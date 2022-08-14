Решать проблемы с ребенком начните с себя!

Как часто можно встретить безоглядную материнскую самоотверженность. Когда женщина махнула на себя рукой, забыла о своих интересах и потребностях. У нее на себя просто не остается времени и сил. Ведь мама всю свою энергию, все стремления положила на алтарь воспитания ребенка.

Часто в ответ на призыв психолога к мамочке, у которой начались проблемы с ребенком, начать с себя, можно услышать: да не до себя мне, ведь у моего ребенка проблемы.

Когда мама отодвигает себя на задний план

Если у ребенка врожденные проблемы, например, психическое заболевание, это одна история. А вот когда ребеночек был жив, здоров и весел, а затем вдруг, как кажется родителям «сломался». У него появились проблемы в общении с другими детьми, с взрослыми (в основном с воспитателями и учителями в школе) с родителями, то это уже совсем другая история. История, которая вышла именно из семьи. Из отношений ребенка с родителями, из отношений родителей к самим себе и друг к другу.

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Причем не редко, можно услышать о том, что родители, а в частности мама была очень заботливой, любящей. А если ребенок еще и часто болел, то уж тем более, ее забота вызванная тревогой и страхом становилась самой настоящей гиперопекой.

Мамочка старалась во многом себе отказать, лишь бы как можно больше внимания уделить ребенку. А когда ее внимание уходило на кого-то еще, даже на саму себя, то она себя нещадно винила, ругала, ведь она могла это внимание отдать ребенку, а отдала не ему.

А ребенок? А ребенок все это чувствует. И вину и мамину аутоагрессию он тоже чувствует и переносит эту вину и гнев на себя и ему кажется, что это он виноват в том, что мама злится, что мама винит себя. Ведь если бы его не было, то она бы жила и радовалась…

А если был развод? И мама тяжело его переживала? Что с ребенком? Если мама смогла остаться в контакте с собой, то это одна история. А если нет?

Мало того, что мама итак забывая о себе, старалась как можно больше заботиться о ребенке, и он на самом деле от этого если не страдал, то уж точно испытывал тревогу. Так теперь еще и мама погрузилась в травму отвержения или брошенности, в результате развода, и из этой травмы пытается заботиться о ребенке, перенося на него своего внутреннего травмированного ребенка и вместе с ним и все свои страдания. Которые, рожденный ею ребенок считывает и присваивает себе, находясь с мамой в слиянии. Причем, чем больше гиперопеки, тем сильнее слияние и тем больше ребенку хочется помочь своей маме, либо… Либо убежать от нее (ранние уходы детей из дома в неизвестном направлении (бродяжничество) или в сомнительные компании, где все ясно и понятно и где все такие как он).

Помочь маме - это стать маме родителем и запутавшись в ролях, жить в постоянном стрессе и тревоге, ведь ребенок это не родитель и его функции совсем другие.

Убежать от нее - это тоже не сознательное действие, которое появляется от невыносимости чувств и эмоций.

А еще, еще ребенок начинает постоянно проверять маму, любит ли она его. А вот я буду плохо учиться, ты будешь меня любить? А вот я буду прогуливать уроки, ты будешь меня любить? А вот я буду конфликтовать с учителем (конфликты на самом деле, не только о проверке, но и о том, что внутренний конфликт и психоэмоциональное состояние ребенка, не дают быть в гармонии с собой и с миром), ты будешь меня любить? А вот я причиню себе вред, ты будешь меня любить? А если я причиню вред другому человеку?

И вроде мама постоянно говорит ребенку о том, что она его любит и много заботится… Только вот в душе у мамы холод и страх, забыла мама, а то и не умела никогда любить. Нет, она конечно любит, но это скорее про любовную привязанность и зависимость, в которой ее самой нет.

Мама, ты где? Где-то на подсознательном уровне звучит вопрос у ребенка. А мама вроде и здесь, а вроде и нет. Мама, я буду привлекать к себе внимание самыми разными способами, и тогда ты будешь со мной?

А мама и рада бы, да только нет у нее контакта с собой, а без контакта с собой, со своим внутренним миром, со своими чувствами и эмоциями, ее любовь холодна.

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Для ребенка очень важно, чтобы мама была в контакте с собой, особенно если у него появляются какие-то проблемы. Ведь он еще не может сам опираться на себя, и ему нужна внешняя опора. Опора, которой он доверяет. Опора, которая обнимет, поцелует и с теплом в душе скажет: я люблю тебя любого и всегда приду к тебе на помощь.

А если мама с собой не в контакте, то и опора из нее, сами понимаете, очень слабая, ведь ребенок все чувствует. И тогда тревожность ребенка, его страхи и как обратная стороны страха, агрессия начинают выходить из-под его контроля и вот ребенок уже «сломался» и починить его без «починки» мамы порой просто нереально. Ведь ребенок живет именно с мамой, а не с психологом, которому его приводят для исцеления.

Дорогие родители, помните, что если что-то не так с вашим ребенком, то нужно разбираться в первую очередь с собой, не впадая при этом в вину и аутоагрессию. Ведь вы на самом деле, не виноваты, что что-то с вами не так, ведь и у вас были родители и травматический опыт и сейчас, Вам просто нужна помощь специалиста.опубликовано econet.ru

Автор Елена Денисенко-Бравицкая

Фото ©Ewa Cwikla

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