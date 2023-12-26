Разрушающая ревность: гарантированные способы убить отношения

Все специалисты психологи уверены, что ревность не является одним из проявлений любви. Все признаки любви – позитивные чувства, такие как уважение, забота и доверие. А ревность – это деструктивное, разрушающее чувство, которое может развалить даже самый гармоничный и устойчивый брак.

Ревность рождается из желания полного обладания другим человеком, боязни его потерять, сомнений в собственной привлекательности и в его преданности. Во всем этом букете не найдется ни одной положительной эмоции. Да, иногда ревность вполне ожидаема и даже нормальна, если происходит редко, и имеет под собой достаточные основания. Но если ревность возникает на «пустом месте», то ее корни, скорее всего, кроются в далеком детстве.

Часто ревность свойственна тем, кто в детстве чувствовал себя обделенным любовью, либо родители редко бывали дома и уделяли мало внимания. Возможно, ребенок чувствовал соперничество с другими детьми. Такой человек, вырастая, ощущает себя недостаточно хорошим для крепких отношений, боится потерять их и ожидает предательства.

Отличие здоровой от нездоровой ревности

Для здоровых отношений свойственно вести диалог и договариваться. Например, если один партнер сообщает о начинающихся подозрениях, то другой развеивает их и ведет себя так, чтобы больше не огорчать любимого человека. Инцидент на этом исчерпывается, а ревность исчезает. Но у ревнивца проблема не в поведении партнера, а в собственных комплексах по этому поводу.

Так, если на первых порах отношений, мужчина просит девушку позвонить ему после того, как доехала домой, то это воспринимается, как забота и полностью одобряется. Но если затем он начинает допрашивать, почему она позвонила на полчаса позже, где и с кем была, решает, как девушка должна одеваться, с кем общаться и о чем при этом разговаривать, то это признак очень нездоровых, зависимых отношений. Патологическая ревность отличается отсутствием реальных причин для ее появления. Ревность такого партнера будет только нарастать, недовольство и агрессия прогрессировать и ни к чему хорошему это не приведет.

Что делать, если в отношениях появилась ревность?

Самое главное – не сравнивать себя с другими людьми. Вы все равно не сможете конкурировать с его мамой, бывшими любимыми или друзьями. Имеет значение только то, что происходит сейчас между вами. Вы оба выбрали друг друга и вместе только потому, что это устраивает обоих. А если для подозрений появились серьезные основания, то не следует молчать — поговорите с партнером. Не стоит дожидаться, пока партнер догадается о ваших терзаниях. При этом важно не переходить на обвинения, не скандалить, а стараться соблюдать границы. А если разговоры «по душам» не способны решить проблему, то следует обратиться за профессиональной помощью, пока не стало слишком поздно.

Опасные игры с ревностью

Женщины способны на многое пойти, чтобы сохранить отношения с любимым человеком. Некоторые уверены, что для того, чтобы слегка «оживить» угасающие чувства, нужно дать мужу повод для ревности. Психологи считают, что такой способ «оживления», чаще всего гарантирует полный разрыв отношений. Рассмотрим, что может разрушить семейные отношения.

1.Вызывающая одежда

Даже самый спокойный и уравновешенный мужчина не потерпит рядом с собой присутствия жены одетой как «девушка по вызову». Глубокий вырез и мини «выше некуда» дает недвусмысленный сигнал полной доступности для любого мужчины, и вам никогда не удастся его переубедить. Ему легче уйти, чем постоянно представлять вас в таком наряде рядом с другими. Если вы хотите уберечь мужа от волнений, а себя от гарантированных неприятностей, то следует полностью обновить гардероб и приблизить его к стандартам «хорошей жены». Помните золотое правило: открытым может быть что-то одно — либо спина, либо ноги, либо зона декольте. Короткая юбка и блуза с глубоким вырезом — это уже вульгарно.

Спокойствие, женственность, умеренность и чувство безупречного вкуса только подчеркнет вашу природную привлекательность. А вызывающий костюмчик можно приберечь для приятного вечера наедине с мужем. Поверьте, он будет только рад.

2. На работу, как на праздник

Частая ошибка женщин — воспринимать мужа, как нечто само собой разумеющееся. Того, перед кем можно показаться с «гулькой», съехавшей набок, размазанным макияжем и в дежурных трениках. А ведь он постоянно видит вас совсем другой – идеальной красоткой, принарядившейся для кого угодно, только не для собственного мужа. Возможно, он будет некоторое время молчать, и даже потом ничего не скажет, так как будет бояться показаться смешным в своей глупой ревности. Но подпортить жизнь мелкими упреками и придирками ( на первый взгляд совсем не связанными с истинной причиной), вполне способен.

Совсем необязательно дома ходить с иголочки. Чтобы предотвратить неприятные ситуации, достаточно сменить старый халат на домашнее платье или костюм и постараться даже дома выглядеть ухоженно. Муж это оценит по достоинству.

3. Поменьше таинственности

Флер загадочности, непредсказуемости и таинственности хорош только на первых этапах отношений. Потом он только раздражает и заставляет подозревать, что вам есть что скрывать. А чаще всего мужья начинают думать, что вы скрываете отношения с другим мужчиной. Такое поведение может оттолкнуть партнера на любом этапе отношений, даже спустя десятилетия прочного брака. Конечно, ему не следует докладывать о том, чем вы занимались каждую минуту в его отсутствие, но он должен быть абсолютно уверен, что он в вашей жизни единственный и неповторимый, и вы его очень любите.

4. «Безобидный» флирт

Многим девушкам очень нравится, когда их провожают заинтересованные взгляды, и они поневоле начинают чуть-чуть флиртовать с мужчинами на дружеской вечеринке или официальном ужине. Ваш муж обязательно это почувствует и молниеносно отреагирует. Скорее всего, он приревнует. Но этим может не закончится. В лучшем случае он вам испортит настроение уже дома. В худшем – поссорится с гостями, а потом обвинит во всем вас. Отношения между вами возможно и сохранятся, но он никогда не забудет, что вы дали повод сомневаться в своей порядочности и верности, а такого мужчины не прощают.

5. Никаких сравнений

Мужчины просто ненавидят, когда их с кем-то сравнивают, даже просто рассказывают о чьих-то успехах. В глазах своей женщины он хочет быть самым лучшим и красивым (Аполлон отдыхает). Это, на его взгляд – основа идеальных отношений. И если его жена начинает общаться с какими-то мужчинами по телефону, в социальной сети или встречаясь, то он просто уйдет без объяснений. Никогда не стоит рассказывать мужу о зарплате шефа, фигуре фитнес тренера, новой машине коллеги. Тем самым, вы противопоставляете ему другого мужчину, заставляя сомневаться в своих неоспоримых достоинствах. Даже если вы при этом желаете согнать мужа с дивана, и наконец-то заставить его вести здоровый образ жизни (заняться карьерой, спортом или просто устроиться на работу). С дивана он, возможно ,и встанет, только куда он при этом пойдет – еще вопрос.опубликовано econet

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