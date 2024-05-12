Радоница: Что можно и нельзя делать

На Радоницу, 9-й день после Пасхи, христиане поминают усопших. Что это за праздник и как правильно провести этот день.

Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших на 9-й день после Пасхи. Он специально установлен, чтобы, с одной стороны, возобновить и восполнить ежедневные заупокойные молитвы, которых не было в период от Великого Четверга и всю Светлую неделю. С другой стороны, этот праздник напоминает, что Пасха – это праздник Победы Бога над смертью, и в этот день мы разделяем эту великую радость с нашими усопшими близкими. В этот день во всех храмах служится Литургия и панихида (заупокойная служба). Что это за праздник, как правильно провести этот день, предписывает ли что-то Церковь – на эти и другие популярные вопросы мы ответили в этом материале.

Как правильно провести Радоницу

Можно ли на Радоницу убираться на кладбище?

Что за праздник Радоница и что можно делать?

Можно ли работать на Радоницу?

Можно ли беременным ходить на Радоницу?

Что можно делать на Радоницу?

Свадьба на Радоницу – можно ли?

Можно ли отмечать день рождения на Радоницу?

Когда можно убираться на кладбище перед Радоницей?

Можно ли выходить замуж на Радоницу?

Можно ли убирать могилу на Радоницу?

Что можно делать на Радоницу на кладбище?

Можно ли крестить на Радоницу?

Можно ли делать операцию в Радоницу?

Можно ли на Радоницу поминать самоубиенных?

Можно ли венчаться на Радоницу?

Можно ли хоронить на Радоницу?

Можно ли на Радоницу убираться на кладбище?

Убираться на кладбище на Радоницу можно.

Радоница – это особый день поминовения усопших, который приходится на второй после Пасхи вторник. В период с Вербного воскресенья до Радоницы православные верующие не посещают кладбища (кроме похорон), так как вся жизнь христианина в это время сосредоточена вокруг событий, происходивших две тысячи лет назад – Распятия и Воскресения Христа. На Радоницу же принято поминать умерших близких в храме, а также молитвой на кладбище, и, конечно же, приехав на могилу, странно не навести при необходимости на ней порядок.

Что за праздник Радоница и что можно делать?

Радоница – это день поминовения усопших, который приходится на пасхальный период. В этот день можно и нужно помолиться за своих умерших близких в храме, а также на кладбище и навести порядок на могилках. Пасха – праздник Победы над смертью, утверждение вечной жизни. А потому христиане в этот день хотят разделить Пасхальную Радость со своими умершими для земной, но живыми для вечной жизни родными. И даже само название этого праздника – Радоница – подчеркивает, что это не просто день печали о тех, кого нет рядом, но и день радости.

Можно ли работать на Радоницу?

Работать на Радоницу можно. Работать можно даже в двунадесятые и великие церковные праздники, если есть такая необходимость, но при этом важно не забывать о значении праздничного дня. При этом нужно находить в своей жизни время не только на работу, но и на молитву, и на поход в храм.

Радоница – это обычный день, в который принято поминать усопших. Она приходится на второй после Пасхи вторник. Хорошо, если у работающего человека есть возможность именно в этот день посетить храм, помолиться на панихиде за умерших близких, съездить на кладбище. Если же дела никак не позволяют сделать это именно на Радоницу, можно выбрать другой день, а в этот день помолиться о своих покойных дома.

Можно ли беременным ходить на Радоницу?

Конечно, беременным на Радоницу можно ходить как в церковь, так и на кладбище. Молитва за усопших близких никак не может навредить ни матери, ни ребенку. Другое дело, что физическое и психологические состояние беременной женщины может быть разным, и если ей тяжело на Радоницу идти на кладбище, то не стоит делать это через силу. Можно помолиться о покойных родных в храме или даже дома.

Что можно делать на Радоницу?

На Радоницу можно и нужно молиться за покойных родных и друзей. Радоница – это общецерковный день поминовения усопших, который приходится на Пасхальный период, а потому день этот наполнен не только скорбью, но и надеждой на будущую встречу с умершими телесно, но живыми душой близкими.

На Радоницу принято посещать службу в храме, а также бывать на кладбище, где можно самостоятельно совершить литию (краткую панихиду) мирским чином. Если это не было сделано раньше (до Вербного воскресенья, так как в период с Вербного и до Радоницы у верующих не принято бывать на кладбище), нужно навести порядок на могиле. Но не нужно оставлять на могилах еду, крашеные яйца, стопку с водкой. Душам умерших людей не нужны такие языческие подношения. Единственное, в чем они нуждаются, это память и молитва. Еду на поминовение усопших можно раздать нищим или отнести в храм на канун.

Свадьба на Радоницу – можно ли?

Устраивать свадьбу на Радоницу, если это регистрация в ЗАГСе и/или посиделки с друзьями, можно. Радоница – это обычный непостный день церковного года, в который принято поминать усопших. А вот венчаться на Радоницу нельзя. Радоница всегда приходится на вторник, а по вторникам не совершается Таинство Венчания, чтобы первый день семейной жизни молодоженов не приходился на день поста среду.

Можно ли отмечать день рождения на Радоницу?

Отмечать день рождения на Радоницу можно. Радоница – это день общецерковного поминовения усопших, который приходится на Пасхальный период, и даже название праздника призывает нас не печалиться, а радоваться. Но прежде чем отмечать свою личную радость, в этот день, пожалуй, стоит вспомнить и с любовью и благодарностью помолиться об усопших предках.

