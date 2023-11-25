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Речевые игры по дороге в детский сад

Источник: facebook.com 25 ноября 2023 5656
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Развитие речи - важная составляющая занятий с маленьким ребенком. Если регулярно заниматься с малышом развитием речи, то в будущем вам не придется обращаться к специалистам, а вашему ребенку будет интересно познавать окружающий мир и общаться со сверстниками и взрослыми.

Речевые игры по дороге в детский сад

Каждое утро я отвожу своего сына в детский садик. И хотя сад находится не совсем рядом, ходить мы стараемся пешком – такая у нас ежедневная утренняя зарядка. Чтобы наша дорога была интересной и увлекательной, мы придумываем множество игр: как подвижных, так и для развития речи. Хочу с вами поделиться некоторыми из них.

Речевые игры с ребенком

Что из чего состоит? Стул состоит из спинки, сиденья, ножек. Рубашка состоит из рукавов, воротника, карманов, пуговиц.

Кто кем был раньше? Курочка была раньше цыпленком, а еще раньше яйцом. Рыба была раньше мальков, а еще раньше икринкой. Яблоко было раньше цветочком.

Что общего? Что общего может быть у яблока и кубика? Они оба могут быть красными. Что общего у елки и кактуса? У них есть иголки. Что общего у птички и самолета? У них есть крылья.

Речевые игры по дороге в детский сад

Что произойдет, если… Что произойдет, если не закрыть холодильник? Что произойдет, если оставить включенной воду? Выслушайте ответы ребенка. Некоторым вы удивитесь сами. Такая игра учит мыслить малыша.

Один – много. Стул – стулья, врач – врачи, человек – люди.

Назови ласково. Кот – котик, дом – домик, качели – качельки, машина – машинка.

Я знаю пять имен. Ребенок хлопает в ладоши – Таня, София, Богдан, Даня, Тима. Называть можно не только имена – названия животных, цветов, виды посуды, мебели и т.д.

Обобщаем. Вы называете: береза, дуб, клен. Ребенок должен обобщить – это деревья. Чашка, ложка, вилка – это посуда. Самолет, вертолет, дирижабль – это транспорт (уточняем: воздушный).

Антонимы. Высокий – низкий, тяжелый – легкий, вверх – вниз, черный – белый. Вот полный список противоположностей.

Ассоциации. Называйте ребенку предмет, а он придумывает ассоциации, которые у него возникли с этим предметом. Например: стакан – стекло, белка – орешки, зайчик – морковка, летчик – самолет, книга – картинки.

Консервируем. Скажите ребенку, что у вас есть трехлитровая банка, в которую вы будете консервировать все слова на букву М, например: мишка, машина, моль, морковь, магазин, мина, мороженое.

Речевые игры по дороге в детский сад

Что лишнее? Мама говорит: «В саду растут: яблоко, персик, бегемот, малина». Ребенок называет лишнее или хлопает в ладоши, когда услышит лишнее слово.

Я вижу что-то… Я вижу что-то красное – отыскиваем глазами все красные предметы и называем их. Можно соревноваться – кто увидит больше красных (зеленых, круглых) предметов.

Загадываем слово. Малыш загадывает любое слово. Мама с помощью наводящих вопросов пытается узнать – что это. Например: оно съедобное? У него есть крылья? Его любит кушать зайчик? Потом меняемся местами.опубликовано econet

Автор: Марина Гранович

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Марина Гранович речевые игры родительство речь ребенок

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