Разрыв отношений с токсичной матерью: 10 возможных последствий

«Я не разговаривала с ней пять лет, а потом словно из ниоткуда она мне позвонила. Всего лишь за несколько минут, несмотря на кучу денег и времени вложенных в терапию, я превратилась в пятилетнего ребенка, прыгающего от радости в свои 42 года. Я тут же все забыла о том, как она со мной обращалась, и я поехала к ней на следующей неделе. Но уже через 20 минут она завела свою старую песню, а через 40 минут я уже сбежала. Теперь нужно все начинать с нуля. Почему я такая глупая?»
Культурное давление на дочерей, который разрывают отношения со своей матерью огромно. Общество становится на сторону матерей; культурный сценарий говорит «она подарила тебе жизнь» или, если речь об усыновлении «дала тебе прибежище и открыла своё сердце».
Суд общественности всегда судит дочь, ну разве только если её мать маньяк-убийца или что-нибудь столь же ужасное. Потому что наша культура верит, что все матери любят своих детей и что быть хорошей матерью это инстинкт и эта логика подсказывает, что если в отношениях мать-дочь есть какие-то проблемы, то это полностью вина дочери. Возможно, к ещё большему сожалению, это культурное давление заставляет дочь сомневаться в себе самой и спрашивать себя – даже если она оборвала все контакты, чтобы спасти себя и все что осталось от самооценки – может все они правы?
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Я должна сказать заранее, я не нейтральная сторона в этой истории, я развелась со своей матерью за 14 лет до её смерти. Я не испытывала стыда: это было решение, которое я планировала почти 20 лет своей взрослой жизни и его особенно трудно было реализовать, потому что она была моим единственным живым родителем с 15-ти лет – но все остальные люди вокруг считали, что мне должно быть стыдно. Когда с новым знакомым или постороннем человеком речь заходила о моей матери – например, кто-то спрашивал меня о моих планах на День Матери или медсестра собирала мой анамнез и спрашивала о родственниках – на мой прямой ответ люди реагировали молчанием или многозначительным «ох…» Но что более важно, отношение этих людей ко мне менялось и зачастую не в лучшую сторону.
Может показаться удивительным, но несмотря на общественное неодобрение и стыд, связанный с ним, разрыв с родителями не такое уж редкое явление. Исследователи лишь относительно недавно стали изучать этот вопрос и данных не так много. В исследовании Richard Conti 2015 года, которое сфокусировалось только на студентах (и это были в основном студентки), обнаружилось, что 56% из них не имели опыта разрыва отношений с родителями, а 43,5 – имели. Также они обнаружили, что 26.6% выборки сообщили о том, что уже давно не общаются с родителями и это подтолкнуло исследователей к выводам, что разрыв с родителями «возможно, встречается в некоторых социальных группах с той же частотой, что и развод».
Другое исследование, в этот раз проведенное Lucy Blake в Кембриджском Университете изучало выборку из 807 человек, которые переживали разрыв со своими семьями и для 455 из них это был разрыв непосредственно с матерью. Наиболее частой причиной развода с матерью испытуемые называли эмоциональное насилие (77%), несоответствие материнским ожиданиям роли в семье и материнское недовольство отношениями ребенка (65%), столкновение личностей и ценностей (53%), отвержение (45%), и проблемы, связанные с психическим нездоровьем (47%). И что более печально, ответом на вопрос о возможном воссоединении в будущем, большинство респондентов выбирало ответ «мы никогда не сможем иметь функциональные отношения в будущем».
Не удивительно, что исследователи обнаружили, что дочери хотели бы от своих матерей больше доброго отношения, безусловной любви, тепла и эмоциональной близости; больше принятия и уважения; меньше критики и осуждения; и большего осознания как их (матерей) слова и действия ранят – и всё это очень знакомо всем тем, кто сталкивался с подобной проблемой в своей жизни.