Когда можно убираться на кладбище перед Радоницей?

Убраться на кладбище перед Радоницей можно заранее. Но тогда сделать это нужно еще в дни Великого поста. Верующие не посещают кладбище (кроме похорон) в период от Вербного воскресенья до Радоницы, так как в дни Страстной седмицы все внимание христианина сосредоточено на страданиях Христа, а на Светлой седмице – на радости о Его Воскресении и победе Жизни над смертью.

Радоница – это день, когда в храмах возобновляется совершение панихид, которых не было в предыдущие дни. В этот день верующие поминают своих усопших близких молитвой как в церкви, так и на кладбище. И конечно, приходя на могилы, люди наводят там порядок, если не было возможности или погодных условий убраться на кладбище перед Радоницей в дни поста.

Можно ли выходить замуж на Радоницу?

Выходить замуж на Радоницу можно, если на этот день назначена государственная регистрация брака или празднование с близкими. На Радоницу нельзя венчаться, так как этот праздник всегда приходится на вторник, а по вторникам венчание в храмах не совершается.

Радоница – день поминовения усопших, но отмечается она в период Пасхальной радости. В это время обычно много свадеб, так как долгое время до этого – с Масленицы и до Антипасхи (следующего после Пасхи воскресения) – в храмах не было венчаний. Повенчаться можно накануне Радоницы (в воскресенье или понедельник) или на следующий день (в среду), а устроить какие-то другие свадебные мероприятия можно и на Радоницу.

Можно ли убирать могилу на Радоницу?

Конечно, на Радоницу можно и нужно убирать на могилах умерших близких. На Радоницу принято молиться об усопших в храме или на кладбище, а также приводить в порядок их могилы после зимы. Уборку на кладбище можно провести и до Радоницы, но в предпасхальный период и первую неделю Пасхи верующие не бывают на кладбище, так как в это время вся жизнь христианина сосредоточена на евангельских событиях. А до Вербного воскресенья, после которого до самой Радоницы кладбища посещать не принято, убирать на могилах не всегда позволяет погода.

Что можно делать на Радоницу на кладбище?

На кладбище на Радоницу можно помолиться, убраться, вспомнить своих умерших близких.

Молитва об усопших – это обязанность христианина. На Радоницу на кладбище можно пригласить священника, чтобы он отслужил на могиле панихиду, а можно самим совершить литию (краткую панихиду) мирским чином.

Содержание могил в порядке – также обязанность христианина. А потому, на Радоницу можно навести порядок на кладбище, выкинуть мусор, посеять траву и цветы.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Помнить тех, чей земной путь закончился, важно для верующего человека, ведь в церковном понимании жизнь души вечна. Но, к сожалению, часто смысл поминок сводится к выпивке. Выпивать и оставлять рюмку с водкой на могиле не нужно, как и не нужно оставлять на кладбище еду. Помянуть – это значит помолиться, вспомнить что-то хорошее о человеке, подумать и прочувствовать, что душа его жива и у всех нас есть надежда на встречу с нашими упокоившимися родными.

Можно ли крестить на Радоницу?

Крестить на Радоницу можно, как и в любой другой день года. Но договариваться о Таинстве нужно в конкретном храме или с конкретным священником. Радоница – это общецерковный день поминовения усопших. Священники могут быть сильно загружены, и тогда вам предложат перенести крещение на другой день.

Можно ли делать операцию в Радоницу?

Делать операцию в Радоницу можно.

Радоница – это обычный день, в который впервые после Пасхи служится панихида (с Великого Четверга до Радоницы панихид не бывает). Потому и принято на Радоницу поминать умерших близких в храме и на кладбище. Если на этот день назначены какие-то важные дела и нет возможности помолиться на панихиде, то это можно сделать в любой другой день, а не только в дни особого общецерковного поминовения усопших.

Можно ли на Радоницу поминать самоубиенных?

Поминовение для верующего человека – это в первую очередь молитва, но Церковь не молится за самоубийц как за тех, кто самовольно отверг Бога. Имена самоубийц не пишут в записках, за них не вынимают частичку ни Литургии, о них не молятся на панихидах.

Конечно, близким человека, совершившего суицид, он все равно остается дорог, и невозможность молитвы только усиливает боль. В Церкви есть особый чин молебна в утешение и поддержку скорбящих родственников, но совершается он по отдельной договоренности со священником и не является поминовением. Самоубийц можно поминать в личной молитве, читая, например, молитву преподобного старца Льва Оптинского: Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя.

Можно ли венчаться на Радоницу?

Венчаться на Радоницу нельзя. Но не потому, что это день особого поминовения усопших, а потому, что Радоница всегда приходится на вторник, а по вторникам, накануне постного дня – среды, Таинство Венчания не совершается.

Повенчаться можно в воскресенье или понедельник накануне Радоницы, а также в среду – после.

Можно ли хоронить на Радоницу?

И хоронить, и отпевать на Радоницу можно. У Церкви нет никаких особых указаний о том, в какие дни хоронить нельзя, ведь смерть человека нельзя предугадать и подстроить под церковный календарь. Но есть несколько дней, в которые отпевания обычно не совершаются – Страстная пятница, сам день Пасхи и Рождество Христово. Если именно на эти дни приходится третий день после смерти человека, то отпевание чаще всего переносят.опубликовано econet

Ефанов Андрей, протоиерей

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet