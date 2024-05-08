Несколько полезных советов родителям как расслабиться и отказаться от привычки испытывать постоянный родительский стресс.

Довольно часто молодым родителям говорят: «Да ладно, вот наши бабушки по десять детей рожали, и ничего, а вы с одним справиться не можете». Но на самом деле культурные нормы, вложения и ожидания как в отношении родителей, так и в отношении детей значительно изменились. Если раньше младенец мог полдня провисеть один в люльке, которую время от времени качает какая-нибудь средняя девочка, не очень сытый и с мокрыми пеленками, в то время как мать ухаживает за скотиной или занимается другими делами, из рожденных десяти детей выживала половина, а каждая третья женщина погибала в родах (не обязательно в первых, но тем не менее), то сейчас ситуация иная — мы не полагаемся на естественный отбор и точно знаем, что каждый наш шаг, каждое наше вложение отзовется тем, какая у ребенка будет судьба, как к родителям будет относиться общество и насколько велика вероятность, что выросший ребенок захочет нас видеть.

Как справиться с родительским стрессом

Это создает огромное давление на родителей: тем ли я его кормлю, так ли держу, в тот ли сад отправили?

Так рождается родительский стресс — он же приводит к родительскому выгоранию, потере эмпатии, ощущению бессилия, беспомощности, а порой — и к агрессии на ребенка.

Как же справляться с таким стрессом? Есть несколько рекомендаций.

1. Создание новых значимых отношений — взаимодействие с другими людьми помогает снизить тревожность и ощущение одиночества

Особенно рекомендуются совместные длительные неспешные прогулки в красивых местах раз-другой в неделю — в этом случае работает сразу несколько факторов снижающих стресс: ощущение близости в диалоге, физическая активность, сенсорная стимуляция.

2. Рекомендуется обращать больше внимания на позитивные сигналы в поведении ребенка

Довольно часто родитель смотрит на то, что у детей получается хуже, или беспокоится о будущем детей из-за их трудностей. Особенно типично обращать внимание на слова учителей о проблемах ребенка (о достижениях они часто не говорят) — а это приводит к тому, что негативные вещи больше подкрепляются и воспроизводятся.

Если больше обращать внимания на сильные стороны: «Он упрям — сможет постоять за себя», «Он придумывает хитрые ловушки — сможет выбираться из трудных ситуаций», «Ему важно мое мнение — я всегда смогу поддержать его советом», то страх и тревога несколько снижаются.

3. Лучше концентрироваться на хороших новостях — особенно, происходящих близко от вас

Чем ближе хорошие новости — тем лучше. Если есть возможность участвовать в парадах, карнавалах, ярмарках, происходящих по соседству — это очень полезный и помогающий опыт. Такая информация снижает стресс и увеличивает ощущение, что мы живем в хорошем и безопасном месте или хотя бы можем как-то разнообразить безысходность и печаль.

4. Не стоит пытаться предвидеть будущие опасности

Исследования показывают, что мы плохо предсказываем то, что будет доставлять нам неудобства впоследствии. Зато мы можем планировать то, что принесет нам пользу. Поэтому планы лучше строить не из того, что снизит дискомфорт потом, а из того, что принесет комфорт в ближайшее время.

5. Добавляйте +50% времени к ожидаемому при планировании задач

Один из самых сильных стрессов у родителей — это давление времени. При этом матери куда более уязвимы, нежели отцы, также они больше ощущают финансовое и социальное давление. При этом для детей время течет иначе — они дольше реагируют, хуже собираются и медленнее включаются в работу. Поэтому обычно мамы, дети и папы живут по трем временным линиям — самая длинная у детей, чуть более короткая — у отцов и самая коротка — у мам, которым нужно все успеть, что провоцирует конфликты и раздражение, а также является чуть ли не основной причиной срывов у матерей. Лучше жить по расписанию детей и замедляться.

6. Плохие вещи случаются

В этом случае лучше справляются со стрессом те родители, которым удается переосмыслить ситуацию с другого угла. Поэтому в случае, если все идет не так, как хотелось бы, рекомендуют дважды написать о ситуации:

первый раз рассказать свои мысли и чувства,

второй раз — обдумать, какие возможности мне принесла эта ситуация, чему я научился, как я могу себе помочь?

Привычка делать так регулярно, значительно снижает уровень родительского стресса.

7. Разные типы эмпатии

Довольно часто родители подвержены аффективной эмпатии — они чувствуют то же самое, что и ребенок. В этом есть плюсы, но такой тип очень опасен, если ребенок зол, испуган или травмирован — родитель чувствует то же самое, пугается, расстраивается или злится — и парадоксальным образом срывается на ребенка.

Гораздо более эффективна в этом случае когнитивная эмпатия — не вчувствоваться в то, что чувствует ребенок, а — наоборот — подумать о том, что в его сиутации ему могло бы помочь. Таким образом мы отключаемся от источника негативных переживаний и начинаем снова относиться к ребенку как к объекту заботы.

8. Если у детей проблемы со сном

В некоторых случаях лучше не делать из этого большой проблемы, а наоборот — неделю-другую оставлять ребенка и просто укладываться спать самому. Многие родители бояться, что в этом случае останутся без личного времени — ведь тот час-другой, когда ребенок уже сопит, а ты еще можешь посидеть, - чуть ли не единственный промежуток, когда родитель свободен. Но иногда в этом и причина трудностей.

Парадоксальным образом, чем больше родители тратят сил на то, чтобы уложить ребенка, тем больший стресс и проблемы у него провоцируют. Устали укладывать ребенка спать? Ложитесь спать сами.

9. Делайте то, что приносит удовольствие вам

Детям нужно сделать уроки? Да, это важно. Сделали уроки? Сделайте что-то для себя. Немедленно. Прямо сейчас. Что-то, что вам очень нравится. Потанцуйте, покричите, погуляйте, выйдете на балкон и посмотрите на вечерний город. Включите в свой день радость, наслаждение и удовольствие — чем больше, тем ниже у вас будет стресс.

10. Добавьте спорт, танцы — все, что угодно

Снижение стресса никак не связано с похудением — поэтому достаточно даже 10-15 минут для того, чтобы стало лучше. опубликовано econet

Автор Адриана Имж

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