«Когда я в итоге решилась на разрыв, меня никто не поддержал. Даже мой муж считал, что моя обязанность смириться и пытаться с ней как-то ужиться, потому что она же моя мать. И моя лучшая подруга, она тоже завела эту песню «у тебя только одна мать». Я открыто и откровенно поговорила со своими тремя братьями и сестрами о том, что я делаю и со своим отцом. И я не просто взяла и исчезла из жизни моей матери; я все ей лично объяснила, а затем написала в письме.
Я думала, что я сделала все спокойно и без всякой злости, даже не предполагая, что тем самым я начала Третью Мировую Войну. Моя мать начала компанию по черному пиару, рассказывая всем и каждому кто её слушал; она сказала обеим моим сестрам и брату, что им нужно принять чью-то сторону или она никогда больше не будет с ними разговаривать. Мои сестры сдались, но мой брат нет, и она отрезала его от семьи. Мои тётя и дядя тоже приняли её сторону, а отец обвинил меня, что я перессорила всю семью. Три года спустя, она всё еще ведет войну, теперь ещё и используя социальные сети, чтобы «подловить» меня. В чем мой выигрыш? Теперь мой муж и моя лучшая подруга все поняли. Она наконец-то публично показала своё лицо».
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Эта история, рассказанная мне женщиной в её 38 лет не исключение. Как бы странно это ни звучало, достаточно редко удается порвать с матерью и сохранить отношения с другими членами семьи. Очень часто попытка разрыва приводит к изоляции от всей семьи и это делает процесс еще более болезненным. Несмотря на то, что культурный стереотип говорит нам, будто бы дочь разрывает отношения с матерью просто по своему капризу и прихоти, на самом деле я не встречала никого, кто бы решился на разрыв без мучительных многолетних переживаний.
Мои жизненные наблюдения подкрепляются исследованиями Kylie Agllias австралийской социальной работницы в её книге «Семейный разрыв», а также исследованиями Kristina Scharp, в которых она рассказывают о стадиях разрыва. В моих наблюдениях, дочери решаются на разрыв после попыток установить границы или попробовать дозированное общение. Если у матери сильно выражены нарциссические черты, она постоянно скандалит или контролирует, то с большой вероятностью эти усилия не увенчаются успехом.
В одном из небольших исследований Agllias (всего 26 участников), она приводит три основные причины для разрыва: насилие, плохое родительское поведение и предательство.
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Следующие наблюдения я вязала из своего собственного опыта и рассказов других женщин, с которыми я общалась на протяжении 14-ти лет, собирая материал для своей последней книги «Детокс для дочери». Я не психолог, поэтому эти пункты взяты или из рассказов, или из исследований. Не обязательно что каждый пункт случится с каждой дочерью, всё очень индивидуально и зависит от многих обстоятельств, но одно очевидно: несмотря на общественный миф, дочери НИКОГДА не удается разорвать отношения без потерь для себя.
Разрыв дает нелюбимой дочери пространство, чтобы отдышаться и свободу от манипуляций и бесконечного эмоционального насилия; сам по себе он не излечивает от токсичного детства. Исцеление может начаться с помощью талантливого терапевта или самостоятельными усилиями. Для большинства – это долгая дорога.
Дочери ожидают испытать облегчение, однако, часто удивляются, что вместе с облегченным выдохом они могут начать испытывать страх, сожаление, чувство изоляции и страх потери. Мои личные наблюдения говорят, что это не неожиданно и довольно часто встречается, потому что недоверие своему собственному восприятию и склонность к самокритике и сомнениям – это именно то, что наследует дочь от нелюбящей матери. Переживая чувство потери, одна женщина очень точно подметила: «Смотрите, это смерть надежды. И это именно то, что делает разрыв таким болезненным. Смерть надежды на то, что ты будешь как все и что в конце концов она тебя полюбит».
