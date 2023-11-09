Ребенок не слушается: почему и что делать?

Мечта многих родителей – послушные дети, но малыши редко бывают такими. И есть большая разница между тем, что ребенок просто шумно играет, не понимая, что мешает взрослым и тем, что он полностью игнорирует любые замечания.

Разберемся, почему дети не слушают родителей и как исправить ситуацию.

Основные причины непослушания

Дети могут не реагировать на замечания взрослых по разным причинам, основные из них следующие:

1. Намеренное проявление опасного поведения.

Иногда происходит, что дети, невзирая на замечания, подвергают себя опасности – начинают играть с острыми предметами, пытаются перебежать дорогу на красный свет и прочее. Родители должны понимать, что не всегда ребенок совершает такие поступки, чтобы разозлить их, особенно это касается детей в возрасте до 5 лет, которые в силу отсутствия жизненного опыта не понимают, какая ситуация может навредить их здоровью или даже жизни. Психологи советуют родителям придумать кодовое слово, которое бы моментально останавливало действия ребенка (например, «стоп»), а после обязательно нужно объяснить малышу, почему так поступать нельзя. Произносить такое слово нужно спокойно, не показывая, что родитель взволнован или испуган, поскольку иногда дети намеренно провоцируют родителей и не стоит идти у них на поводу.

2. Проявление протеста.

Если на просьбы родителей ребенок реагирует очень бурно (категорически не соглашается выполнять просьбу, плачет, кричит), значит, стоит пересмотреть требования. Возможно, родители выражают их в весьма жесткой форме, а возможно ребенок хочет проявить самостоятельность, а ему не дают. Например, если дочь хочет пойти в сад в розовой, а не красной юбке, то следует ей уступить.

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А если просьба родителей логична, но ребенок противиться, то следует дать ему право на ошибку (безусловно, если его выбор не причинит вреда) и затем убедиться, почему лучше было послушать родителей. Чем больше ребенок плачет и кричит, тем спокойнее должны вести себя родители, иногда успокоить малыша помогает переключение внимания на другую тему. Если же истерики случаются на публике с целью заполучить желаемое, лучше оставить ребенка одного, наблюдая при этом за ним на расстоянии, ведь когда он убедится, что зрителей нет, сразу успокоиться.

3. Протест в общественном месте.

Иногда приходится наблюдать такие ситуации, когда дети устраивают истерики в публичных местах. Это упущение родителей, что не разъяснили малышу, как нужно себя вести. Но когда разговаривать поздно, то достаточно всего одной фразы: «ты большой, а ведешь себя как малыш!». Все дети мечтают быстрее вырасти, поэтому для них такая фраза является весомым аргументом. После того, как малыш успокоился, нужно обязательно поговорить с ним на тему правил поведения в общественных местах.

4. Игнорирование.

Если ребенок вовсе никак не реагирует на замечания родителей, то это может происходить по двум причинам – малыш слишком увлечен своими делами и попросту не слышит либо обижен и протестует. В первом случае достаточно позвать ребенка по имени, во втором задать ненавязчивый вопрос, на который нельзя ответить однозначно, это поможет завязать диалог и помириться.

5. Требование немедленно получить желаемое. Дети до 5 лет часто требуют что-то купить в магазине, причем срочно и без отговорок, в этом случае родители могут попытаться переключить внимание малыша. Если ребенок старше, с ним можно договориться, например, пообещать ему купить то, что он хочет ко дню рождения и обязательно выполнить просьбу, чтобы не потерять доверия!

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Как сформировать доверительные отношения с детьми

Поведение ребенка напрямую зависит от воспитания. В зависимости от того, как вы относитесь к ребенку, такой и получите результат. Если вы хотите выстроить доверительные отношения с малышом, воспользуйтесь следующими советами:

Формулируйте конкретные просьбы. Старайтесь не говорить ребенку размытых фраз, например, «наведи порядок в комнате». Вместо этого ставьте конкретные задачи: «сложи книги, собери игрушки, протри пыль».

Говорите «я» вместо «ты». Не «ты неуправляемый», а «мне с тобой сложно договориться», тогда у ребенка не возникнет чувство обиды и ему захочется изменить свое поведение.

Находите во всем позитив. Не «я хочу, чтобы ты никогда больше не дрался с одноклассниками», а «мне бы хотелось, чтобы ты уважал своих одноклассников».

Хвалите искренне. Всегда, когда находится повод, хвалите ребенка, так он будет чувствовать себя более уверенно.

Чаще обнимайте ребенка. Тактильный контакт очень важен, особенно, когда дети еще маленькие, поэтому не упускайте возможность обнять малыша.

Чтобы дети всегда вели себя достойно, родителям нужно подавать личный пример поведения.

Родителям нужно постараться стать авторитетом для ребенка, но при этом следует учесть, что не авторитарными и властными. В воспитании крайне важно соблюсти баланс, чтобы в подростковом возрасте отношения с ребенком были здоровыми.опубликовано econet

Фото Julie Blackmon

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