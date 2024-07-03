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Рецепт полезного домашнего ежевичного лимонада

Источник: Econet 03 июля 2024 6242
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В жаркую погоду все мы обожаем выпить стакан прохладной газировки. Но подобный продукт не несёт абсолютно никакой пользы нашему организму, а скорее наоборот-только вредит. Ароматизаторы, огромное количество рафинированного сахара, усилители вкуса и красители-в это находится в лимонадах, которые стоят на полках в магазинах. 

Рецепт полезного домашнего ежевичного лимонада

Как на счёт вкуснейшего домашнего лимонада, приготовленного своими руками? Рецепт не требует особых усилий и навыков, а только лишь пару минут времени. А польза, которую вы получите он напитка-невероятна. 
Ежевика Ежевика содержит полный комплекс питательных и лекарственных веществ, среди которых сахароза, глюкоза, фруктоза (до 5%), лимонная, винная, яблочная, салициловая и другие органические кислоты, витамины группы В, С, Е, К, Р, РР, провитамин А, минеральные вещества (соли калия, меди и марганца), дубильные и ароматические соединения, пектиновые вещества, клетчатка и другие макро- и микроэлементы. 
Так же в плодах ежевики присутствуют такие минеральные вещества как натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, никель, марганец, молибден, хром, барий, ванадий, кобальт, стронций, титан.Охладитесь этим летом с помощью потрясающего ежевичного лимонада с имбирным сиропом!

Ежевичный лимонад. Рецепт

Ингредиенты:

 Для приготовления имбирного сиропа

  •  1 стакан воды
  •  ½ стакана меда
  •  2,5-сантиметровый кусочек имбиря (очищенный и мелко нарезанный)

 Для ежевично-имбирного лимонада 

  •  10-12 ягод ежевики
  •  8-10 свежих листьев мяты (плюс ещё для украшения)
  •  Сок 1 лимона
  •  ½ стакана имбирного сиропа
  •  Кубики льда
  •  ½ стакана воды
  •  1 стакан газированной воды 

Рецепт полезного домашнего ежевичного лимонада

Приготовление:

Чтобы сделать имбирный сироп, смешайте воду, имбирь и мед в средней кастрюле и доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут. Выключите огонь, отставьте сироп и дайте ему остыть. 
Тем временем взбейте ежевику с листьями мяты. Добавьте в смесь имбирный сироп и выжмите сок лимона, хорошо перемешайте. Процедите и разлейте по стаканам с кубиками льда. Залейте газированной водой. Украсьте листьями свежей мяты и ежевикой. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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лимонад рецепт ежевика имбирь

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