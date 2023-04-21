Разновозрастной брак: Когда жена СТАРШЕ мужа

Решаться женщине на брак с молодым любовником или нет? Если вы в такой ситуации, эта статья поможет разобраться с плюсами и минусами разновозрастного брака.

По статистике число браков, в которых возраст жены превышает возраст ее избранника, растет с каждым годом. Так, в Москве из 60 тысяч ежегодно заключаемых браков около 5 тысяч - 9% - составляют союзы с разницей в возрасте на 7 и более лет в сторону невесты. Чуть более 1000 регистрируемых союзов характеризуются возрастным разрывом в 10 лет и более. По данным московских социологов, еще в 5 раз больше таких союзов существует в форме "гражданских " браков. Лидером в мире по числу разновозрастных - в сторону женщины – браков является американский город Филадельфия.

Причины отношений, где женщина старше

Так же как не все девушки предпочитают ровесников, так и некоторым мужчинам просто нравятся опытные женщины. Невесты чаще всего оказываются старше женихов при заключении второго брака. Зрелая женщина знает, чего хочет, открыта, не скрывает своих устремлений и имеет такой жизненный опыт, что с ней просто интересно во всех отношениях. Для мужчины общение с такой женщиной — отличная школа. Некоторые мужчины, которые боятся женщин или по разным причинам не пользуются успехом у ровесниц, находят для себя комфортные надежные отношения с женщиной старше себя.

Чаще всего, когда образовываются такие пары, это говорит о том, что женщина уже успела состояться и крепко стоит на ногах, как правило, материально обеспечена, имеет хорошую работу, и таким образом, не нуждается в финансовой поддержке мужа. В таких отношениях нередко женщина выступает в роли учителя, а мужчина – в роли учащегося. Иначе говоря, в таких отношениях реализовываются неосознаваемые желания обоих партнеров, одному - лидировать, другому – подчиняться. И если мотивы обоих партнеров действительно таковы, то такие отношения вполне комфортны для партнеров.

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Другая причина обычно носит сексуальный характер. Женщины, особенно с пылким темпераментом, нуждаются во внимании и активной половой жизни, а далеко не каждый ровесник сможет обеспечить ей интенсивный уровень сексуальных отношений, в котором она нуждается, Именно поэтому женщина начинает подсознательные поиски молодого партнера, которые сможет удовлетворить ее в полной мере. Она не пассивный участник интимных встреч, а равноправный партнер или даже ведущий.

Третья причина – гипертрофированный материнский инстинкт. Это касается тех женщин, которые не смогли реализоваться в материнстве. Они уже взрослые и самостоятельные, возможно, у них нет детей или их дети уже выросли, энергии много, а опекать некого, поэтому в этой роли может начать выступать молодой мужчина. Такой вид брака называется комплиментарным (фр. complementaire – дополнять). Отношения в таком виде брака строятся по принципу дополнительности в виде Родитель-Ребенок. То есть супруг в таких отношениях выполняет для партнера родительские функции (мать-сын, отец-дочь). Причины возникновения комплементарных браков лежат в структуре личности обоих партнеров. Это, как правило, личности, зависимые от отношений, с неудовлетворенными потребностями в безусловной родительской любви и привязанности.

Основные проблемы и ошибки неравного по возрасту брака

Основной ошибкой всех неравных отношений является то, что женщина либо начинает играть роль «мамочки», которая постоянно опекает, поучает и «подлечвает» своего возлюбленного, «инвалидизируя» его, либо стремится сама стать любимым дитя своему мужу, любимой «девочкой» («неважно сколько лет девочке»), «инвалидизируясь» сама.

Ни одно из этих состояний не способствует гармоничным отношениям, ведь женщина не является ни одной, ни другой, а понравилась своему избраннику такой, какая она есть.

Общаясь с молодым супругом в роли матери, взамен женщина получая уважение и преданность с его стороны. В таком случае женщина не хочет ребенка, потому что уже имеет его в лице мужа. Помогая ему сформировать свое Я, они часто забывает о себе, своей жизни, своих интересах, перестают понимать свои чувства и желания, сосредотачиваясь на чувствах и желаниях мужа. В этом ее риски, которые можно избежать, если их осознавать.

Женщине не стоит разговаривать с мужем, как с маленьким, не стоит явно подчеркивать возрастную разницу, свою успешность,опытность, мудрость, стрессоустойчивость и лучшее понимание жизни. Раз вы партнеры, то идеально, если вы общаетесь на равных касательно всех аспектов жизни по принципу Взрослый - Взрослый.