Опять же, терапия – лучшее решение. Под исцелениям я имею в виду не только восстановление от насильственного и болезненного обращения матери, но и осознание как вы адаптировались к такому отношению. Подсознательное поведение нелюбимых дочерей, выкованное в детстве и подростковом возрасте, иногда истинная причина невозможности счастливо жить и процветать.
Опять же, важно понимать, что разрыв – это последняя попытка спасти себя от бесконечной боли и само по себе не решение. Хотя одни матери могут легко принять обрыв отношений, как моя собственная мать, но большинство нет. Я никогда не узнаю, почему моя мать ничего не сказала и только клеветала, когда её спрашивали, но я подозреваю, что она испытала облегчение, когда я исчезла из её жизни. Возможно, я напоминала ей о её провалах. Но большинство матерей предпринимают усилия, чтобы защитить себя от критики и публично перекладывают вину на дочь в очень агрессивной манере, вербуя на свою сторону членов семьи и любого, кто готов слушать их версию истории.
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Важно помнить, что матери тоже верят в миф о материнстве, разрыв их шокирует не меньше, а иногда и больше, чем дочерей. Такая мать не может осознать, что она не любит и не принимает своего ребенка, только представьте сколько невыносимого стыда в этом осознании. Кто это вынесет? Именно по тем же причинам она не может признать своего плохого обращения с дочерью, она пытается это или как-то объяснить, или отрицать. И поэтому на разрыв следует такая бурная её реакция.
Кампания черного пиара, конечно же, ужасна, но вы также можете переживать нехватку поддержки от друзей и других близких, которых она не коснулась. Разрыв – это не то, что люди легко воспринимают. Я думаю, возможно, это связано с потребностью людей верить, что хотя бы одна любовь, в данном случае материнская, существует в этом мире, в котором человеческая любовь так эфемерна. Даже люди с самыми добрыми намерениями будут давать вам советы вроде «забудь про это», «оставь все в прошлом», «просто примирись с этим».
Вопрос, который мне часто задают дочери, которые обдумывают разрыв звучит как: «А что если я не права? А что если я и правда, как она говорит, слишком чувствительная или все преувеличиваю? Может быть это и правда не оскорбления, а просто шутки, которые я не так понимаю?» С другой стороны, дочь может переживать о своем дочернем долге: «Разве я не обязана принимать её такой, какая она есть, ведь она заботилась обо мне? В конце концов у меня была еда и крыша над головой, да и в Библии так сказано?» Часть вины и стыда исходит из общественного давления, но есть ещё у нелюбимых дочерей глубокое чувство небезопасности и страха и как следствие тревога совершить ошибку. Нелюбимая дочь может испытывать вину, даже если уже потратила годы на то, чтобы как-то наладить отношения, прежде чем выбрать разрыв.
Конечно, отказ от контактов окончательно легализует для нелюбимой дочери ощущение того, что она больше не принадлежите своей семье, именно то, что она всегда и чувствовала и это может повлечь за собой очень сильные и сложные эмоции. Иногда дочери понимают, что не готовы для столь интенсивных переживаний и всё это сводит их с ума. Некоторые обнаруживают, что изоляция слишком сложна и возобновляют контакт с матерью, чтобы хотя бы спасти свою связь с отцом, братьями, сестрами и другими членами семьи. Для некоторых дочерей чувство потери становится часть пути, идя по которому они стараются отрефлексировать насколько спокойнее и более мирной стала их жизнь. Для других, чувство потери приходит с чувством вины, оставляя их в подвешенном состоянии. Одна из таких дочерей писала мне: «А что если теперь она изменила свое мнение обо мне, а я это пропущу, потому что не общаюсь с ней? Я знаю, это маловероятно, но разве не может быть такого, что её внезапно озарило прозрение?» Это стучится в дверь потребность дочери в материнской любви и поддержке.
Исследование Kylie Agllias, в котором участвовало 40 респондентов, под названием “Missing Family” (можно перевести как «отсутствующая семья» и как «скучание по семье» - прим. перев.) показало, что вера в разрыв как в единственный способ к исцелению и росту и чувство освобождения абсолютно сосуществуют с чувством значительной потери и иногда чувством уязвимости.
Да, это звучит контринтуитивно, ведь дочь же сама выбрала разрыв, но тем не менее ей нужно оплакать свои потери. Как я уже говорила, этот шаг – смерть надежд, осознание, что любовь её материи чувство нормальности нечто недостижимое для неё. Очень важно оплакать не только то, что вам так нужно и по чему вы так скучаете – надежная забота, уважение, любовь, поддержка и понимание – но и мать, которую вы заслуживаете. Часть исцеления – это на самом деле увидеть, что вы ВСЕГДА заслуживали любви.
Это случается так часто, что я у меня есть даже специальное выражение для этого явления: «возвращаться к тому же колодцу». Несмотря на то, что на интеллектуальном уровне вы знаете, что колодец давно пересох – и скорее всего там и не было никогда воды – и вы не просто так развелись со своей матерью, на эмоциональном уровне вы не готовы это принять. Это могут быть сомнения в себе, самокритика, страх позже пожалеть о своем решении или другие трудновыразимые и, в основном, подсознательные причины, которые заставляют вас набрать номер, написать email или смс. Надежда тяжело умирает. В английском исследовании Dr. Lucy Blake было обнаружено, что это очень распространенное поведение разрывать отношения с матерью и вновь пытаться их восстановить.
Я много знаю об этом, потому что именно этим и занималась почти 20 лет – разрыв, а потом возвращение – когда мне было 20 и 30. В итоге, я прервала все контакты, когда мне было почти 39 и набралась смелости придерживаться своего решения, потому что была беременна своим единственным ребенком и решила, что яд моей матери никогда не будет витать около моей дочери. К слову, только после того, как я написала книгу «Жестокие Матери» - мне было почти 60 – я поняла, что моя мать даже никогда не пыталась после нашего разрыва восстановить общение со мной. Её очевидно это устраивало.
Часто я слышала истории дочерей, которые восстановили контакт - чаще всего к своему эмоциональному и психологическому ущербу – потому что их матери или, возможно, отцы заболевали и слабели; иногда, потому что они были единственными детьми, но чаще всего потому что никто больше не хотел помогать. Они поступали так по многим причинам, включая сочувствие, вину, последний долг и даже желание считать себя хорошим человеком. Я бы очень хотела рассказать, что слышала истории о финальном воссоединении, прозрении и нежности, но, к сожалению, таких историй единицы. Минимум голливудских финалов, зато достаточно историй об отрезвлении и мучительной боли.
Разрыв – это когда двери шкафа, где хранились семейные секреты, наконец-то открыты, что несомненно хорошая новость. Остается проблема, как нелюбимой дочери безопасно найти дорогу к исцелению.опубликовано econet.ru.
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Ссылки:
1. Conti, Richard P. “Family Estrangements: Establishing a Prevalence Rate,” Journal of Psychology and Behavioral Science (2015), vol.3(2), 28-35.
2. Blake, Lucy. Hidden Voices: Family Estrangement in Adulthood. University of Cambridge Centre for Family Research/Stand Alone. http://standalone.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/HiddenVoices.FinalReport.pdf
3. Scharp, Kristina M. “You’re Not Welcome Here: A Grounded Theory of Family Distancing,” Communication Research (2017), 1-29.
4. Agilias, Kylie. “Disconnection and Decision-making: Adult Children Explain Their Reasons for Estranging from Parents, Australian Social Work (2015) 69:1, 92-104.
5. Agllias, Kylie. “Missing Family: The Adult Child’s Experience of Parental Estrangement,” Journal of Social Work Practice (2018(, vol. 31(1), 59-72.
Автор Peg Streep
Перевод Юлия Лапина
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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