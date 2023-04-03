Невозможно дать другому то, чего нет у тебя! В этой статье хочу поразмышлять о роли родителей в жизни детей. Попробую кратко ответить на ниже следующие вопросы: Какова роль родителей для детей? Какие родительские задачи? Что происходит в том случае, если родители проваливают свои родительские функции? Каковы последствия таких провалов для детей?

Мне представляется в целом родительская функция метафорически в виде ракеты-носителя, выносящей ребенка на орбиту – орбиту его жизни. Задачи родителей разнообразны и привязаны к этапам развития ребенка. Предложу свое видение этих задач, основываясь на своем терапевтическом и родительском опыте.

Основные задачи родителей:

Обеспечить безопасность для родившегося ребенка. На этом этапе у ребенка должна появиться идея: «Мне здесь безопасно». Родители создают все условия, чтобы у ребенка появилось базовое ощущение, что ребенок нужен в этом мире: «Я нужен», «Меня ждали». Это ляжет в основу формирования его витальной идентичности.

Создать условия для того, чтобы у ребенка появилось и проявилось его Я – «Я есть!» Это возможно через функцию контакта с родителями, через их отражение ребенка, отзеркаливание его.

Создать условия для появления у ребенка любви к себе – «Я себя люблю таким, какой я есть!». Происходит это благодаря безусловной любви и безусловному принятию родителями ребенка.

Сформировать в психической реальности ребенка идею Другого – «Другой есть!» и научить взаимодействию с Другим.

Отпустить ребенка в Мир.

Эти задачи комплементарны задачам ребенка. Задачи родителей – создать условия под потребности ребенка, в то время как задача ребенка – воспользоваться этими условиями для реализации своих потребностей.

Если родители потентны и у них в паре все хорошо, то они оказываются способны решать стоящие перед ними задачи, они хотят это делать. И ребенок последовательно от задачи к задаче, как по ступенькам, постепенно взрослеет, попутно отдаляясь от родителей и уходя во взрослую жизнь. Если же этого не происходит, то он оказывается фиксирован на нерешенной задаче развития и в своей последующей жизни пытается навязчиво ее решить.

ля этого он использует либо те же родительские фигуры, либо их заместителей – партнеров по браку, создавая комплементарные отношения. Я об этом писал неоднократно. Например. здесь Комплементарный брак... и др. . К примеру, ребенок не решил первую задачу развития «Мир не безопасен» и тогда львиная часть его энергии уходит на ее решение и мало ее остается на обеспечение контакта с миром - познание мира, себя и других.

Отцовские и материнские задачи

У ребенка есть мать, и есть отец. Это базовое условие его развития.

Второе условие для его успешного развития – между ними должны быть отношения. Они должны быть парой.

Однако так бывает не всегда. Кто-то из родителей может отсутствовать. Родитель может отсутствовать как физически, так и психологически. И здесь как кому повезет.

Родители накачивают ребенка энергией любви, энергией жизни, которая ему в будущем очень пригодится. Много зависит от того, насколько родители сами в свое время решили свои задачи развития.

Поэтому на вопрос: Когда родителям идти на терапию? Я бы ответил так: если родители хотят обеспечить хорошие условия для развития ребенка – то сначала необходимо решить свои задачи развития, проработать свои незавершенные задачи. В противном случае нет возможности передать детям что-то, даже при очень сильном желании. К примеру, тревожная мать, не сможет создать условия для решения своему ребенку задачи безопасности. Или скажем, родитель, не способный любить и принимать себя безусловно, будет любить ребенка условно, не создавая у него основу для устойчивой самооценки. Общая идея здесь следующая – невозможно дать другому то, чего нет у тебя!

Во многом отцовские и материнские задачи в развитии ребенка схожи, особенно на первых этапах, но в дальнейшем они становятся все более специфичными, оставляя при этом возможность их взаимозамены.

В психотерапии есть идея, что мать это про жизнь, отец про закон. Мать – это образ мира, отец – способ действия в нем. Задачи матери – любить ребенка, кормить его, принимать его, задачи отца – обучать правилам и поддерживать границы. И оценивать. Любовь отца в большей степени условна, любовь матери же – безусловна.

Все вышесказанное – достаточно условно. Потому что, во-первых, все зависит от этапа развития. Так, на первом этапе развития, когда речь идет о безопасности, нет мамы и нет папы. Точнее, нет как такового папы. Папа здесь, впрочем, и не нужен. Если и есть здесь папа, то это вторая мама. Либо любой из родителей, кто максимально может здесь обеспечить потребность ребенка – в безопасности. Чаще всего это все же мама и тогда задача папы заключается в том, чтобы поддерживать маму.

