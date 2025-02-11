Роли в семье: Козел отпущения или Любимчик?

Поскольку открыто решать конфликты родители не умеют, тогда болезни ребенка - это единственный способ сохранить семью. В такой семье ребенок в роли "больного члена семьи".

В каждой семье дети имеют свои семейные роли. Они формируются в процессе жизни семьи и влияют на будущее ребенка. Есть определенные роли, которые формируются в семьях, где взрослые не способны решать конфликты цивилизованным способом. Проблемы привычно замалчивать годами, и даже десятилетиями. Никак не решить.

Но социальные потребности есть у членов семьи, которые им необходимо удовлетворить. И для этого родители создают для ребенка свою роль - нарушенную для ребенка, но спасительную для семьи. Это те роли, при которых взрослым допустимо "легальное" удовлетворение "нелегальной" потребности. Ребенок выступает как способ удовлетворить потребность.

Межличностные роли в семье играют важную роль в будущем ребенка

Потребности родителей, которые ребенок удовлетворяет:

- социальный статус ("У всех есть дети и у нас тоже");

- ребенок как способ усиления влияния одного из родителей при неудовлетворительных супружеских отношениях (наличие ребенка придает родителю силы);

- способ удержать семью от развода ("Мы не разводимся только из-за тебя, сынок"). На ребенка ложится огромная ответственность за брак родителей.

Например, болезнь ребенка может служить средством удержания семьи от развода. Супруга боится, что муж уйдет из семьи и бессознательно пытается в муже развить чувство вины за потенциальный уход - начинают вместе "лечить ребенка":" Как же ты нас бросить,если Мишенька постоянно болеет. Я не справлюсь". Ребенок начинает часто болеть. Поскольку открыто решать конфликты родители не умеют, тогда болезни ребенка - это единственный способ сохранить семью. В такой семье ребенок в роли "больного члена семьи".

Но есть и масса других ролей. Давайте посмотрим что это за роли.

Делегат - на этого ребенка семья возложила свои нереализованные потребности и он должен их выполнить (желание семьи быть значимыми для социума). Из такого ребенка вырастает гиперответственный человек с высоким уровнем тревожности и страхом совершить ошибку.

Козел отпущения - на ребенке члены семьи срывают свои негативные эмоции. Из такого ребенка часто формируется тиран и агрессор в силу того, что внутри у него комплекс неполноценности и ненависть к миру.

Кумир (мамино и папино счастье) - этого ребенка делают культом семьи, все для него. Из такого ребенка часто вырастает инфантильный и эгоцентричный человек. В будущем он склонен вести себя довольно агрессивно по отношению к людям, потому как привык, что в семье все крутятся вокруг него, а во взрослом мире так никто не делает. Это вызывает в нем агрессию.

Беби - вечное дитя, сколько бы лет ребенку не было. В семье ему прощают все ошибки, никогда не ругают и не наказывают. Это формирует инфантильную личность, избалованную вниманием. И это будет большим препятствием для будущего вхождения ребенка в социум.

Позор семьи - ребенок, которому постоянно высказывают о том, какой он плохой, как он опозорил семью своими оценками, поступками и т.д. Таким образом, семья уходит от решения реальных проблем в решение "проблем ребенка". И реальные проблемы и конфликты между супругами умалчиваются. А семья сплотилась вокруг такого "позорного ее члена"- дружить против кого-то.

Больной член семьи - ребенок, который "всегда болеет". И по этой причине семья объединяется вокруг его болезней. Всегда ухаживают за ним, его болезнь - прекрасный способ манипуляции друг другом. При этом "больной член семьи"- это способ ухода семьи от решения реальных проблем.

Любимчик - его, как правило, кто- то чрезмерно выделяет: один-два члена семьи. Такой ребенок "работает" посредником между разными взрослыми члена семьи. И это также способ уйти от реальных проблем. Например, отец ребенка (Любимчика) может выделять его и разрешать ему все, баловать. Тем самым это "ответ" жене на ситуации и споры при конфликтах. Прямую коммуникацию в решении конфликта семья осуществить не может, только посредством игр и манипуляций. В данной ситуации, в первую очередь, страдают дети.опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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