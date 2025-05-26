Роковой мужчина – найти и потерять

Он развалил твой привычный мир, не построив нового. Ты, которая привыкла все контролировать, оказалась во власти неподвластной тебе стихии. И знаешь, что самое страшное? Тебе это нравится.

Такой мужчина встречается один раз в жизни. Он появляется, когда ты только что вылезла из очередной задницы очередных отношений и не успела толком зализать раны. Здравый смысл кричит тебе в самое ухо, но ты делаешь вид, что не слышишь, потому что эта мерзкая незаменимая штука у тебя в груди вдруг ухнула куда-то вниз, как кабинка старого лифта. И неважно, как он выглядит. Его голос звучит завораживающе, а его недостатки кажутся «изюминками». И вот уже ты, подобно представителю бандерлогов, послушно идешь на зов, не в силах отвернуться от его гипнотического взгляда.

Ты думаешь, это любовь? Нет. Это Obsession

Неважно, во что ты веришь - он может казаться и богом данным и чертом посланным – главное, в этот момент он незаменим. Ты просыпаешься и засыпаешь с мыслями о нем. Если он рядом и функционирует как положено, ты вообще не засыпаешь. И не важно, разговариваете вы или трахаетесь занимаетесь любовью, тебе кажется, что вы совпадаете во всем – в движениях, в мыслях, в чувствах. Он заканчивает твои фразы и допивает твое вино, ты докуриваешь его сигарету и носишь его рубашки. Твои родители тебя потеряли, а подруги не могут дозвониться. Ты думаешь, это любовь? Нет. Это Obsession.

Словарь настырно навязывает мне перевод слова как «одержимость», но это не совсем так. Obsession это клип Army of Lovers, это душа наизнанку и сердце не на месте, это сладкий ночной кошмар, заканчивающийся удушающим оргазмом, это «нельзя», помноженное на «хочу».

Ты сама себя не узнаешь, и не знаешь, что делать. Он развалил твой привычный мир, не построив нового. Ты, которая привыкла все контролировать, оказалась во власти неподвластной тебе стихии. И знаешь, что самое страшное? Тебе это нравится.

Ты не строишь на него матримониальные планы, ты не придумываешь имена вашим детям. Этот мужчина не для поводка. Он, как ветер, может быть ласковым и беспощадным, и тебя возбуждает исходящее от него чувство опасности. Ты не можешь его контролировать, и тебе льстит, что рядом с тобой этот дикий зверь превращается в нежного любовника.

Что же делать? Наслаждаться. Ловить каждое мгновенье - как в детстве снежинки языком. Учиться танцевать и пробовать новые блюда, путешествовать и читать другие книги, узнавать своё тело и расширять возможности своей души. И обязательно - забить на всех, кто пророчит тебе беду.

Нет, я не говорю, что ты должна ему слепо подчиняться и доверять. Я говорю о том, что ты должна доверять СЕБЕ. Ни мама, ни соседка тётя Катя не знают, что тебе нужно. Понять это можешь лишь ты сама. И такой мужчина, как никто другой, поможет тебе разобраться.

Не цепляйся за него и не пытайся загнать в привычные рамки. Не проси его отвезти твою бабушку на дачу или купить прокладки. Всё, что нужно, этот мужчина сделает сам. Он научит тебя разбираться в вине и созвездиях, управлять яхтой и кататься на горных лыжах. Он поведет тебя в поход без карты, где вы сначала потеряетесь, а потом обязательно спасетесь. Потому что с таким мужчиной не может быть иначе.

С ним ты узнаешь о себе такое, в чем не сможешь признаться даже под страхом смертной казни. Но ведь ты всегда это знала, правда? В отношениях с ним нет слова «стыдно». С ним ты не станешь прятаться под одеждой и выключать свет. С ним тебе не надо скрывать свои суждения и контролировать мысли. С ним можно быть настоящей – такой, какая ты на самом деле. Только не надо запрягать его в тележку со всем твоим жизненным скарбом.

Этот мужчина путешествует налегке. И если тебе посчастливилось оказаться на его пути, постарайся услышать то, что он хочет тебе сказать.

Он будет далеким и близким, легким и трудным, простым и непостижимым. Ты будешь злиться и плакать, смеяться и восхищаться, твои эмоции вымотают тебя, но ты будешь просить еще и еще.

Это obsession, детка – то, что недоступно глазу и непонятно уму. Это вихрь чувств, который разнесет твои прежние представления о добре и зле. Хорошо это или плохо, ты решишь потом. Потому что сейчас устоять невозможно.

Такой мужчина появляется не просто так. Ты сама его наколдовала. Придумала. Вызвала из тайных подземелий своей башни. Ты ведь знаешь, что у каждой женщины есть башня, где она прячет свою внутреннюю Принцессу? И когда этой Принцессе становится совсем одиноко, появляется он. Ты знала его всю жизнь. Именно таким он являлся тебе во сне. Мистика? Нет, обычное наваждение. Obsession.

Он придет, когда ты будешь меньше всего готова. Зачем? Вовсе не для того, чтобы причинить тебе боль, хотя именно этим всё, скорей всего, и закончится. Он придёт для того, чтобы освободить тебя от тебя самой. Для того, чтобы ты могла нарушить все свои табу и послать к чертовой матери дедлайны. Для того, чтобы вспомнить, кто ты, и чего хочешь.

Ты заплатишь высокую цену. Он унесет с собой твой покой и раскурочит собранную по кирпичику башню. Он вытащит из тебя душу, и ты никогда не будешь прежней.

А потом он уйдет. Потому что больше не будет тебе нужен. Растворится как морок. Рассеется как предрассветный туман над болотом. Тебе будет больно. Тебе будет страшно, но не надо за него цепляться. Ты – останешься и даже станешь сильнее. Мокрая от слез и крови, выпотрошенная как выброшенная на берег рыба, но свободная. Знаешь, оно того стоит.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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