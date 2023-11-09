Rimac устанавливает мировой рекорд по максимальной скорости движения задним ходом

Электродвигателям все равно, движутся ли они вперед или назад – уж точно не так сильно, как пассажирам. Таким образом, последний мировой рекорд Гиннеса для электрического гиперкара Nevera компании Rimac — это самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная задним ходом.
Rimac Nevera развивает скорость 171,34 миль в час (275,74 км/ч) (в обратном направлении) и устанавливает новый мировой рекорд.
Электродвигателям все равно, движутся ли они вперед или назад – уж точно не так сильно, как пассажирам. Таким образом, последний мировой рекорд Гиннеса для электрического гиперкара Nevera компании Rimac — это самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная задним ходом.
Рекорд был подтвержден на испытательном полигоне Automotive Testing в Папенбурге в Германии – кстати, там же, где в мае Nevera побила 23 мировых рекорда за один день .
Ради «немного веселья» пилот-испытатель Rimac Горан Дрндак сел в Nevera, включил заднюю передачу, устремил взгляд в зеркало заднего вида и нажал на педаль газа, продемонстрировав такой же уровень производительности на заднем ходу, как и у модели Электрический гиперкар мощностью 1914 лошадиных сил (1426 кВт) и крутящим моментом 2655 фунт-футов (3600 Нм) способен двигаться вперед.
Присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, который официально подтвердил новый рекорд максимальной скорости – невероятную скорость 171,34 миль в час (275,74 км/ч). Быстрее, отмечает Римак, чем Lamborghini Miura с двигателем V12, когда он стал самым быстрым автомобилем в мире в 1972 году.
Nevera движется задним ходом быстрее, чем самый быстрый автомобиль в мире двигался вперед в 1967 году.
Мы понятия не имеем, как Дрндаку удавалось удерживать эту машину стоимостью более 2 миллионов долларов США прямо на трассе, двигаясь задним ходом со скоростью, почти в три раза превышающей скорость шоссе. Аэродинамика и системы охлаждения автомобиля явно не предназначены для таких махинаций, и малейшее неправильное толчок на руле отправило бы Nevera с курса, как тележку из супермаркета с ракетным двигателем.
«К этому определенно потребовалось некоторое привыкание», — сказал Дрндак в пресс-релизе. «Вы смотрите прямо назад, наблюдая, как пейзаж уносится от вас все быстрее и быстрее, чувствуя, как ваша шея тянется вперед почти с тем же ощущением, которое вы обычно испытываете при резком торможении. Вы двигаете руль так осторожно, осторожно, чтобы не нарушив баланс, следя за своим курсом и указателем торможения в зеркало заднего вида, все время следя за скоростью. Несмотря на то, что конструкция автомобиля была почти совершенно неестественной, Невера быстро установил еще один рекорд».
Посмотрите рекордный заезд на видео ниже, после которого Дрндак празднует это несколькими беспричинными разворотами на 360 градусов, а затем запускает абсолютно дикий, дымящийся силовой дрифт, который выглядит так, будто он съедает полный комплект шин примерно за 30 секунд.опубликовано econet
по материалам https://newatlas.com
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