Очень часто на этом этапе отцы прокалываются. На мать здесь ложится большая нагрузка. Она вынуждена жертвовать собой – отказываясь на какое-то время от ряда своих идентичностей – профессиональной, женской, супружеской и пр. И это неудивительно. Она на этом этапе должна очень многое дать ребенку, для того чтобы запустить в нем все витальные механизмы его развития. На это уходит много ее энергии и тогда задача отца – поддерживать мать. Мать накачивает своей энергией ребенка, поддерживает его, контейнирует его эмоции и у нее скапливается большое количество аффектов ребенка, она переполняется ими и ей нужно что-то с этим делать и тогда задача отца – быть контейнером для матери.

Появление в семье ребенка – серьезный вызов для родителей. Каждый из родителей попадает в свои травмы развития, если они были, и в силу этого часто оказывается не способным выполнять свои родительские функции.

Какие в этом возрасте могут быть родительские проколы?

Мать может быть инфантильной, психологически незрелой и в силу этого неготовой решать свои материнские задачи;

Мать может быть «мертвой» - находится в этот период в состоянии депрессии, либо в болезни. Быть погруженной в свои интенсивные переживания и в силу этого оказываться неспособной часть энергии отдавать ребенку;

Мать может быть травмированной и в силу этого нечувствительной к потребностям ребенка.

Мать может быть тревожной, не способной выдерживать аффекты ребенка.

Для отца это период также непростой, связанный серьезными испытаниями. Ему приходится на время забыть о своих мужских потребностях. Этого не может сделать инфантильный, психологически незрелый и слабый партнер, неспособным поддерживать мать. Такой отец может конкурировать за любовь жены с ребенком, быть вторым ребенком в семье, он может быть не включенным в вопросы воспитания ребенка…

В первый период, да и в два последующие мать и отец вполне заменимы. Дифференциация в задачах появляется на этапе появления Другого в картине мира ребенка. Здесь появление отца очень важно. Благодаря этому у ребенка возникает возможность выделить отца как иного, как отличного от матери. Здесь у отца появляются свои особые задачи. Причем они будут отличаться от пола ребенка.

Отец по-разному ведет себя с сыном и дочерью. В отношении к дочери отец больше проявляет безусловную любовь, а в отношении к сыну – условную. Совсем иная картина наблюдается и в специфике отношений матери к сыну и дочери. Мать, как правило, любит сына безусловно, а дочь условно. И это неслучайно. Отец должен ввести сына в мир мужчин, рассказать и научить его правилам организации этого мира, задача матери – познакомить дочь с миром женщин и научить правилам жизни в нем. И в этих задачах им сложно замениться.

Поэтому очень важно, чтобы на каком-то этапе развития мама и папа разошлись в своих функциях, тем самым создав условия для ребенка возможности прожить как безусловную, так и условную любовь и сформировать личностную и социальную идентичность. Научить его жить в этих полярностях и гармонично совмещать их в себе.

Сложности могут возникнуть в ситуации неполной семьи, когда на одного родителя сваливаются противоположные задачи: он должен демонстрировать как способность безусловно любить и принимать ребенка, так и оценивать его. У ребенка в такой ситуации возникает внутренняя спутанность и невозможность сформировать целостный образ своего Я.

На пятом этапе, этапе сепарации, задачи родителей – отпустить ребенка в мир.

Родители здесь неизбежно встречаются со сложными переживаниями, описанные в психологии как синдром пустого гнезда. Здесь очень важно, чтобы родители были не только как родители, а как пара. Если в родительской паре есть взаимное влечение-притяжение, то отпускать детей им проще. Если же этого нет, то ребенок может придерживаться родителями (родителем) при себе, чтобы не встречаться друг с другом (с собой).

Еще более сложным является процесс расставания в том случае, когда родитель воспитывает ребенка один. Вся энергия родительской любви направляется на ребенка, создавая ситуацию зависимости. Такой ребенок, став физически взрослым, остается патологически привязанным к родителю и не может создать здоровых отношений с партнером.

Так, нерешенные задачи родителей переходят к детям, становятся задачами ребенка.

Важно своевременно решать свои задачи развития, не тиражировать эти нерешенные задачи, передавая их от поколения к поколению. А для этого, слава Богу, есть терапия – то место, где можно их обнаружить и проработать.опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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