, и он тут же нервничает и бросает дело? Даже если родители не ругают за ошибку, а наоборот, утешают плачущего малыша.

Как научить ребёнка не бояться ошибок

1. Акцентируем внимание только на детских усилиях

Сейчас не говорится о детских способностях. Мы не говорим: «Ты умный (-ая)». Подойдет другая фраза: «Ты так добросовестно сделал это, ты так старательно занимаешься».

Подчёркивание таланта учит ребенка опасаться ошибок. Ошибка как бы говорит, что никаких способностей нет, ведь талант не может ошибаться. А если проблема только в недостатке навыков, то ошибка утрачивает свой драматизм: «Я ошибся, так как ещё недостаточно умею. Но я научусь.»

Итак, фокусируем детское внимание на действиях, а не личных возможностях.

2. Разделяем задачи на совсем малые части

Чем мельче задача, тем легче ее освоить. В результате возрастает вероятность успеха.

Дети до 11 лет эффективнее учатся именно на успехах. Тем более, если родители и педагоги подчёркивают эти самые успехи.

3. Начинаем обучать ребёнка только когда он спокоен

Ребёнок расстроен, плачет и бьет ногой мячик, промахнувшись и не попав в кольцо? Успокоительные беседы сейчас совсем не к месту. Первым делом важно успокоить ребёнка. То есть сначала поддержать его, помочь овладеть своими эмоциями и только после этого переходить к конструктивному решению проблемы.

Объятия, поглаживание по голове поможет успокоить ребёнка. Если он вырывается, не идет на контакт, не давите. Ему необходимо время, чтобы побыть одному. А когда ребенок успокоится, придет время обратиться к пункту про малые задачи.

4. Подчёркиваем, что ошибка - это только стимул о том, чему необходимо учиться

Посыл ребенку должен быть таким: «Теперь ты сам видишь, что именно тебе необходимо подтянуть». Ведь если не будет ошибок, станет непонятно – в каком направлении двигаться, чему учиться.

Если ребенок принес слабую оценку, разбираем вместе, за что конкретно выставлена эта оценка, и как исправить проблемные моменты.

Внимание! Не оценку исправить, а те погрешности, которые стали ее причиной.

Ребенок ошибается при вычитании - тренируем данный пункт. Неправильно ставит запятые в предложении – разбираем этот блок знаний.

5. Настраиваемся на длительную работу

Предложенные стратегии дадут положительный результат, но не так быстро. Для этого понадобится время. Принятие своих ошибок - это полезный навык. И его не сформировать за день-два.

Если методично, систематически упражняться, тогда обязательно все получится! И собственные ошибки уже не будут казаться ребенку чем-то драматичным. Главное – поддержать его и помочь в этом.опубликовано econet

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