Неравный брак с точки зрения статистики

Интересные данные получил чешский врач-психотерапевт Мирослав Плзак, изучавший, судьбу "молодых мужей", которые однажды ушли из-под опеки зрелых женщин.

Через 10 лет из трехсот изученных им семей с разницей в возрасте 10 и более лет в сторону жены супружескую жизнь продолжали только чуть более семидесяти - остальные распались.

Лишь небольшая часть тех 230 молодых (от 25 до 30 лет) людей работали, встречались с женщинами, намеревались создать новую семью.

Примерно 190 человек не завершили образование, злоупотребляли алкоголем, часто меняли места работы, - словом, никак не могли быть признаны адаптированными в социальном и психологическом планах.

Три четверти "бывших молодых мужей" обнаруживали отчетливые признаки дезадаптации, проявляющиеся в самых различных сферах: от профессиональной беспомощности до беспорядочной половой жизни, переедания, злоупотребления наркотиками, алкоголем.

У значительной их части сексологи наблюдают существенно низкую для их возраста сексуальную активность.

По мнению исследователя, супружеский союз с гораздо более зрелой женщиной лишь отложил или на несколько лет замедлил процесс дезадаптации молодых мужей.

Абсолютное большинство из этих 190 критиковали своих бывших жен, считали свой брак "ошибкой", высказывали мнение, что бывшая жена "ограничивала их свободу".

Небольшая, но все-таки существенная часть "бывших молодых мужей" выходили из таких браков эмоционально зрелыми, т.е. использовали свой супружеский союз для личностного роста, для стабилизации своей психики. Они признавали в беседах с исследователем стабилизирующую и развивающую роль брака (в котором они пребывали от трех до шести лет) с гораздо более зрелой женщиной, тепло отзывались о бывшей жене, часто сохраняли и поддерживали теплые дружеские отношения с ней.

Аналогичные данные получила американская исследовательница разновозрастных браков Мишель Дэвис.

Из 250 изученных ею супружеских союзов, в которых возраст жены превышал возраст мужа на величину от 10 до 18 лет, через 10 лет совместную жизнь продолжали только 37 супружеских пар.

Четвертая часть "бывших мужей" характеризовалась довольно высоким уровнем адаптации, намного более высоким, чем до вступления в разновозрастной брак.

А те молодые мужчины, которые продолжали совместную жизнь с гораздо более зрелой женой, демонстрировали профессиональный и образовательный рост. При этом в семьях сохранялось лидерство жены, несмотря на то обстоятельство, что к этому времени мужья уже и по своему профессиональному уровню, и по уровню доходов часто превосходили свою "спутницу жизни".

Тщательное исследование этих "сохранившихся" разновозрастных пар, проделанное с помощью гипнотического погружения и "сыворотки правды" с их согласия, показало, что эти пары характеризуются низкой сексуальной активностью, жены в них предъявляют серьезные претензии в интимной сфере - хотя и отличаются верностью.

Развивающая роль брака. Брак как школа жизни

Как известно, в браке партнеры становятся похожи друг на друга, не только внешне, но и по характеру. Молодой муж в силу своего возраста будет меняться больше, чем его жена. Он как бы будет стараться «дорасти» до ее уровня. А женщина сможет помочь ему в этом, передав свою мудрость и жизненный опыт. Жена будет вдохновлять и подталкивать мужа на новые свершения, в то же время поддерживая и оберегая его.

Без своего старшего друга, без жены, такие мужчины часто чувствуют себя совершенно одинокими. Именно в таких парах мужчина сможет быстрее достичь уверенности в себе, добиться положительных результатов в карьере и эмоциональном состоянии.

Молодой муж, в свою очередь, привнесет в отношения романтику, познакомит жену с новомодными тенденциями особенно в области high tech, компьютерных и интернет-технологий, или возьмет на себя все расчеты и формулы по ведению семейного бюджета. В силу своего характера он не будет упрекать, наставлять или ограничивать действия своей женщины, и жены могут это очень ценить. С таким мужчиной почувствует себя более совершенной, уверенной в себе и свободной.

Из описания следует, что брак, где женщина старше, несет выгоды обоим супругам. Жена поддерживает мужа, растит его, культивирует полезные качества, помогает встать на ноги. Но и женщине такой брак может быть хорош, поскольку ее жизнь наполняется смыслом, она подпитывает свою самооценку преданной благодарностью, ощущением собственной значимости. Женщина в свою очередь, будет чувствовать себя рядом с молодым мужчиной свободной, более молодой и радостной и уверенной, ведь быть в браке для многих сильных женщин – это статус, которым они дорожат.

