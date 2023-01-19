Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Рецепт преодоления страхов от Иисуса Христа

Рецепт преодоления страхов от Иисуса Христа

Автор: Econet 19 января 2023 6424
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Страх - древнее чувство, которое помогало человеку выжить в любой период нашей истории. Но страх портит жизнь, от него хочется освободиться. Вот чему учил Иисус, чтобы избавиться от всех страхов. Но для начала важно научиться менять свой характер к лучшему.

Рецепт преодоления страхов от Иисуса Христа

Подсознательная агрессия человека вызывает различные болезни. В связи с этим возникает вопрос «Как убрать ее?». Человеку под силу сделать это самому. Важно пересмотреть свои взгляды на прошлое и покаяться. Тогда агрессия уйдет, а душа очистится. Религия владеет мощным инструментом духовного исцеления, который зовется покаянием. Покаяние – важный шаг к улучшению характера.

Рецепт против всех страхов

Если только покаяться, пройдут недуги, очищается душа. А характер человека остается неизменным, не увеличивается в душе любовь и стремление к богу. Выходит, что данный процесс может быть как положительным, так и негативным. 

Характер человека и очищение души

Агрессия – продукт характера и искаженного мировосприятия. Если человек поборол свою агрессию, не улучшая характер, последний будет только портиться.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Очищение души – это панацея. 

  • Вначале важно осознать, что «я неправильно себя вел». 
  • Потом ему полезно покаяться в содеянном (приложить усилия и изменить свои чувства к произошедшему). 
  • Далее важно начать менять свой характер. И тогда произойдут благоприятные изменения.

Рецепт преодоления страхов от Иисуса Христа

Легко ли изменить характер

Для начала важно определить его составляющие. Это наследственная предрасположенность, привычки, образ жизни, стиль общения. Если поменять привычки, поменяется ли характер? Ответ: нет. Как же быть?

Разберите те черты характера, которые вас не устраивают и которые вы хотели бы преодолеть (спешка, гордыня, раздражительность, лень, осуждение других и проч.). Названные черты имеют единый корень. 

По какой причине Каин убил Авеля? Потому что он тому завидовал. А страх – это ни что иное как инстинкт самосохранения. Он необходим человеку так же, как и прочие инстинкты. Но когда инстинкт самосохранения выступает на втором плане, личность может полноценно развиваться. Если данный инстинкт затмевает прочие, то человек неуклонно меняется к худшему. Иначе говоря, если инстинкт самосохранения превалирует, то для спасения собственной жизни, укрепления благополучия человек без колебаний пойдет на такой шаг как предательство, убийство, кража. 

И чем более он склоняется к этому инстинкту самосохранения, чем более поклоняется радостям жизни, тем более патологичными будут черты его характера. И когда религия нам говорит, что есть бог, что надо служить богу, а не своей жизни, она тем самым позволяет каждому подняться над материальными ценностями, ослабить привязанность к ним и таким путем спасти душу и усовершенствовать характер. Поклоняющийся лишь своим инстинктам, постоянно будет грешить и его характер будет все более ухудшаться.

Как усовершенствовать характер

Чтоб изменить к лучшему свой характер (только он кроется в основе наших преимуществ и изъянов, это и то, что с нами происходит), важно ослаблять привязанность к миру и взращивать  в своем сердце любовь к богу. 

Тот, кто не воздержан в своих плотских желаниях, увлекающийся пищей, всевозможными удовольствиями, деньгами, эротикой, - любыми формами человеческого счастья, - потакает всем своим желаниям, тогда возрастает его привязанность к радостям жизни, чувство любви к богу слабеет, а характер портится. 

Возможностью исчезновения страха является перелом сознания. Важно осознать, что ваше истинное «Я» вечно, и душа вечна. И тогда страх не будет уже одолевать вас с такой силой. Когда вначале рождается страх, тогда возникает человеческое разобщение, агрессия. 

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как можно победить любой страх

Секрет победы над страхом есть на страницах библии. Христос сказал: «Бог ваш отец. Вы едины с богом». И молитва «Отче наш» говорит всем нам, что бог – наш отец. Что это значит? Всевышний – создатель человеческих душ, и все души в единстве с ним. И выходит, что наше истинное «Я» имеет божественную природ. Оно не разрушимо. А так как человек склонен в любой ситуации себя спасать, то в любой опасной ситуации он подумает о том, чтоб его «Я» сохранилось. Когда это «Я» человеческое, преобладающей эмоцией выступит страх. Если «Я» божественное (когда вы – часть Всевышнего), то основная эмоция – устремление к богу как вашему защитнику, к любви, к спасению своего реального «Я». 

Из этого следует, что в каждой сложной или неприятной ситуации первым чувством будет появляться любовь, после нее – осознание того, что это закономерно, и только в конце включается инстинкт самосохранения.опубликовано econet

По лекции Сергея Лазарева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология характер бог страх душа агрессия

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли. Джордж Карлин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.