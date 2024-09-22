Рецепт вкусных отношений

Почему вы, когда готовите еду, подбираете самые лучшие ингредиенты, которые еще и хорошо сочетаются между собой? Почему готовите в нужной последовательности, столько времени, сколько нужно? Почему ожидаете от этих действий конкретного вкусного результата? Почему с удовольствием едите хорошо приготовленное блюдо? Почему выбрасываете, если получилась гадость?

Понимаете уже, к чему я клоню? Да-да, к отношениям, к ним родимым! Они ведь тоже из ингредиентов состоят и требуют приготовления. Однако вы берете то, что просто есть в наличии и более-менее похоже на нужное, да поскорее. Вы убеждаете себя, что пыль - это перец, раз все равно чихаешь. Что мясо можно заменить соей, а молоко - клеем ПВА, как это делается при съемке рекламы.

Как построить вкусные отношения

Вы добавляете туда вместо себя ваших мам и бабушек, второпях сжигаете это на лютом огне спешки или оставляете сырым, а затем давитесь. И партнера тоже давите. Вот-вот, сейчас поднатужимся, глотнем, и все изменится. Там внутри само. А потом у вас все болит, понос и рвота.

И что же? Вы снова делаете все то же самое. Конечно, природа заставляет нас размножаться вне зависимости от счастья или несчастья. Питаться тоже она заставляет, даруя счастье сытости и вкуса.

Чем многие и заедают горечь отравленных отношений, толстея и мучаясь ЖКТ. Но почему бы не выбросить гадость? Почему вы врете себе и верите, что вот-вот еще чуть-чуть и из этого дерьма получится конфетка?

Потому что боитесь остаться совсем голодной и умереть. Потому что раньше так и было. Не могла баба без мужика, дама без кавалера и вообще женщина без мужчины прожить. Только в прачки и швеи, тяжкий труд, позор, болезнь и смерть.

Хорошая новость состоит в том, что это уже не так! За последние 60 лет все кардинально изменилось. Вы просто не заметили. То есть, умом заметили, но тело еще не привыкло. Попробуйте успокоить свое тельце, пусть не спешит и сделает все вкусненько!

1) Возьмите свои желания и вкусы, тщательно отберите из них свои собственные и отбросьте навязанные родичами, обществом и подругами.

2) Помойте их под проточным чувством свежей гибкости, легкости, изобилия и любви к жизни. Пусть раскроют свой букет, чтобы стать готовыми к новым ингредиентам.

3) Теперь сходите на рынок. Не путать с бабским базаром и ярмаркой тщеславия! Посмотрите в зубы каждого коня, зазывал не слушайте, требуйте тест-драйв. Будьте предельно внимательны к себе и прихотям выбираемого. Сходится ли? Нравится ли? Все ли сочетается, будет ли вкусен такой борщ и на третий день? Нравится ли такому коню катать на себе детей и вас? Ну, вы понимаете...

4) Все дары, что вы получите от щедрого, внимательного и доброго, сильного, смелого и заботливого мужчины, который вам мил на вид и запах, бережно примите с глубокой благодарностью.

5) Запарьте их в своем тепле и закатайте в тесто нежности, обволакивайте их, будьте домом для каждой детали вашего блюда.

6) Распарив вторую половину, соедините со своими заготовками. Дайте им столько времени, сколько потребуется. Не спешите! Вы не хотите сырого или горелого. Кому приятней на пару или в воде, кому томить в духовке до самой мягкости, а кто любит погорячее зажарить с корочкой, а то и на гриле. Решать вам обоим!

7) По готовности пробуйте. Приятного аппетита в любви и жизни!опубликовано econet

Автор Андрей Ягодзинский

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