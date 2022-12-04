Работа с тревожными детьми

Определенные игры помогают тревожным детям адаптироваться в социуме. Они развивают доверие друг к другу, снимают мышечное напряжение и зажимы в области плечевого пояса, повышают самооценку, укрепляют уверенность в своих силах. Также важно обучать ребенка умению управлять своим поведением.
Ребенок с повышенным уровнем беспокойства имеет проблемы в отношениях с другими детьми, он неуверен в себе и может отличаться заниженной самооценкой. Предлагаем основные правила профилактики тревожности и помощи тревожному ребенку.
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Цель: снять напряжение.
Инструкция: Все играющие стоят или сидят в кругу.
Ведущий: «Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам, раздувайте щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите друг другу».
Цель: развить доверие друг к другу, снять излишнее мышечное напряжение.
Инструкция: "Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он будет “слепой”. Другой останется “зрячим” и сможет водить “слепого”. Теперь возьмитесь за руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1–2 минуты). Теперь поменяйтесь ролями. Помогите партнеру завязать повязку".
Примечание. В качестве подготовительного этапа можно посадить детей попарно и попросить их взяться за руки. "Зрячий" двигает руками под музыку, а «слепой» пытается повторить эти движения, не отпуская рук (1–2 минуты). Потом дети меняются ролями. Если тревожный ребенок отказывается закрыть глаза, успокойте его и не настаивайте. Пусть танцует с открытыми глазами.
Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса.
Ведущий: «Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и носки вместе. По моей команде «Начали» будем поворачивать корпус то влево, то вправо.
Одновременно с этим руки будем свободно следовать за корпусом в том же направлении. Начали! Стоп!».
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Цель: снять мышечное напряжение и расслабиться.
Ведущий: «Руки на коленях, сожмите пальцы в кулачок, покрепче, чтобы косточки побелели.
Руки на коленях,
Пальцы в кулачки.
Крепко с напряжением
Сжатые они.
Пальчики сжимаем,
Снова разжимаем.
Девочки и мальчики,
Отдыхают пальчики!»
Цель: развитие групповых отношений, повышение самооценки, предоставление возможности узнать много приятного о себе от окружающих.
Описание: «Дети садятся по кругу и передают друг другу клубочек.
Тот, кто передают клубочек, говорит комплименты тому ребенку, которому попадает клубочек.
Цель: укреплять у детей уверенность в своих силах, упражнять в умении самовнушения, повышать самооценку.
Ведущий: «Взрослый предлагает детям сесть в круг и, поочередно продолжая фразу «Я могу…», говорить о себе что–то хорошее. Если ребенок затрудняется с ответом, остальные дети должны прийти на помощь и подсказать продолжение фразы».
Цель: повысить самооценку, развить уверенность в себе.
Описание: тревожный ребенок назначается капитаном.
Ведущий: «Представьте себе, что мы на корабле. При словах: «Тихая, спокойная погода, светит солнышко, вы должны изображать хорошую погоду». При словах «Буря!», дети начинают создавать шум, кораблик качается все сильнее. Капитан должен перекричать бурю: «Я не боюсь бури, я самый сильный матрос!»
Цель: способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми.
Примечание. Можно играть с группой детей на протяжении длительного времени. Предварительно взрослый должен узнать историю имени каждого ребенка – его происхождение, что оно означает. Кроме этого, надо изготовить корону и "волшебный стул". Игра проводится с группой не более 5–6 человек.
Инструкция. Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы (имена тревожных детей лучше называть в середине игры!). Тот, про чье имя рассказывают, становится «королем». На протяжении всего рассказа о его имени он сидит на троне в короне.
Автор Львова Наталья
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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