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«Чем сердце успокоится?»

Разница в возрасте сама по себе не является преградой для построения отношений, тем более, что возрастной вопрос всегда более важен для окружающих, чем для самой пары.

Жена в таких парах часто моложава сама по себе, а ее муж выглядит старше своих лет, и разница либо незаметна, либо может компенсироваться тщательным уходом за собой супруги. Т.е. внешнего диссонанса пары может и не быть.

В интимных отношениях такой пары поначалу может быть полная идиллия. Женщина раскрепощена, прекрасно выглядит. Но через определенное количество лет возрастная разница непременно даст о себе знать. Признаки старения станут все более и более очевидными. Тогда супруга может больше не привлекать своего мужа сексуально. В этих случаях риск распада союза увеличивается, если партнеров не держит что-то еще, например, дружба и взаимная эмоциональная поддержка. Если муж в таком браке по темпераменту уступает своей жене, то с возрастом, когда жена уже не столь активна сексуально как прежде, эта разница выравнивается.

Молодой муж способен привнести в брачные отношения много романтики, нежности и заботы. Нередко именно со своей женой он впервые переживает серьезные отношения. Поэтому и любовь он сможет подарить ей нежную, бережную, трепетную.

Общие интересы особенно важны для такого брака. Разумеется, и у партнеров одного возраста могут быть разные интересы, но это компенсируется схожими для поколения воспоминаниями.

Большинство родителей ничего не хотят слышать о возрастных невестках и малолетних женихах, но если паре удастся подкрепить отношения рождением здорового малыша, то велика вероятность, что родственники сменят гнев на милость. Нужно заметить, что молодые мужья в таких парах проявляют себя довольно беспомощными отцами. Но если у жены уже есть дети, муж может стать для них настоящим другом. Они не всегда хотят иметь детей, тревожатся по поводу их возможного рождения, и их жены совершенно напрасно могут принимать это на свой счет. Нежелание иметь детей обычно связано с травмирующими событиями раннего детства молодых мужей и обстановкой в их семьях.

Как достичь гармонии в неравном браке?

Психологи предупреждают, что женщинам, которые состоят в серьезных отношениях с мужчиной младше себя не стоит с самого начала настраиваться на неизбежное расставание. Мол, мне бы хоть несколько лет счастья с супругом, а дальше – что будет, то будет. Такая установка может выдавать подспудную неуверенность в себе. Женщина в этом случае может невротизироваться, уйти в паталогические созависимые отношения, может ощущать бессилие, депрессию из-за страха потерять объект своей любви.

Страх рано или поздно потерять любимого из-за существенной разницы в возрасте иногда заставляет жену совершать серьезные ошибки. Никогда, во время ссоры не напоминайте супругу, что вы его старше. Кроме того, держите свою ревность при себе, мужчина не должен чувствовать себя щенком на коротком поводке. Только в этом случае у вас есть надежда сохранить в семье уважение и любовь.

Партнерша на подсознательном уровне настраивает себя на то, что в ближайшее время неизбежен развод, полагая, что по-другому быть не может. Не стоит забывать, что наши мысли материальны. Можно дать себе несколько иную, более оптимистичную установку: «Мы счастливо проживем с мужем долгую жизнь!» Но отношения в паре развиваются и последовательно проходят различные этапы, они не могут всегда быть идеальными. Отношения в паре – это череда кризисов при переходе с этапа на этап, и это верно для всех пар и любых отношений вне зависимости от возраста. Разница в возрасте может стать проблемой, но она абсолютно одинакова и для пар, где старше муж, и для пар, где старше жена.

На самом деле – глупо отказываться от отношений из боязни осуждения, или из-за того, что, по чьему-то мнению, “у подобных отношений нет будущего”. Быть или не быть браку, быть или не быть любви – зависит от каждого конкретного случая. Общего рецепта не существует. Для каждой семейной пары ее ситуация является единственной и может быть как школой жизни для мужа, так и школой жизни для жены. Любые отношения формируют нас как личность, парные же отношения, семейная пара - это контейнер ("матка") для психологического вынашивания и рождения партнеров.опубликовано econet

В статье использовались данные исследований репродуктивного поведения городских семей «Россия-2000 под руководством проф. А.И. Антонова, чешского врача-психотерапевта Мирослава Плзак и американской исследовательницы разновозрастных браков Мишель Дэвис

Автор Ольга Дулепина

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